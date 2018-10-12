К 2020 году треть потребителей во всём мире будут использовать технологии виртуальной реальности. Благодаря шумихе, поднятой в СМИ, а также более 250 устройствам виртуальной реальности, доступным в продаже на Amazon уже сейчас, это не должно стать сюрпризом. Однако у этой технологии есть своя история, и прошло немало времени, прежде чем она достигла своего сегодняшнего уровня развития.

Увлечение различными футуристическими штучками в середине 20-го века нашло своё отражение в сфере медиа и развлечений, вдохновив новые поколения изобретателей на то, чтобы воплотить эти фантастические идеи в жизнь. Кинематографист Мортон Хейлиг, которого называют одним из первопроходцев технологии виртуальной реальности, изобрёл «Маску Телесферы». Став первым в истории дисплеем-маской (или же HMD), данное устройство мало чем отличалось от тех гарнитур, которые доступны на рынке сегодня. В этой технологии использовалось нечто большее, чем просто визуальная манипуляция, для создания эффекта виртуального погружения, а истинное 3D-изображение, широкоэкранный режим и соответствующие аудио-эффекты. Спустя ещё несколько лет Хелиг сделал следующий шаг, представив «Сенсораму» и «Мотоциклетный симулятор», который состоял из кабинки с сиденьем, где можно было ощутить эффект вибрации, а также ощутить запахи, которые помогали лучше визуализировать виртуальную поездку на мотоцикле по улицам Нью-Йорка.

В 2018 году ощущение новизны виртуальной реальности несколько ослабело, она стала чем-то вроде нормы. Из предмета развлечений Виртуальная реальность превратилась в необходимость. В таких сферах как бизнес возможности для общения и сотрудничества теперь широко открыты. Образовательные приложения дают студентам возможность совершать виртуальные путешествия и испытывать на себе новые технологии обучения методом погружения вместо прежнего сидения над учебниками и конспектами. Сфера общественной безопасности и сфера здравоохранения также воспользовались преимуществами виртуальной реальности, в частности – возможностью проведения расширенных тренингов для спасателей, правоохранителей, пожарных.

Технологии дополненной и виртуальной реальности проделали огромный путь – от симуляторов полёта 20-го века до сегодняшних «картонных коробок» Google, и это был очень захватывающий путь. Гарнитура Oculus Rift родилась не на пустом месте, и нет пределов дальнейшему совершенствованию. Будущее технологий дополненной и виртуальной реальности ограничено лишь рамками нашего воображения. А что бы вы хотели увидеть в этой сфере в ближайшие годы?