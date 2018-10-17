Говоря о технологиях, регулировании и многих других вещах, наш рынок обречен на гибель, если мы не будем прислушиваться к ключевому персонажу – потребителю!

Сегодня мы поговорим о том, как во время #Антигравитации_3 пять замечательных представительниц телеком и медиа бизнеса объединились в команду «ФИЧИ: выжимаем максимум!» и выступили в роли такого важного участника рынка, как потребитель телекоммуникационных услуг. Представляем наших смелых и креативных игроков:

Фичам необходимо было назвать:

массовые потребности, которые должны быть удовлетворены телекоммуникационными услугами в 2025 году;

телекоммуникационные услуги, которые эти массовые потребности будут удовлетворять;

а также указать те качества, которые будут представлять наибольшую потребительскую ценность для домашних и корпоративных пользователей в 2025 году.

Выступление дам началось из составления психологического портрета типичного пользователя телеком-услуг будущего.

Эллина Шнурко-Табакова: «Мне не интересны названия ваших новых услуг и какие законы для их внедрения необходимо принять. Пользователь хочет работать, отдыхать учиться и лечиться комфортно, а вы должны его обеспечить этим комфортом».

Богдана Пивень: «Для каждого человека самым ценным является здоровье, поэтому пользователь должен быть уверен в том, что в любой момент благодаря онлайн-помощнику он сможет подобрать для себя нужного медицинского специалиста, установить с ним взаимосвязь и в максимально краткие сроки и на максимально близком расстоянии получить необходимую медпомощь.

Алена Сотникова: «Пользователь будущего точно хочет иметь возможность ОДИН раз зарегистрироваться в системе и от нее получать все доступные сервисы. Например: семья, где есть ребенок (даже в случае смены места жительства) с помощью этой системы сможет в режиме онлайн прочесть отзывы о воспитателях в детских садах, на их основании выбрать самого подходящего воспитателя, а также здесь же и оплатить услуги детского сада. Это же относится и к школам и другим образовательным заведениям».

Яна Бакун: «Я, как пользователь 2025 года, хочу развлечений! Я хочу выбрать и оплатить поездку в Диснейленд со своего личного кабинета, я хочу смотреть свои любимые телеканалы, нажав только одну кнопку. Я хочу, чтобы в будущем моя мультикомплексная платформа чувствовала меня и предоставляла мне те развлечения, которые хочу я».

Светлана Смолянюк: «Я, как представитель бизнеса, хочу использовать возможность подписания договоров с помощью Mobile ID и цифровых ключей, при этом заботясь о природе и окружающей среде. Я хочу, чтобы мои бизнес-коммуникации были возможны с любой точки мира, а еще максимально быстрыми, максимально удобными и максимально защищенными от посторонних вмешательств».

Девушки продолжили озвучивать свои потребительские хотелки:

Юзер 2025 года хочет только один раз зарегистрироваться в нормальном дружелюбном интерфейсе, получить инструмент для решения своих развлекательных, гражданских, бизнес потребностей (электронное голосование на выборах, постоянное онлайн обучение и т.д.).

Фичи видят этот интерфейс, как отдельную виртуальную «экосистему», даже дали ей название – «Digital Space». У каждого «жителя» этой экосистемы должен быть не только свой персональный online-помощник: пользователь должен настроить свой аккаунт только один раз, развивать и подгонять его под себя, платить в «одну кассу», в заданном режиме получать аналитику эффективности своей цифровой жизни (на сколько продуктивно пользователь тратит свои деньги, использует свое время и, например, выполняет свои родительские обязанности).

Да, по словам девушек, сервис получится довольно сложным, но одновременно и комфортным, потому как конкуренция за такого пользователя будет довольно сильная.

Система также должна иметь удобную навигацию по контенту и сервисам, при этом иметь ко всему единый пароль (в том числе и для платежных систем).

Относительно анонимности. Пользователь может ее купить отдельно: для серфинга в социальных сетях или на порно-ресурсах. А доступ к данным пользователя может получить только полиция по определенной законной процедуре и в случае острой необходимости.

Отдельная тема – это детская версия такого сервиса: минимальный набор услуг для постепенного обучения ребенка использования системы Digital Space под родительским контролем. Но, с другой стороны, дети (чьи родители на тот момент уже будут в преклонном возрасте) смогут сами следить за своими родителями (место передвижения, состояние здоровья и прочее).

Также отдельной строкой участники прописали возможность получения доступа к порнографическому контенту именно через эту систему, которая предоставит: а) выбор, б) анонимность, в) комфорт, г) ну и налоги государству. 😉

Что команда говорит по поводу оплаты такого сервиса: доступ к системе должен предоставиться один раз, а продаваться должно фактическое время использования: один месяц должен стоить дорого, а вот доступ до конца жизни – (образно говоря) копейки.

Какой команда видит техническую сторону удовлетворения потребностей юзера будущего:

надежные каналы связи;

пользователь вообще не должен долго ждать соединения, как сигнала из космоса: три минуты туда и три – обратно;

пользователь не будет разбираться где у него 5G, где 10G, а где что-то еще, ему это ни к чему;

пользователь не должен тратить свое время на поиск и навигацию;

цена должна соответствовать набору желаемых услуг, а минимальный пакет должен быть социально доступным для всех (в Украине к 2025 году не должно остаться граждан без доступа к Интернету и соответственных девайсов в независимости от уровня дохода каждого).

Наверное, одних только слов благодарности девушкам-фичам будет недостаточно, потому как их выступление сорвало овации, а капитану команды Эллине Шнурко-Табаковой принесло приз за лучшее выступление. По завершению слово взял Александр Баранов и вот так красиво подвел черту: «Девушки сейчас назвали все самое главное, что ждет нас в нашем технократическом будущем! Ни телекоммуникации, ни какие-то частоты никому не будут интересны. Всем будет важен конечный продукт и штучный интеллект (онлайн-помощник), который будет нам помогать удовлетворять наши потребности! А потребитель будет стоять во главе всего»!

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