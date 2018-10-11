Канадский телеком-регулятор отказался блокировать пиратские ресурсы. Нет полномочий

В CRTC заявили, что согласны с тем, что «пиратство причиняет ущерб системе телерадиовещания и экономике Канады», однако указывают на то, что у регулятора нет полномочий для вмешательства.

По сообщению издания Financial Post, коалиция медиа-организаций потерпела неудачу в своей борьбе с пиратами контента: канадский регулятор CRTC заявил, что у него нет полномочий для осуществления действий, которых требовали члены коалиции.

В январе коалиция FairPlay Canada, в которую входят такие компании, как Bell Canada, Rogers, CBC и ряд других крупных игроков медиа-рынка, обратилась в Канадскую комиссию по вопросам радио и телевидения с просьбой о помощи в вопросах защиты их прав собственности и лицензионных прав на контент путём создания независимого агентства по выявлению интернет-ресурсов с пиратскими материалами.

В коалиции также хотели, чтобы CRTC обязал провайдеров блокировать доступ к ресурсам с пиратским материалом.

В CRTC заявили, что согласны с тем, что «пиратство приносит вред системе канадского телерадиовещания», однако, не намерены рассматривать данное предложение, поскольку комиссия, согласно Закону об авторском праве, не имеет соответствующих полномочий.

Профессор права Университета Оттавы Майкл Гайтс, который последовательно отстаивал аналогичную позицию в своих многочисленных сообщениях на блогах и в интервью, которые он давал на протяжении последнего года ведущим СМИ, заявил в прошлый вторник на своём сайте, что отказ CRTC рассматривать просьбу о блокировании сайтов является «важным шагом на пути к остановке подобных опасных инициатив».

В своём телефонном интервью для издания Fredericton Гайст отметил, что его основные опасения связаны с отсутствием судебного надзора за процессом, который инициирует коалиция.

Он также указал на возникающий риск для свободы слова в случае если антипиратский орган начнёт слишком активно блокировать ресурсы, а также угроза для конкуренции, поскольку у крупных компаний имеется намного больше средств и возможностей для того, чтобы оспорить блокировку по причине обвинений в нарушении авторского права, чем у мелких компаний.

Гайтс выразил надежду на то, что Bell сможет продолжить свою анти-пиратскую кампанию, используя другие методы.

Компании Bell принадлежит крупнейшая в Канаде телекоммуникационная сеть, предоставляющая среди прочего услуги домашнего интернета и платного телевидения, а также подразделение Bell Media – оно управляет телесетью CTV, специализированными телеканалами и продакшн-студиями.

Ранее во вторник Федеральный апелляционный суд принял разделённое решение 2-1 в пользу Bell по иску компании относительно превышении регулятором CRTC своих полномочий при внедрении так называемого «оптового кодекса», регулирующего деятельность производителей и дистрибуторов телевизионного контента.

CRTC ввела в действие данный кодекс в 2015 году – после активных общественных консультаций, известных как «Давайте поговорим о телевидении», результатом которых стал целый ряд реформ регуляторной политики по отношению к медиа-компаниям.

В CRTC ввели эти ограничения из-за опасений касательно растущей рыночной силы вертикально интегрированных компаний – таких, как Bell – которые одновременно являются и производителями, и дистрибуторами контента.

Двое из трёх судей апелляционного суда заявили, что Закон о телерадиовещании не даёт CRTC тех полномочий, которые регулятор использовал при введении в силу «оптового кодекса». При этом третий судья не поддержал данное мнение.

В CRTC пообещали внимательно изучить решение Федерального апелляционного суда, однако пока не давали никаких конкретных комментариев.

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