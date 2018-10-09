По итогам длительного и комплексного расследования, проведенного совместно силами Европола и властей графства Гемпшира в юго-восточной Англии, Шотландии и Ирландии, были арестованы шесть человек, которых подозревают в нелегальном распространении премиальных телеканалов путём использования технологии IPTV.

В начале сентября сотрудники Офиса Торговых Стандартов графства Гемпшир (HCC) и Гемпширская полиция выдали ордер арест, выписанный на адрес в Бурследоне, графство Гемпшир.

Параллельно в различных частях Ирландии и Великобритании были произведены аресты ещё четырёх человек. Помимо мужчины и женщины, задержанных в Бурследоне, ещё четыре человека были задержаны в Крамлине и Эшборне (Ирландия). Также рейды прошли в Шотландии. Во время обысков в домах подозреваемых была изъята оргтехника, наличные средства, а параллельно было заморожено несколько банковских счетов.

Аресты стали результатом комплексного расследования, которое прошло при участии целого ряда правоохранительных органов (Национальное бюро уголовных расследований полиции Ирландии, Полиция Шотландии, Офис интеллектуальной собственности и торговых стандартов Великобритании) и партнёров из частного сектора – таких, как Аудиовизуальный антипиратский альянс (AAPA) и Федерация по защите авторских прав (FACT). С самого начала данное международное расследование координировалось Европолом, который оказывал поддержку следствию, обеспечивая оперативные встречи, проводя криминальный анализ, а также делегировал двух экспертов в Дублин.

Исполнительный директор AAPA и член консультационной группы по участию в Европола Шейла Касселз отмечает: «Это расследование чётко показывает важность взаимодействия частного сектора и правоохранительных органов при работе над такими сложными задачами. Члены AAPA оценили по достоинству действия правоохранительных органов, направленные на борьбу с пиратством в аудиовизуальной сфере, и координацию этих действий, которую обеспечил Европол».

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