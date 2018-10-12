В компании Hulu подтвердили информацию о том, что число подписчиков её потоковой OTT-платформы перевалило за отметку в 1 миллион человек.

Данная услуга была запущена в мае 2017 года, объединив в себе службу SVOD от Hulu и виртуальную платформу с трансляцией более 50 эфирных и кабельных телеканалов. Стоимость подписки на данный пакет составляет 40 долларов в месяц.

«Рост компании Hulu идёт невиданными прежде темпами, поэтому мы развиваем наш бренд, принимая во внимание то, что смелый и мятежный дух, а также глубокая любовь к телевидению дают дополнительную энергию для нашего успешного роста», – говорит маркетинг-директор компании Hulu Келли Кемпбелл.

И практически одновременно с новостью о том, что число подписчиков телевизионной услуги превысило 1 миллион, в компании Hulu представили первый видеоролик, созданный в рамках национальной компании по продвижению бренда «Лучшее разрушает всё» (Better Ruins Everything), в которой принимают участие многие звёзды мира ТВ и спорта.

В 60-секундных рекламных роликах снимаются селебрети, иллюстрирующие разнообразие предложений компании Hulu в пакете предлагаемых зрителю сериалов, фильмов, оригинальных проектов и спортивных трансляций.

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