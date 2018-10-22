Интернет четвёртого поколения появился в Виннице, Черкассах, Житомире, Ровно, Тернополе и Хмельницком.

Vodafone расширил покрытие 4G-сети в диапазоне 1,8 ГГц. 4G-интернет появился ещё в шести областных центрах Украины: в Виннице, Черкассах, Житомире, Ровно, Тернополе и Хмельницком.

Также, по сообщению пресс-службы оператора, 4G-связь запущена в Берегово Закарпатской области и Дубно Ровненской области. Покрытие в этих городах будет расширяться в течение нескольких недель.

На сегодняшний день около 18 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.

После запуска 4G-абоненты Vodafone могут активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминговое телевидение (в том числе в формате HD), онлайн-игры, использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.

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