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Компания Netflix начала экспериментировать с использованием изображений качества HDR (расширенный динамический диапазон) в своих приложениях для игровых консолей PS4 Pro, а также Xbox One S и X.

В сообщении, размещённом в блоге потоковой компании, говорится о том, что данные изображения не следует путать с изображениями, сделанными на мобильный телефон или камеру, в которых соединяются несколько снимков для увеличения контрастности сцены.

Изначально данный эксперимент был запущен для проведения промо-кампании двух телесериалов – «Невинные» и «Железный кулак» от компании Marvel.

В компании Netflix заявляют о том, что зрители привыкли видеть картинку SDR-качества, отображаемую ранее непредусмотренным способом: «Алгоритмическим путём SDR-контент подстраивается (или усиливается) таким образом, чтобы соответствовать диапазону цветов и уровню яркости, близким к техническим возможностям дисплея. Видео HDR-качества хорошо сочетается с экранами HDR-телевизоров, поскольку они стремятся отображать цвета и сохранять творческий замысел исходного контента. А вот в случае с SDR, к сожалению, наблюдается обратный эффект, являющийся следствием изменений для подстройки к HDR».

Несмотря на то, что потоковые трансляции в HDR качестве ведутся уже на протяжении нескольких лет, с отображением HDR-картинок дело обстоит не так просто, и для успеха необходимо решить ряд технических трудностей.

В компании Netflix заявляют о намерении развивать сотрудничество с другими игроками индустрии для улучшения качества.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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