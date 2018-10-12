Компания Netflix начала экспериментировать с использованием изображений качества HDR (расширенный динамический диапазон) в своих приложениях для игровых консолей PS4 Pro, а также Xbox One S и X.

В сообщении, размещённом в блоге потоковой компании, говорится о том, что данные изображения не следует путать с изображениями, сделанными на мобильный телефон или камеру, в которых соединяются несколько снимков для увеличения контрастности сцены.

Изначально данный эксперимент был запущен для проведения промо-кампании двух телесериалов – «Невинные» и «Железный кулак» от компании Marvel.

В компании Netflix заявляют о том, что зрители привыкли видеть картинку SDR-качества, отображаемую ранее непредусмотренным способом: «Алгоритмическим путём SDR-контент подстраивается (или усиливается) таким образом, чтобы соответствовать диапазону цветов и уровню яркости, близким к техническим возможностям дисплея. Видео HDR-качества хорошо сочетается с экранами HDR-телевизоров, поскольку они стремятся отображать цвета и сохранять творческий замысел исходного контента. А вот в случае с SDR, к сожалению, наблюдается обратный эффект, являющийся следствием изменений для подстройки к HDR».

Несмотря на то, что потоковые трансляции в HDR качестве ведутся уже на протяжении нескольких лет, с отображением HDR-картинок дело обстоит не так просто, и для успеха необходимо решить ряд технических трудностей.

В компании Netflix заявляют о намерении развивать сотрудничество с другими игроками индустрии для улучшения качества.

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