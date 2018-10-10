Сингапурский суд предоставил ассоциации MPAA, которая представляет голливудских мейджоров, право на «динамическую» блокировку пиратских сайтов. Это означает, что правообладатель может заблокировать не только основной домен нарушителя его прав интеллектуальной собственности, но, по этому же судебному решению, его домены-зеркала. Об этом пишет TorrentFreak.

Четыре года назад Сингапур последним из длинного ряда стран ввел закон о блокировке доступа к пиратским сайтам по требованию правообладателя. Соответствующие поправки были приняты летом 2014 года и вступили в силу в декабре того же года.

Заявление MPAA 2016 года заблокировало сайт Solarmovie.ph, ворующий фильмы членов ассоциации. В апреле 2018 года MPAA записал на свой счет еще одну победу авторского права. Суд удовлетворил заявление правообладателя о блокировке доступа к 53 сайтам на 154 доменах, включая The Pirate Bay и KickassTorrents. Решение суда воплотили в жизнь многие сингапурские интернет-провайдеры, включая Singtel, StarHub, M1, MyRepublic и View Qwest.

В этот раз суд вынес «динамический судебный запрет». Он позволит голливудским студиям блокировать любые попытки указанных в решении 53 сайтов снова выйти в эфир на других доменных адресах.

В соответствии с решением входящие в MPAA компании, в том числе Disney, Paramount Pictures и Twentieth Century Fox, смогут быть на связи с провайдерами M1, MyRepublic, Singtel, StarHub и ViewQwest, чтобы оперативно блокировать домены-зеркала и IP-адреса, дающие доступ к ранее заблокированным пиратским сайтам.

По словам судьи Ли Сейу Кина, новый судебный запрет «дает практические инструменты для поддержания эффективности первоначального судебного запрета, поскольку обеспечивает ускоренный процесс блокирования дополнительных (сайтов-пиратов)». Такой подход сэкономит время и деньги правообладателей и интернет-провайдеров на судебные разбирательства.

Нил Гейн, директор «Коалиции против пиратства» Ассоциации видеоиндустрии Азии, сказал, что «Не существует серебряной пули, чтобы уничтожить онлайн-пиратство. Нужен холистический подход, включая принудительное исполнение: отключение доступа к системным пиратам через эффективную блокировку; партнерство с технологическими платформами и другими посредниками; выход на конечных потребителей».

Согласно докладу, опубликованному Ассоциацией киноискусства Канады в начале 2018 года, по крайней мере 42 страны теперь обязаны блокировать сайты, нарушающие авторские права. Только в Европе заблокированы 1800 сайтов и 5300 доменов, лидерами в этом процессе выступают Португалия, Италия, Великобритания и Дания.

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