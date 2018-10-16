Умер Марк Кривошеев – один из основоположников современного телевидения

Во вторник, 16 октября, в возрасте 96 лет умер Марк Иосифович Кривошеев – учёный из плеяды создателей современного мирового телевидения. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Марк Кривошеев получил наибольшую известность благодаря своим новаторским разработкам в сфере создания стандарта цифрового телевидения и стандартов вещания в формате высокой четкости, которые дали нам возможность наслаждаться в своих домах звуком и картинкой высокого качества.

Родился Марк Иосифович 30 июля 1922 года в Полтаве, Украина. После войны окончил Московский институт инженеров связи. Затем начал работать в Московском телевизионном центре. В 1946 году разработал блок развёртки, позволивший впервые получить телевизионное изображение по новому стандарту 625 строк. Участвовал в разработках первых телевизоров по этому стандарту.

В 2010—2011 гг. им разработаны стартовые положения новой концепции развития телерадиовещания до 2020-2025 гг. До этого разработал основные положения реализуемой концепции (2009-2015 гг.) впервые знаменующей переход от аналогового ТВ-вещания к цифровому.

Кривошеев также был руководителем проекта по созданию телевизионного комплекса для спутниковой системы связи «Молния».

Редакция Mediasat выражает искренние соболезнования родным и близким Марка Иосифовича.

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