lifecell: 4G-связь доступна в 2252 населенных пунктах во всех областях Украины

12 октября оператор lifecell расширил сеть 4G (4.5G) в диапазоне 1800 МГц. Технология четвертого поколения от lifecell охватила 2252 населенных пункта и стала доступной для свыше 22 млн. украинцев.

Компания lifecell расширила сеть сети четвёртого поколения в Киевской, Винницкой. Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях, а также запустил скоростной мобильный интернет в Константиновке, Чонгаре, Новом Запорожье, Баре, Степном, Августиновке, Спасском, Циблях и Березани.

На протяжении первой половины октября наиболее активно мобильным интернетом пользовались жители Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова и Винницы. А после внедрения стандарта LTE наибольший рост объема потребленного трафика наблюдается в населенных пунктах разных регионов страны.

Например, в пгт. Черкасское Днепропетровской обл. (+209%); г. Мирноград Донецкой обл. (+99%); г. Лисичанск Луганской обл. (+98%); г. Дубляны Львовской обл. (+80%); г. Умань Черкасской обл. (+72%); г. Яворов Львовской обл. (+68%); с. Лиманка Одесской обл. (+64%); г. Нежин Черниговской обл. (+56%); г. Горишние Плавни Полтавской обл. (+52%) и др.

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