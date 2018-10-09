Телекоммуникационная компания Vodafone расширила 4G-сеть в диапазоне 1,8 ГГц. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

4G-покрытия появилось в населенных пунктах пяти областей Украины.

Сумская область: Шостка, Глухов, Ахтырка;

Полтавская область: Лубны

Харьковская область: Панютино, Натальино

Днепропетровская область: Синельниково, Подгородное.

Черновицкая область: Сторожинец, Заставна.

На сегодняшний день более 15 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую, Черниговскую, Закарпатскую, Луганскую и Донецкую области. Оператор продолжает активное строительство.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

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