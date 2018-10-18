Украинская Конференция Операторов Связи 2018 (УКОС-2018) прошла, но оставила после себя неизгладимые впечатления от продуктивного общения и обмена новыми бизнес-идеями в одном из самых живописных мест Украинских Карпат – Буковели. Конференцию открыла секция «Новации и вызовы законодательства». В качестве спикеров на ней выступили Сергей Кушнарев из «СДС-Схід», Олесь Гирняк, «UARNET», юрист ИнАУ Светлана Дудник, председатель Комитета ИнАУ по вопросам защиты прав человека и свободы слова, руководитель ISP NetAssist Максим Тульев, а также представитель СБУ Кирилл Никифоров.

Первым выступил Максим Тульев. Он осветил актуальную тему цензуры, в рамках которой затронул последствия механизма регуляции и ее отсутствия в интернете и отрасли связи со времен 90-х и до наших дней.

По мнению Тульева, рынок местной фиксированной телефонной связи полностью убит регуляцией. Сложная система сертификации оборудования, препятствующая использованию новых технологий, искусственная монополия «Укртелекома», запрет на прямые линки городских операторов, указывающая на отсутствие гибкости динамической маршрутизации – все это приводит к тому, что, по словам Тульева, оператораторский бизнес не может окупиться.

«Например, существует очень сложная забюрократизированная система взаимосоединений. Во всех нормальных странах телефонным трафиком можно обмениваться так же, как и трафиком интернета в соответствующих точках обмена связи. С технической точки зрения это возможно, но в Украине этого нет. Отсутствие гибкости экономической маршрутизации в интернете происходит по жестким протоколам взаимодействия и приводит к увеличению стоимости такого взаимодействия. По нашим подсчетам, стоимость подключения телефонной связи местной станции на тысячу абонентов составляет от 50 тыс. долларов. В пересчете на одного абонента – это 50 долларов. Вывод: вложения не окупятся».

Международная телефонная связь имеет схожие проблемы. В этом секторе г-н Тульев также указал на заградительную цену лицензии и «сертифицированного» оборудования, и жесткий порядок маршрутизации звонков через центры коммутации. Кроме того, по мнению докладчика, что касается рефайла, то здесь Украина сродни Беларуси и странам Африки, поскольку приземление международного трафика в сеть общего пользования города, которое практикуют во многих странах, здесь уголовно наказуемое преступление. В свою очередь чиновники в сфере связи успешно используют рефайл в своих целях.

«Обзор рынка мобильной связи 3G показал, что и здесь Украина сталкивается с трудностями из-за недобросовестной регуляции. В то время, как лицензии на внедрение мобильной связи в Нидерландах и Швеции раздавались бесплатно, в Украине за нее заплатили 2,8 млрд. грн. А в 2007 в сфере мобильной связи сложилась монополия, которая продержалась в Украине до 2017. В мире LTE 4G впервые запустили в Швеции в 2009, в Украине она появилась только в 2018. При сравнении сроков запуска стандарта LTE в ближайших к нам странах – России и Молдове 2012, Польше 2013, Беларуси 2015 – становится понятно, что Украина еще десятилетие жила в пещерном веке. И здесь речь не об отсутствии денег, инвестиций, техники, а исключительно о регуляции».

По словам Максима Тульева, регуляторные органы закрывают глаза на такие аспекты как насильные подписки на платный контент, захват банковских сим-карт, спам, искажение звонящего номера (роуминг, международка), поминутная тарификация звонков, когда первая секунда считается как минута, продолжение выдачи лицензий на провайдерскую деятельность, которая была отменена с 1 января 2018 согласно закону о дерегуляции.

Кроме того, в вопросах обеспечения безопасности, которые являются непосредственными регуляторными функциями, и внедрения новых технологий, она бессильна. Так, нет никакой реакции на уничтожение сетей и фиксированной (медной) телесвязи, имеющей стратегическое значение в условиях чрезвычайной ситуации.

В свою очередь Тульев отметил, что отсутствие регуляции в интернете демонстрирует совершенно противоположные показатели. В Украине интернет занимает первое место по дешевизне в мире, что хорошо для пользователей, но не выглядит так радужно для провайдеров. Кроме того, украинская сеть достигала 8 места в мире по скорости интернета у частных пользователей. За всю историю существования Всемирной Паутины каких-либо критических проблем не наблюдалось. Все это позволяет сделать вывод, что отсутствие регуляции намного лучше ее присутствия и положительно сказывается на развитии отрасли.

В заключение выступления Тульев рассмотрел полезные и бесполезные последствия применения цензуры как инструмента регуляции в Украине. Полезными, с его точки зрения, оказались влияние на онлайн-бизнес и баланс общественного мнения, который мы наблюдаем сейчас в Украине относительно блокировки российских сайтов, но цензура совершенно бездейственна в вопросах поиска информации в сети (детское порно, наркотики, терроризм). Например, VPN позволяет обходить блокировку и дает возможность получить доступ к нужной информации.

Следующий спикер, представитель «UARNET», Олесь Гирняк, начал свой доклад о блокировании в интернете с экспресс-опроса зала о том, кто «за», а кто «против» блокировки. Даже после предположения об условной угрозе вируса, рук за блокировку среди присутствующих прибавилось не много. Стоит отметить, когда к этому вопросу вернулись в конце выступления, модератор предложил всем присутствующим провайдерам из Украины представить, что блокировка нужна для обеспечения безопасности страны. На этот раз блокировку поддержала половина зала.

Рассказывая о типах фильтрации в интернете, докладчик разделил блокировку на добровольную и принудительную. К добровольному блокированию он отнес Parental control, AntiVirus, AUP («Acceptable User Policy»), к принудительному – технологию Great Firewall of China, которая блокирует доступ для пользователей из Китая к иностранным сайтам, и ее вариант в Саудовской Аравии, российский опыт блокировки с использованием системы технических средств СОРМ и из украинского опыта – указы, приказы, распоряжения. Также он отметил, что при блокировке необходимо придерживаться принципа баланса «свобода-безопасность» (комфортность-неудобство). Это тот случай, когда нужно помнить о золотой середине.

«Не секрет, что все принудительное чаще всего неэффективно, как и в нашем случае. Так, блокирование российских сайтов частично снизило аудиторию, но, в целом, не сильно повлияло на их посещаемость украинскими пользователями. Кроме того, принудительная блокировка небезопасна. Все помнят случаи, когда базирующаяся на DNS СОРМ пострадала от кибератаки, направленной на IP-адреса госорганов России. Антивирус также фильтрует трафик и отправляет данные третьим лицам. Блокировка наносит финансовые убытки при перенаправлении трафика, например, с российского на европейский. Из-за этого страдают магистральные провайдеры, подписавшие годовые договора, которые в данном случае становятся недействительными».

Из позитивных эффектов блокирования интернета, Олесь Гирняк выделил резкий рост кеша, повышение осведомленности пользователей об интернете, уменьшение популярности российских сервисов.

О наиболее важных принятых законодательных нормативно-правовых актах и тех положениях, которые могут иметь резонансное воздействие в сфере телекоммуникаций, рассказала Светлана Дудник.

Она, как и Максим Тульев, вспомнила о лицензировании в сфере телекоммуникации в Украине, потерявшем силу с 1 января 2018. Но из-за несвоевременного внесения изменений в Закон о телекоммуникациях, а также их отсутствия в Постановлении 609 лицензии по факту продолжают выдаваться.

Что касается планируемых изменений, то с 1 января 2019 предполагается новый вид отчетности. Его основным отличием станет единая форма отчетности для НКРЗИ.

«С 9 мая 2018 вступил в силу закон «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины» и Постановление КМУ от 04.04.2018 №243 «О внесении изменений в Положение про Администрацию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины», которое имеет некоторые полномочия госконтроля состояния защиты в киберпространстве, государственных информационных ресурсах и информации. Как Закон, так и Положение на сегодняшний день имеют декларативный характер. Реальное действие этих положений и норм возможно после вступления в силу ряда нормативно-правовых документов», – добавила г-жа Дудник.

В разделе о блокировании санкций юрист ИнАУ не выделила каких-либо изменений, кроме того, что был расширен определенный перечень субъектов хозяйствования относительно тех, на кого будут наложены санкции. Кроме того на сегодняшний день в ВР Украины зарегистрирован Проект Закона о внесении изменений в Закон «О санкциях» (№8340 от 08.05.2018), исходя из которого расширяется круг субъектов, на которых распространяется действие Закона. Это не только иностранные компании, но и украинские юридические лица, граждане Украины.

В конце своего выступления Светлана Дудник особенно выделила Закон №6688 от 12.07.2017 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере».

«В соответствии с данным законом существуют угрозы операторам/провайдерам. Они должны будут временно блокировать или ограничивать на определенное время доступ к информационному ресурсу-сервису и приобретать технические решения для выполнения этих действий за собственные средства».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.