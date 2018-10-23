В Европе запущена новая исследовательская сеть, которая займётся изучением проблематичных случаев использования интернета, включая азартные игры, распространение порнографии, буллинг и чрезмерное пользование социальными сетями.

Европейская сеть исследования проблемных случаев использования интернета (EU-PUI) получила 520 000 евро от фондов ЕС. Данные денежные средства будут потрачены на изучения влияния интернета на здоровье общества, и в особенности – психическое состояние и благополучие людей.

«Проблемные варианты использования интернета являются достаточно серьёзным вопросом. Интернетом пользуется практически каждый, однако у нас по-прежнему не хватает информации по данной проблеме, – говорит руководительница сети, психиатр-консультант профессор Наоми Файнберг. – Проводимые исследования часто ограничивались отдельными странами либо проблемными типами поведения, такими, как интернет-игры. Поэтому мы не знаем реальных масштабов проблемы, которая порождает проблематичное использование, а также то, подвержены ли отдельные культуры этому больше, чем другие».

История создания сети началась в 2015 году, когда был представлен отчёт Всемирной организации здравоохранения по итогам исследования влияния на здоровье общества чрезмерного использования интернета и постоянного использования электронных устройств, в частности – смартфонов, что привело к появлению клинических диагнозов «интернет-зависимость» и «технологическая зависимость».

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