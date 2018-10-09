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Самоа
Фото: Pegasus Lodges

После того, как в следующем году в Самоа будет запущено цифровое телевидение, жители островного государства получат возможность смотреть восемь телеканалов. Об этом пишет Radio New Zealand.

По словам главы самоанского регулятора телекоммуникаций Лефаоалйи Унутоа Ауэлуа (Lefaoali’i Unutoa Auelua), после отключения в стране аналогового телевидения и запуска цифры в мультиплексе будет доступно 16 телерадиоканалов.

Она заявила, что оставшиеся восемь мест в мультиплексе будут отданы для нужд звукового радиовещания, которое также перейдёт на цифру вслед за телевидением страны.

Лефаоалйи сообщила о том, что постройкой сети занималась местная компания Samoa Digital Communication Limited

В настоящее время в Самоа вещает семь аналоговых телевизионных каналов, и Лефаоалйи пообещала, что все они получат места в цифровом мультиплексе и продолжат своё вещание.

Самоа – островное государство, расположенное в западной части архипелага Самоа в Полинезии. Многие из островов окружены коралловыми рифами и покрыты непроходимыми джунглями с ущельями и водопадами. В состав Самоа, в частности, входят остров Уполу, на котором проживает большая часть населения страны, и Савайи – один из крупнейших островов южной части Тихого океана. На некоторых меньших по размеру островах расположены небольшие деревни, другие являются необитаемыми, и на некоторых из них организованы природные заповедники.

Тем не менее, это не мешает стране идти в ногу со временем, внедряя и развивая цифровые технологии.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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