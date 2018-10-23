В Грузии прошла Международная конференция «Дни кабельного телевидения и медиаиндустрии Кавказа — 2018». Одним из ключевых предметов обсуждения оказались взаимоотношения правообладателей и кабельных провайдеров. В интервью с Гурамом Беруашвили, Председателем правления Союза Кабельного Телевидения Грузии, Mediasat осветил все детали внедрения must carry и другие проблемы грузинского рынка.

Арарат Арушанян, Президент Ассоциации кабельных телевещателей Армении, рассказал о ситуации на ТВ-рынке Армении. 1 июля 2017 года телевещание полностью перешло на цифровой формат, стандарт DVB-T2, диапазон частот 170-230 МГц и 470-862 МГц.

Сигнал покрывает более 99% территории страны. 18 цифровых телеканалов уверенно принимаются в Ереване, его пригородах, а также на территории Араратской долины. На остальной территории страны доступны 9 цифровых каналов.

36 каналов получили лицензии на республиканское, столичное и региональное эфирное вещание. Господин Арушанян отметил, что при переходе на цифру количество широковещательных каналов не изменилось. Хорошее качество цифрового эфира сыграло не на руку кабельщикам — многие абоненты отказались от услуг кабельного ТВ в пользу эфирного.

Согласно законодательству, 70% программ на армянских телеканалах должны вещать на армянском языке.

Как и во всем мире, в Армении все большей популярностью пользуется интернет-телевидение. Спикер отметил, что традиционное телевидение уже не представляет особого интереса для власти, весенние политические события в Армении продемонстрировали, что коммуникации происходят именно по интернет-каналам.

Среди основных проблем можно выделить запутанное законодательство, особенно осложняет работу — отсутствие четкой регуляции деятельности кабельных операторов.

Сравнительно небольшой рынок перенасыщен премиальным иностранным контентом.

Как и в других странах, в Армении остро стоит проблема пиратства, и участники рынка часто жалуются на недостаточную активность в этой сфере правообладателей.

Господин Арушанян считает, что есть и обнадеживающие перспективы:

Идет подготовка и принятие изменений в законодательстве для введения принципа Must Carry/ Must Offer.

Курс нового правительства на демонополизацию, отсутствие коррупции создает условия для улучшения ситуации на телевизионном рынке Армении.

Создание единого интернет-ресурса по обмену правовой информацией, улучшит конкурентную среду и поможет борьбе со злоупотреблениями.

В следующем году Дни кабельного телевидения и медиа индустрии Кавказа будут проходить в Армении, и у участников будет возможность поближе познакомиться с ТВ-рынком Армении и других стран региона.

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