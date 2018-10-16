Владельцы устройств Apple могут получить бесплатный доступ к контенту «яблочной» ТВ-платформы

Служба цифрового ТВ от Apple, которая должна запуститься в следующем году, будет предлагать бесплатный контент.

Как сообщает компания CNBC, цифровая видео-платформа от Apple, которая готовится к запуску, возможно, будет предлагать владельцам устройств Apple часть оригинального контента на безоплатной основе.

Как сообщают информированные источники, компания Apple готовит запуск новой цифровой платформы с видео, которая позволит объединить оригинальный контент с услугами подписки, предлагаемыми давно существующими компаниями. Согласно информации от источника, пожелавшего остаться неизвестным, владельцы гаджетов Apple – таких, как iPhone, iPad и Apple TV – смогут получить доступ к платформе через предустановленное приложение «TV».

Новая платформа с потоковым видео предложит пользователям контент, принадлежащий компании Apple, который пользователи iOS и Apple TV смогут, по предварительной информации, получать бесплатно через приложение TV. Услуга также включает в себя приложения для платной подписки на контент телеканалов, которые дадут пользователям получать доступ к их интернет-платформам – таким, как HBO Now.

Обновлённая цифровая видео-платформа, по слухам, будет запущена уже в начале следующего года, когда пройдёт обновление приложения «TV».

В настоящее время, по данным неназванных источников, в компании Apple планируют закупить пакет семейных программ, на что компания может потратить до 1 миллиарда долларов. Другие источники утверждают, что в Apple рассматривают возможность покупки франшиз на фильмы категории «палаточный столб», которые могут стать в будущем основой для запуска службы, подобной Netflix.

Как утверждают источники, вопросами заключения договоров медиа-компаниями о закупке контента занимается Питер Стерн, присоединившийся к команде Apple в 2016 году. Ранее Стерн занимал должность руководителя отдела стратегического планирования в Time Warner Cable.

Предложение оригинального видео-контента пользователям гаджетов Apple станет одним из способов привлечения и удержания клиентов.

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