НКРСИ определила сроки начала внедрения услуг по переносу абонентских номеров на телекоммуникационных сетях мобильной связи.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации на заседании 16 октября определила сроки начала внедрения услуг по переносу абонентских номеров на телекоммуникационных сетях мобильной связи, включая создание локальных баз данных операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги мобильной связи и их подключения к централизованной базе данных.

Датой начала внедрения переноса абонентских номеров (далее – MNP) на сетях мобильной связи станет 1 мая 2019 года.

Аббревиатуру MNP (англ. Mobile Number Рortability) можно перевести как «переносимость мобильных номеров». Этим термином обозначается возможность сохранить мобильный телефонный номер вместе с префиксом при смене оператора связи.

Указанные сроки были согласованы с операторами мобильной связи, а именно решение прошло стадии общественного обсуждения и согласования с заинтересованными государственными органами без замечаний.

Принятию указанного решения предшествовала длительная работа НКРС, УГЦР и органов государственной власти, направленной на внедрение услуг по MNP.

Принятие указанного решения является четким сигналом для руководства операторов мобильной связи и их материнских компаний по необратимости намерений государства по внедрению MNP.

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