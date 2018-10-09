После того, как в следующем году в Самоа будет запущено цифровое телевидение, жители островного государства получат возможность смотреть восемь телеканалов. Об этом пишет Radio New Zealand.

По словам главы самоанского регулятора телекоммуникаций Лефаоалйи Унутоа Ауэлуа (Lefaoali’i Unutoa Auelua), после отключения в стране аналогового телевидения и запуска цифры в мультиплексе будет доступно 16 телерадиоканалов.

Она заявила, что оставшиеся восемь мест в мультиплексе будут отданы для нужд звукового радиовещания, которое также перейдёт на цифру вслед за телевидением страны.

Лефаоалйи сообщила о том, что постройкой сети занималась местная компания Samoa Digital Communication Limited

В настоящее время в Самоа вещает семь аналоговых телевизионных каналов, и Лефаоалйи пообещала, что все они получат места в цифровом мультиплексе и продолжат своё вещание.

Самоа – островное государство, расположенное в западной части архипелага Самоа в Полинезии. Многие из островов окружены коралловыми рифами и покрыты непроходимыми джунглями с ущельями и водопадами. В состав Самоа, в частности, входят остров Уполу, на котором проживает большая часть населения страны, и Савайи – один из крупнейших островов южной части Тихого океана. На некоторых меньших по размеру островах расположены небольшие деревни, другие являются необитаемыми, и на некоторых из них организованы природные заповедники.

Тем не менее, это не мешает стране идти в ногу со временем, внедряя и развивая цифровые технологии.

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