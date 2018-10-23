По словам вице-президента правления Ассоциации Sygnal Анны Слободы, ежегодный ущерб от интернет-пиратства для ВВП Польши составляет более 0.7 миллиарда евро.

В своём выступлении на проходящем в Варшаве Международном саммите по вопросам защиты контента — 2018, Анна Слобода представила данные за 2016 год, добавив, что потери от пиратства для казны страны составили 195 миллиона евро, а также стали причиной невозможности создания 27 700 рабочих мест – столько необходимо, к примеру, для полной ликвидации безработицы в городе Лодзь.

Слобода указала на высокую степень принятия пиратства в польском обществе: сегодня каждый второй пользователь Интернета в стране в возрасте от 15 до 75 лет посещает ресурсы с нелегальным контентом, связанным с изучаемыми рынками. Примерная стоимость данного нелегального контента составляет 210 миллионов евро в год, а общие потери от скачивания из сети нелегального контента в период с 2017 по 2024 год составят по прогнозам 7 миллиардов евро.

Анна Слобода также рассказала о деятельности и достижениях Ассоциации Sygnal, в частности – о тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. Кроме того в Ассоциации инициировали и поддерживают очень эффективную программу «Следуй за деньгами», которая должна перекрыть все источники финансирования сайтов с контрафактным контентом, а также даёт инструменты, помогающие обеспечить размещение рекламы исключительно на легальных платформах.

В Sygnal признают факт отсутствия единого решения по онлайн-пиратству, однако, верят в то, что образование и диалог с ключевыми игроками индустрии станут ключевыми факторами успешной для борьбы с данным явлением.

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