С нового года в сети Triolan будут работать 15 телеканалов из портфолио 1+1 media distribution

С нового года в сети Triolan будут работать 15 телеканалов из портфолио...

Triolan подписал лицензионное соглашение о трансляции в своей сети телеканалов 1+1 media distribution.

Телекоммуникационный оператор Triolan одним из первых подписал лицензионное соглашение с 1+1 media на трансляцию телеканалов из дистрибуционного портфолио 1+1 media distribution на 2019 год на взаимовыгодных условиях и с приемлемой для обеих сторон стоимости за подключение потребителя. Об этом говорится в пресс-релизе медиагруппы.

Уже с 1 января 2019 зрители смогут продолжить наслаждаться просмотром знакомых и любимых телепередач на каналах 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Бигуди, УНИАН, Kvartal TV, Paramount Comedy, Spike, Nickelodeon, Nickelodeon HD, Nick. Jr., Bolt, Star Cinema и Star Family.

В соответствии с соглашением, телеканалы группы будут входить в пакетные предложения компании Triolan во всех городах её присутствия.

«Triolan один из первых среди провайдеров, которые заблаговременно позаботились о том, чтобы их абоненты смогли без каких-либо препятствий продолжить смотреть любимые телепередачи с нового года. Считаю, что такое ответственное отношение к ведению бизнеса, как у компании Triolan, существенно сказывается на развитии рынка платного телевидения в Украине и формирования культуры легального потребления контента. Они не только обеспечивают своих клиентов качественным и премиальным контентом, но и помогают правообладателям увеличивать инвестиции в производство нового оригинального контента. Мы за то, чтобы на украинском телевидении росла доля продуктов украинских производителей, ведь они осуществляют не только развлекательную функцию, но и выполняют важную социальную роль, предлагая альтернативу пропагандистскому российскому контенту», – прокомментировал Иван Примаков, руководитель отдела дистрибуции 1+1 media.

«У нас уже налажен конструктивный диалог с группой 1+1 media, и поэтому мы не видим смысла тянуть с подписанием договоров до последнего. Мы планируем заранее сообщить абонентов о цене и наполнение телевизионного пакета на 2019 год. Конечно, мы понимаем, что наш пакет должен отличаться в лучшую сторону от того, который есть в цифровом эфире сегодня, и благодаря телеканалам группы 1+1 media это легко становится возможным», – прокомментировал Вадим Сидоренко, генеральный директор компании Triolan.

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