Говоря о технологиях, регулировании и многих других вещах, наш рынок обречен на гибель, если мы не будем прислушиваться к ключевому персонажу – потребителю!
Сегодня мы поговорим о том, как во время #Антигравитации_3 пять замечательных представительниц телеком и медиа бизнеса объединились в команду «ФИЧИ: выжимаем максимум!» и выступили в роли такого важного участника рынка, как потребитель телекоммуникационных услуг. Представляем наших смелых и креативных игроков:
Фичам необходимо было назвать:
- массовые потребности, которые должны быть удовлетворены телекоммуникационными услугами в 2025 году;
- телекоммуникационные услуги, которые эти массовые потребности будут удовлетворять;
- а также указать те качества, которые будут представлять наибольшую потребительскую ценность для домашних и корпоративных пользователей в 2025 году.
Выступление дам началось из составления психологического портрета типичного пользователя телеком-услуг будущего.
Эллина Шнурко-Табакова: «Мне не интересны названия ваших новых услуг и какие законы для их внедрения необходимо принять. Пользователь хочет работать, отдыхать учиться и лечиться комфортно, а вы должны его обеспечить этим комфортом».
Богдана Пивень: «Для каждого человека самым ценным является здоровье, поэтому пользователь должен быть уверен в том, что в любой момент благодаря онлайн-помощнику он сможет подобрать для себя нужного медицинского специалиста, установить с ним взаимосвязь и в максимально краткие сроки и на максимально близком расстоянии получить необходимую медпомощь.
Алена Сотникова: «Пользователь будущего точно хочет иметь возможность ОДИН раз зарегистрироваться в системе и от нее получать все доступные сервисы. Например: семья, где есть ребенок (даже в случае смены места жительства) с помощью этой системы сможет в режиме онлайн прочесть отзывы о воспитателях в детских садах, на их основании выбрать самого подходящего воспитателя, а также здесь же и оплатить услуги детского сада. Это же относится и к школам и другим образовательным заведениям».
Яна Бакун: «Я, как пользователь 2025 года, хочу развлечений! Я хочу выбрать и оплатить поездку в Диснейленд со своего личного кабинета, я хочу смотреть свои любимые телеканалы, нажав только одну кнопку. Я хочу, чтобы в будущем моя мультикомплексная платформа чувствовала меня и предоставляла мне те развлечения, которые хочу я».
Светлана Смолянюк: «Я, как представитель бизнеса, хочу использовать возможность подписания договоров с помощью Mobile ID и цифровых ключей, при этом заботясь о природе и окружающей среде. Я хочу, чтобы мои бизнес-коммуникации были возможны с любой точки мира, а еще максимально быстрыми, максимально удобными и максимально защищенными от посторонних вмешательств».
Девушки продолжили озвучивать свои потребительские хотелки:
- Юзер 2025 года хочет только один раз зарегистрироваться в нормальном дружелюбном интерфейсе, получить инструмент для решения своих развлекательных, гражданских, бизнес потребностей (электронное голосование на выборах, постоянное онлайн обучение и т.д.).
- Фичи видят этот интерфейс, как отдельную виртуальную «экосистему», даже дали ей название – «Digital Space». У каждого «жителя» этой экосистемы должен быть не только свой персональный online-помощник: пользователь должен настроить свой аккаунт только один раз, развивать и подгонять его под себя, платить в «одну кассу», в заданном режиме получать аналитику эффективности своей цифровой жизни (на сколько продуктивно пользователь тратит свои деньги, использует свое время и, например, выполняет свои родительские обязанности).
- Да, по словам девушек, сервис получится довольно сложным, но одновременно и комфортным, потому как конкуренция за такого пользователя будет довольно сильная.
- Система также должна иметь удобную навигацию по контенту и сервисам, при этом иметь ко всему единый пароль (в том числе и для платежных систем).
- Относительно анонимности. Пользователь может ее купить отдельно: для серфинга в социальных сетях или на порно-ресурсах. А доступ к данным пользователя может получить только полиция по определенной законной процедуре и в случае острой необходимости.
Отдельная тема – это детская версия такого сервиса: минимальный набор услуг для постепенного обучения ребенка использования системы Digital Space под родительским контролем. Но, с другой стороны, дети (чьи родители на тот момент уже будут в преклонном возрасте) смогут сами следить за своими родителями (место передвижения, состояние здоровья и прочее).
Также отдельной строкой участники прописали возможность получения доступа к порнографическому контенту именно через эту систему, которая предоставит: а) выбор, б) анонимность, в) комфорт, г) ну и налоги государству. 😉
Что команда говорит по поводу оплаты такого сервиса: доступ к системе должен предоставиться один раз, а продаваться должно фактическое время использования: один месяц должен стоить дорого, а вот доступ до конца жизни – (образно говоря) копейки.
Какой команда видит техническую сторону удовлетворения потребностей юзера будущего:
- надежные каналы связи;
- пользователь вообще не должен долго ждать соединения, как сигнала из космоса: три минуты туда и три – обратно;
- пользователь не будет разбираться где у него 5G, где 10G, а где что-то еще, ему это ни к чему;
- пользователь не должен тратить свое время на поиск и навигацию;
- цена должна соответствовать набору желаемых услуг, а минимальный пакет должен быть социально доступным для всех (в Украине к 2025 году не должно остаться граждан без доступа к Интернету и соответственных девайсов в независимости от уровня дохода каждого).
Наверное, одних только слов благодарности девушкам-фичам будет недостаточно, потому как их выступление сорвало овации, а капитану команды Эллине Шнурко-Табаковой принесло приз за лучшее выступление. По завершению слово взял Александр Баранов и вот так красиво подвел черту: «Девушки сейчас назвали все самое главное, что ждет нас в нашем технократическом будущем! Ни телекоммуникации, ни какие-то частоты никому не будут интересны. Всем будет важен конечный продукт и штучный интеллект (онлайн-помощник), который будет нам помогать удовлетворять наши потребности! А потребитель будет стоять во главе всего»!