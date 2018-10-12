В отличие от стран Европы, где соответствующие меры законодательства уже давно «обкатаны» на практике, в Японии отсутствуют правовые нормы, делающие возможной блокировку «пиратских» web-сайтов, а Конституция страны запрещает цензуру. Однако в настоящее время правительство Японии готовит проект доклада, в котором подчёркивается возможность применения для борьбы с пиратством такой меры, как блокировка сайтов.

Ещё в марте главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил о том, что правительство страны обсуждает возможные меры для предотвращения доступа к пиратским сайтам.

Манга и аниме считаются в Японии национальным достоянием, поэтому правительство страны должно рассмотреть «все возможные меры» для предотвращения их нелегального скачивания из сети, добавил Суга.

Наверное, неудивительно, что основной вариант, который первым делом приходит на ум, заключается в блокировке таких сайтов. Однако, в Японии это далеко не так просто, поскольку Конституцией страны закреплено право на свободу слова, а также предотвращение цензуры.

Несмотря на все эти сложности, уже через месяц правительство решило принять экстренные меры для предотвращения доступа к web-сайтам, на которых размещена пиратская манга, аниме и другой контент. Интернет-провайдеры не будут принуждаться к блокировке сайтов, их просто будут просить о помощи.

Компании NTT Communications Corp., NTT Docomo Inc. и NTT Plala Inc. откликнулись на призыв правительства и заблокировали три сайта, которые были объявлены пиратскими – Mangamura, AniTube! и MioMio, добавив, что могут расширить количество блокируемых сайтов после появления соответствующего запроса.

Эта временная мера была названа противоречивой, однако, похоже, что правительство не планирует отступать от своих планов в вопросах защиты авторских прав. Кабинет министров Японии представил проект доклада, в котором указывается, что блокировка web-сайтов с целью защиты авторских прав может стать реальным решением проблемы.

По информации издания Mainichi, данное предложение было озвучено на встрече, на которой присутствовали эксперты, критиковавшие проект, как такой, что нарушает конституционное право граждан на тайну общения.

Перехват интернет-запросов пользователей может нести в себе серьезные проблемы, вступив в конфликт с японским законодательством. Закон о деятельности в сфере связи гарантирует конфиденциальность сообщений и предотвращает цензуру; о том же говорит и статья 21 Конституции страны.

Издание цитирует адвоката Риодзи Мори, который указал на то, что запрет провайдерами доступа к определённым сайтам позволит этим самым провайдерам «собирать о пользователях информацию, не имеющую отношения к проблеме пиратства». Посетители блокируемых сайтов должны получать предупреждения, которые бы автоматически выскакивали в их браузерах, говорится также в предложении правительства.

В проекте также предлагается удалять пиратские сайты из выдачи результатов поисковых служб, что значительно усложнит операторам таких сайтов возможность получения доходов от рекламы. Эти варианты уже опробовались в той или иной степени во многих странах мира, однако, в Японии для их применения, похоже, намного больше сложностей в силу норм Конституции.

Впрочем, возможно, правительство рассмотрит возможность инициативы со стороны владельцев авторских прав. В случае если они начнут обращаться с судебными исками к Интернет-провайдерам, требуя от них принятия превентивных мер, сложности, связанные с нормами Конституции, можно будет обойти.

Пока не ясно, удовлетворит ли такой вариант тех, кто противится любым попыткам принятия мер, вступающих в противоречие с Конституцией, однако, в большинстве других стран, где имеет место блокировка сайтов, подобная поддержка со стороны судов является важной мерой, поскольку обеспечивает вовлечение в процесс всех сторон.

На практике добровольная блокировка ресурсов, предпринятая в начале текущего года компанией NTT, мгновенно повлекла за собой проблемы. Спустя несколько дней после начала блокировок местный адвокат Юичи Наказава подал судебный иск против провайдера, требуя от корпорации прекращения блокировки сайтов.

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