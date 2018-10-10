Телекомпалата Украины продолжает делиться умными мыслями от игроков форсайта «#Антигравитация_3: прыжок в будущее». Ну и как вы уже догадались, сегодня рассказ будет посвящен одной из самых непростых и неоднозначных тем. Почему неоднозначных? Потому как вопрос «Нужна ли индустрии регуляция и если да, то в какой степени» можно обсуждать бесконечно и у каждого имеется свое мнение на этот счет.

А команда «Трамвай №5» смогла объединить пять разных мнений в одно общее, при этом не забывая использовать оптимизм, фантазию и креативный подход. Прежде всего, хочется познакомить вас с творческим составом команды: Виктория Трощенко (Укрчастотнадзор), Александр Федиенко (ИнАУ), Валерия Дяченко (Juscutum), Константин Новицкий (Cosmonova) и Александр Савчук (Атраком) – лидер команды.

Презентация результатов работы команды началась (как по мне) с ключевой фразы: «Думать сейчас о будущем регуляторном поле – занятие неблагодарное, потому что тогда мы сами должны будем его создавать или приводить к изменениям». Но, с другой стороны, под лежачий камень вода не течет и вполне возможно, что Трамвай №5 превратиться в локомотив регуляторных изменений, а эта пометка на полях станет его дорожной картой. 😉

Команда кардинально изменила концепцию игры и перевернула все задания с ног на голову, но в нашей индустрии работают творческие личности, они – художники и они так видят. Итак, поехали!

Над заданием «Описать не менее пяти наиболее значимых изменений в международной регуляторной базе (как на уровне ЕС, так и в целом в мире), которые должны произойти в ближайшие три года и которые существенно повлияют на весь рынок телекома» команда потрудилась вот так:

Все международные регуляторные органы, которые находятся в Евросоюзе, переедут в Украину. А Международный союз электросвязи (МСЭ) откроет у нас главный офис.

В связи с этим Украина становится центром разработки и внедрения прогрессивной законодательной базы для регуляции Digital-индустрии как стран Евросоюза, так и всего мира, в связи с чем предвидится поток специалистов из других стран для заимствования украинского опыта.

Следующий шаг – миграция в Украину таких контент-гигантов, как ПорнХаб и Онлайн Казино. Это даст нам новые финансовые возможности, дополнительные инвестиции для еще большего развития цифровой индустрии, а также наполнит наш бюджет доходами от экспорта трафика с территории Украины в мир.

Далее, создание офшорных зон для видео-пиратов, которую будет контролировать наше государство (здесь задействован всем известный принцип «если мафию нельзя победить, то ее нужно возглавить»).

Ну и в качестве бонуса и для поддержания тонуса: в каждой международной компании, зарегистрированной в нашей стране, один из соучредителей обязательно должен быть гражданином Украины.

На этом фантасмагория по поводу порабощения международной законодательной арены закончена, переходим к более приземленным вещам, а точнее к внутренней регулятивной политике.

Перед командой стояла очередная задача — назвать не менее трех наиболее значимых законов Украины, которые будут приняты в течение трех лет и которые повлекут за собой изменения для участников рынка телекоммуникационных услуг до 2025 года. По мнению Трамвая №5 это:

Закон о создании профильного министерства, которое будет состоять исключительно из профессионалов отрасли.

Нормативно-правовые акты по кибербезопасности и критической информационной инфраструктуре (эти НПА не должны повлечь за собой ущемления прав бизнеса и жителей Украины).

Принятие законов о лоббизме и саморегуляции. По мнению команды, это фундамент для дальнейшего развития отрасли. В качестве доказательства был приведен конкретный пример: Украина так долго строит связь 3G и 4G, потому что этот вопрос очень сильно зарегулирован, а для деятельности, связанной с ШПД, нет такого сумасшедшего уровня регуляции, поэтому территория Украины имеет достаточно хорошее покрытие проводной фиксированной связью.

И в заключение, игроки должны были назвать не менее трех решений исполнительных органов власти и/или регулятора(ов) в Украине, которые произойдут в течение ближайших трех лет и которые повлияют на провайдеров/операторов телекоммуникаций до 2025 года. Предложение команды выглядело так – создание юридического плацдарма для:

Внедрения электронного государства.

Регулирования цифровой медицины.

Внедрения Digital-образования.

Регулирования IoT.

Создания единого блокчейна.

Вот такими были результаты игры команды «Трамвай №5». Как сказал Александр Федиенко, игра есть игра, но при желании любая фантазия может воплотиться в реальность, все в наших руках!

И по традиции, мы искренне благодарим наших игроков! Создание или же изменение нормативной базы – это то непаханое поле, в котором найдется работа для всех, поэтому с Трамваем №5 мы повстречаемся еще не раз. 😉

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