Потоковый гигант Netflix за три последних месяца увеличил свою абонентскую базу в США на 6,96 миллиона подписчиков и на 5,87 миллиона на международном рынке, превысив тем самым ожидания Уолл-стрит. В итоге общее количество абонентов компании Netflix достигло отметки в 137 миллионов.

В четвёртом квартале в компании Netflix надеются привлечь ещё 9,4 миллиона новых подписчиков – таким образом, годовой прирост абонентов компании составит 13%.

Прибыль компании Netflix за третий квартал текущего года составила, согласно представленной ею информации, 403 миллиона долларов (348,4 миллиона евро). Для сравнения – за аналогичный период минувшего года компания получила прибыль в размере 129,6 миллиона долларов.

Котировки акций компании резко выросли на 14% после закрытия торгов – это стало следствием публикации показателей третьего квартала. В целом рост котировок акций Netflix составил 78%, и сегодня их общая стоимость составляет 153 миллиарда долларов, что превышает стоимость акций 21st Century Fox и приближается к стоимости акций Disney.

«Широкий выбор оригинального контента помог нам обеспечить стабильный рост на протяжении квартала – годовой рост доходов нашей потоковой службы составил 36%, число наших платных подписчиков по всему миру перевалило за 130 миллионов, а общее число пользователей достигло отметки в 137 миллионов. Мы чрезвычайно рады быть частью растущего международного рынка интернет-развлечений», – говорится в пресс-релизе компании.

«Мы проделали долгий путь за пять лет, прошедших с момента запуска оригинального контента на платформе Netflix. Помимо радости от коммерческого успеха, мы также в восторге от того, сотрудничаем с признанными мастерами в сфере производства контента. В текущем году оригинальный контент Netflix получил 112 номинаций Emmy – и это 40 наших шоу, документальных фильмов и специальных проектов, представленных практически в любой из категорий, и в итоге на Emmy мы практически сравнялись с HBO», – говорится в документе.

Комментируя данные результаты, аналитик индустрии Паоло Пескаторе отметил: «В целом, для компании это был квартал серьёзного роста. Было налажено нормальное обслуживание абонентов. Это был ключевой квартал для компании, который помог наверстать упущенное в предыдущем, сложном в силу сезонных проблем квартале. Что ещё более важно – так это стабильный и впечатляющий рост на зарубежных рынках. И это хороший знак, поскольку обычно компания получает неплохие результаты на протяжении следующих нескольких кварталов».

«Все основные соперники Netflix теперь делают большие ставки на видео и не могут себе позволить отставать. Теперь ещё более важно укреплять сложившееся сотрудничество с кабельными и телекоммуникационными компаниями», – подытожил Пескаторе.

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