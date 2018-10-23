После отмеченного в 2017 году снижения объёмов поставок телевизоров на мировые рынки, в текущем году поставки должны вырасти на 3.6%, а в 2019 году – ещё на 1.9%.

Такой прогноз был сделан экспертами агентства IHS Markit, специализирующегося на сборе информации и составлении аналитических докладов для сферы бизнеса.

Согласно прогнозу агентства, в 2019 году на рынки будет поставлено 226 миллионов телевизоров, при этом более половины из них будут составлять модели с поддержкой функции сверхвысокой чёткости (UHD), главным образом – 4K. Однако уже ближе к концу 2018 ряд ведущих мировых брендов, выпускающих телевизоры, представит на рынке 8K-телевизоры, что ознаменует начало перехода к новым стандартам разрешения изображения, говорится в докладе.

«Рост на рынке телевизоров, как правило, является следствием более привлекательных розничных цен на модели с большими диагоналями экранов и продолжением ажиотажа вокруг 4K, который заставляет зрителей обновлять и модернизировать свои устройства, – говорит исполнительный директор отдела исследований и аналитики в IHS Markit Пол Ганьон. – Однако стимулирование роста продаж за счёт снижения цен, как правило, оказывает негативный эффект на прибыли, поэтому бренды, производящие телевизоры, активно ищут новые способы стимулирования роста продаж – в частности, за счёт вывода на рынок более продвинутых моделей».

Такие технологии как 8K, органические светодиоды (OLED) и квантовая точка (QD), несут в себе существенные премиум-показатели. Премиальные возможности – на уровне более 35% – по-прежнему свойственны даже 4K-телевизорам в категориях, где разрешение 1080p по-прежнему является одной из опций – в частности, в телевизорах с диагональю от 40 до 49 дюймов.

В IHS Markit прогнозируют, что рынок 8K-телевизоров вырастет с 20 000 штук в 2018 году до более чем 430 000 в 2019 – достигнув, в конечном итоге, отметки в 2 миллиона к 2020 году. Весь данный рост будет связан с телевизорами с диагональю выше 60 дюймов, при этом более половины будет приходиться на долю телевизоров с диагональю в 65 дюймов.

Рост продаж OLED телевизоров в 2019 году прогнозируется на уровне более 40% – до отметки в 3.6 миллиона единиц. Этот рост в целом соответствует ранее сделанным прогнозам, поскольку спрос в основном соответствует производственным мощностям отрасли. Потребители по-прежнему отдают предпочтение моделям с диагональю в 55 дюймам, которые продаются по наиболее привлекательным ценам, однако, к 2020 году большей популярностью будут пользоваться телевизоры с экраном в 65 дюймов, поскольку к этому моменту производственные мощности будут оптимизированы для выпуска моделей с большой диагональю. Тогда же прогнозируется существенный рост продаж в категории OLED.

Согласно данным сегодняшних прогнозов, объёмы поставок ЖК-телевизоров в 2019 году превысят 4 миллиона единиц – этому будет способствовать более агрессивная ценовая политика и появление на рынке «переходных» к технологии квантовой точки моделей ЖК-телевизоров.

«Цены на ЖК-телевизоры класса хай-энд, не совместимые с QD-технологией, и цены на QD-совместимые ЖК-телевизоры низкого качества практически сблизились, – говорит Ганьон. – Этот приход QD-совместимых ЖК-телевизоров в категорию с более удобными ценами эффективно снижает премиальные за QD до отметки ниже 100% в линейке моделей со средней диагональю, делая их доступными для более широкого круга покупателей».

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