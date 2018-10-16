Платформа, направленная непосредственно на потребителя, должна начать работу в конце 2019 года.

Спустя четыре месяца после того, как федеральный суд утвердил сделку о слиянии с Time Warner стоимостью в 80 миллиардов долларов, в компании AT&T озвучили планы, связанные с запуском в четвёртом квартале 2019 года потоковой платформы для потребителей. Об этом, в частности, заявил президент компании Джон Стенки.

Ожидается, что новая служба будет создана на основе WarnerMedia (новое название объединенного медиаподразделения AT&T) и HBO. Служба предложит зрителям широкий выбор художественных и документальных фильмов, а также телесериалов, WarnerMedia, но при этом не заменит существующую потоковую службу HBO Now, отметил Стенки.

«Мы стремимся создать конкурентоспособный продукт непревзойдённого качества, который станет дополнением к нашим существующим проектам и поможет нам расширить охват, предложив нашим клиентам более широкий выбор развлекательного контента, дополненный коллекцией художественных, анимационных и документальных фильмов, телесериалов производства WarnerMedia, пользующихся популярностью во всём мире, – заявил Стенки. – Мы надеемся создать продукт настолько сногсшибательного качества, которое поможет нашим дистрибуторам увеличить аудиторию существующих пакетов, а нам – привлечь больше клиентов».

Данное сообщение не стало большим сюрпризом для рынка, исходя из того, что в AT&T мотивировали своё желание приобрести Time Warner наличием у компании планов войти на набирающий обороты рынок ОТТ, где сегодня доминируют Netflix, Amazon и Hulu, а также исходя из распространения так называемых «тощих пакетов» – недорогих пакетов потокового контента, призванных привлечь внимание так называемых «кабельных отказников». Напомним – в компании Disney уже озвучивали планы, связанные с запуском потоковой службы, в компании Apple также планируют запустить новую потоковую службу с оригинальными программами. В частности, в Apple вчера озвучили планы обеспечить бесплатный доступ к своему оригинальному контенту для владельцев гаджетов Apple.

Возражения федерального правительства против сделки о слиянии были вызваны опасением, что переход компании, выпускающей контент, в собственность телекоммуникационной компании станет нарушением антимонопольного законодательства. В связи с этим правительство подало апелляцию на июньское решение федерального суда.

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