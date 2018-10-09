Huawei и Beeline экспериментируют с 5G в России

Голографические звонки могут стать одним и наиболее интересных вариантов использования 5G, поэтому компания Huawei решила объединить усилия с Beeline для проведения такого эксперимента в России.

Оператор Beeline, принадлежащий компании ВымпелКом, арендовал площади в Московском Музее для проведения данного эксперимента, который призван продемонстрировать, насколько большие возможности 5G. Совсем недавно подобный эксперимент был проеден в Великобритании компанией Vodafone – телекоммуникационная индустрия отчаянно ищет возможности для привлечения внимания широкой общественности к технологии, которая поначалу сможет лишь увеличить гибкость и эффективность работы операторов.

Качество этой демонстрации, похоже, сильно отличается от эксперимента, проведенного Vodafone, поскольку в данном случае используются гарнитуры «смешанной реальности» вместо автономных голографических проекторов. Как следствие, люди могли видеть менее впечатляющее изображение парня в костюме, оглядывающегося по сторонам комнаты и разговаривающего с самим собой.

«В мае 2018 года компании Beeline и Huawei подписали соглашение, целью которого является совместная работа над внедрением технологии 5G в России, – заявил генеральный директор компании Huawei в России Айден Ву. – Наше сотрудничество оказалось невероятно продуктивным, что чётко показал сегодняшний эксперимент. Мы продолжим сотрудничество в области внедрения нового стандарта связи с тем, чтобы сделать его всемирным феноменом и ускорить процесс разработки новых технологий и услуг на базе данного стандарта».

«Быстрое развитие современных технологий даёт операторам все возможности для обеспечения своих подписчиков высококачественной мобильной связью на высоких скоростях, – заявил генеральный директор ПАО ВымпелКом Василий Лацанич. – Поэтому в Beeline уже готовят инфраструктуру своих сетей и проводят исследования, цель которых состоит в выяснении принципов рационального перехода к технологии 5G».

В компании Huawei поспешили подчеркнуть, что данная демонстрация была проведена с использованием представленной ею на рынке 5G-совместимой базовой станции gNodeB для работы в полосе 27 ГГц. Жалоб на параметры пропускной способности канала не было, однако, известно, что была использована технология MIMO 64×64. Также в компании заявили о том, насколько велико значение подобных технологий для мира виртуальной реальности, который избавит вас от необходимости покидать дом.

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