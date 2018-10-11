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Пиратство

Компания MUSO, специализирующая на сборе и анализе информации о цифровом пиратстве, запустила информационную панель Piracy by Industry Dashboard, которая будет предоставлять торговым палатам и правительственным организациям информацию о том, как изменяется от месяца к месяцу активность пиратов в разные сферах индустрии. Данная информация поможет торговым палатам получать более чёткое представление о пиратстве и регулярно проверять эффективность своих стратегий борьбы с ним.

Предоставив торговым палатам возможность проведения ежемесячного анализа своей деятельности, направленной на борьбу с пиратством, и давая им доступ к данным, специально привязанным к отрасли, в которой они работают, MUSO позволит им оперативно реагировать на изменения тенденций и корректировать свои стратегии. Одной из ключевых функций панели является наличие ежемесячно обновляемой информации о наиболее популярных доменах с пиратским контентом. Это даст клиентам MUSO Discover возможность узнавать о наиболее популярных пиратских сайтах, что позволит применять более широкую стратегию защиты. В частности, компании будут получать информацию о влиянии от введения тактики геоблокировок. Кроме того, способность сравнивать тенденции с течением времени в разных регионах позволит клиентам оценивать масштабы деятельности в данном регионе.

«Способы потребления и источники нелицензионного контента постоянно меняются, – заявил глава отдела продуктов в MUSO Джонатан Фрост. – Эта турбулентность ограничивает эффективность, с которой команды, работающие над защитой контента, могут адаптировать свои антипиратские стратегии, добиваться изменений в политике и предпринимать своевременные меры. Мы верим в то, что запуск нашей новой интерактивной панели будет иметь огромное значение для оказания помощи торговым палатам в решении данной проблемы. Ведь наша панель впервые даст им возможность получать необходимую информацию, необходимую для чёткого измерения показателей, и коррекции своих стратегий в течение года».

Панель Piracy Industry Dashboard позволит торговым палатам разбивать данные по отраслям, регионам, датам и методам доставки, чтобы лучше понять, каким именно образом аудитории получают доступ к нелицензионному контенту. Новая панель также позволяет сравнивать тенденции по месяцам.

Панель сможет помочь активной борьбе с одним из видов пиратства, который известен как «рипы с потока» и выражается в том, что потоковый медиаконтент сохраняется в виде файла. Если проанализировать данные MUSO по всем регионам, то в первой половине 2017 года самым популярным ресурсом с рипами был сайт youtube-mp3.org.

Впрочем, ресурс youtube-mp3.org был закрыт в сентябре 2017 года, и данные MUSO указывают на то, что по состоянию на четвёртый квартал 2017 года звание самого популярного источника рипов потоковых медиа перешло к ресурсу onlinevideoconverter.com.

Анализ посещаемости пиратских сайтов от MUSO в различные периоды времени также показывает интересную корреляцию на протяжении данного месяца. Были зарегистрированы всплески, по мере того, как трафик менялся – пользователи искали новые источники контента. Это явно заметное смещение трафика в сторону альтернативных доменов с рипами, отображающее поиск пользователями источников контента, адекватных их запросам. Если сравнить данные за август и сентябрь 2017 года, видно, что поисковый трафик на сайты с рипами вырос с 44.9% до 46.6%, по мере того как аудитория активно искала новые домены, а соответствующая доля сайтов с потоковыми рипами выросла с 4.3% до 5.1% от всех заходов на пиратские сайты.

«Впервые клиенты MUSO смогут получить чёткие цифры, касательно того, где и как люди получают доступ к нелицензионному контенту, по мере того, как они блуждают по всемирной паутине, – добавляет Фрост. – И это напрямую касается одной из самых вопиющих проблем всех антипиратских стратегий – степени их эффективности».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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