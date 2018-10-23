1 ноября, IT-медиакомпания MEGOGO запускает музыкальный канал собственного производства – MEGOGO LIVE. Продюсером канала станет известный украинский музыкант и шоумен, фронтмен группы O.Torvald Женя Галич. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе компании MEGOGO.



MEGOGO LIVE будет бесплатным. Контент планируется распространять не только на платформе MEGOGO, но также и на YouTube и в социальных сетях. А со временем он появится в кабельных сетях телеком-операторов.

«Мы делаем это впервые и больше, думаю, не будем играть в эксклюзив, размещая материал только на платформе MEGOGO», – говорит Иван Шестаков, директор по стратегии и маркетингу видеосервиса.

На MEGOGO LIVE зрителей ждет непрерывная трансляция уникального видеоматериала из мира альтернативной музыки, искусства, вечеринок и разноформатных молодежных развлечений.

Первый этап формирования контента MEGOGO LIVE — современная альтернативная украинская музыка и шоу собственного производства.

Для развития креативной и контентной части канала был приглашен популярный украинский музыкант и артист – Женя Галич. Ранее шоумен уже привлекался на ТВ проекты, был ведущим и автором ряда развлекательных шоу. Работа над медиапроектом MEGOGO LIVE для него новый вызов.

«Украинский рынок утопает в огромном количестве материалов от музыкантов, режиссеров, художников, дизайнеров и других проявлений искусства, но телеканалы все еще игнорируют новую культуру, предпочитая и дальше крутить более понятные обычному зрителю форматные проекты. Поэтому на MEGOGO LIVE – никакой попсы и конъюнктуры. Все – от районного хип-хопа до ночных рейвов, от навязчивых хипстеров до тяжелых металлистов, без дерма», – отзывается о контентной политике нового канала Женя Галич.

Цель проекта – стать мощной платформой для развития современной молодежной культуры, открыть широкой аудитории новые лица, новых героев, личностей, лидеров мнений и просто познакомить с тем, чего они обычно не замечают.

«Наш канал направлен на поиск новых имен, знакомство с новыми лицами, создание понятных лидеров мнений, формирование вкусов и досуга аудитории. Мы хотим предложить зрителю альтернативу. Клипы артистов, которые невозможно найти на представленных рынком музыкальных каналах и радиостанциях, лайвы концертов и электронных вечеринок, новости из мира кино, развлекательные шоу, коллаборации с самыми интересными украинскими проектами. Все, зачем зрителю нужно было лезть в интернет и искать, мы соберем на одной платформе», – раскрывает концепцию канала продюсер MEGOGO LIVE.

Основной месседж нового медиапроекта MEGOGO: «Вырос, но не повзрослел». Этой фразой можно охарактеризовать не одно поколение людей, которые не готовы прощаться с атрибутами юности и не спешат взрослеть. Платформа о них и для них и это все 24/7.

Сейчас канал готовится к запуску в Украине, однако в будущем будет локализован и в других странах.

«Начинаем с Украины. Постепенно будем локализовать в других регионах, так как в каждой стране зрителям в первую очередь интересен локальный контент», — подчеркивает Иван Шестаков.

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