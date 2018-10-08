Компания Intelsat и национальный спутниковый оператор Азербайджана – компания Azercosmos – сообщили о проведении успешного запуска спутника Intelsat 38/Azerspace-2. Спутник был выведен на орбиту ракетой Ariane 5, запущенной с Космического центра Гвианы в Куру, Французская Гвиана в конце сентября.

Intelsat 38 – спутник, предназначенный для предоставления услуг связи в Ku-диапазоне из орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы. Он должен заменить в этой позиции спутник Intelsat 12, обеспечив работу DTH-платформ для стран Центральной и Восточной Европы, а также Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо этого, спутник Intelsat 38 должен будет предоставить ёмкости для создания корпоративных сетей и правительственных систем связи в странах Африки. Спутник Intelsat 38 был построен компанией SSL – Maxar Technologies Ltd. (ранее она называлась MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.).

Комментируя запуск спутника, генеральный директор компании Intelsat Стивен Спенглер отметил: «Сегодняшний успешный запуск является великолепным примером той силы и значимости, которые несёт в себе сотрудничество между различными спутниковыми операторами».

«Партнёрство между компаниями Intelsat и Azercosmos является примером взаимовыгодного сотрудничества, которое помогает оптимизировать вложение капитала, использование прав на частотный ресурс, а также расширить доступные ёмкости для удовлетворения растущих запросов клиентов. Мощная и популярная DTH-платформа спутника Intelsat 38 даст клиентам компании из мира медиа возможности для дальнейшего расширения их бизнеса, а также предоставления более широкого спектра услуг и разнообразного контента зрителям, проживающим в странах Центральной и Восточной Европы, а также Азиатско-Тихоокеанского региона. Спутник также предоставит необходимые ёмкости для создания правительственных и корпоративных сетей широкополосной связи в странах Африки».

Председатель правления и исполнительный директор компании Azercosmos Рашад Набиев добавил: «Azerspace-2 является уже вторым спутником связи компании Azerspace, и его задача состоит в расширении услуг, которые в настоящее время уже предлагает спутник Azerspace-1».

«Спутник также позволит нам увеличить надёжность обслуживания клиентов, став, своего рода, резервом для спутника Azerspace-1, расположенного в орбитальной позиции 46 градусов восточной долготы – то есть, на расстоянии всего в один градус от спутника Azerspace-2. Мы очень рады возможности сотрудничать с лидерами мировой спутниковой индустрии, которые помогли нам реализовать данный проект».

Ввод в эксплуатацию спутника Intelsat 38/Azercosmos-2 запланирован на первый квартал 2019 года.

https://www.youtube.com/watch?v=A3rBUie9Rlw

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