В MPAA составили для правительства США обновлённый список «самых известных рынков». В списке упомянуты самые разнообразные пиратские сайты, среди которых – The Pirate Bay, Openload и российская социальная сеть VK.com. Также в списке выделены компании, предоставляющие услуги хостинга для сайтов, и рекламные сети, а пиратские IPTV-платформы названы «новой угрозой». Об этом пишет TorrentFreak.

Различные группы держателей авторских прав составили свои собственные списки «печально известных» рынков в ответ на запрос со стороны Офиса торгового представителя США (USTR). Эти материалы помогут формулировать позицию Правительства США в отношении иностранных государств в разрезе обеспечения соблюдения норм авторского права.

Ранее СМИ сообщали о докладе Ассоциации производителей ПО и компьютерных игр (ESA), в котором подчёркивались угрозы, связанные с пиратством в сфере компьютерных игр, и, в частности, речь шла о ROM-сайтах и читерских порталах. И вот буквально следом за заявлением ESA появился список от MPAA.

В письме, подготовленном индустриальной группой Голливудских студий, указывается на то, что составленный список – далеко не полный, он даёт лишь обзор самых известных сайтов, отражая тем самым суть проблемы вопиющего нарушения авторских прав в сети Интернет.

Взглянув на список беглым взглядом, можно заметить, что он содержит, главным образом, хорошо знакомые по прошлым подобным спискам ресурсы – такие, как торрент-сайты The Pirate Bay, RARBG, 1337x, Rutracker и Torrentz2. В список также вернулся китайский P2P-клиент Xunlei, создателям которого не удалось договориться с MPAA.

Среди новшеств этого года – отдельное внимание, уделяемое IPTV-платформам, которые рассматриваются в качестве «зарождающейся угрозы».

«Новой глобальной угрозой становится распространение пиратского контента через нелегальные платформы IP-телевидения (IPTV), которые предлагают доступ к украденным сигналам и телеканалам через специализированные интернет-порталы, сторонние приложения и пиратские устройства, настроенные для доступа к службе», – указывают в индустриальной группе.

Особое внимание в MPAA обращают на такие ресурсы, как BestBuyIPTV.com, GoIPTV.me и TVMucho.com, указывая, что большинство данных ресурсов получает свои доходы за счёт платы за подписку. Эти платформы предлагают возможность доступа к сотням, а то и тысячам, телеканалов, а также – к видео по запросу.

В другом разделе списка представлены сайты со ссылками и потоковые сайты. Эти ресурсы управляются из различных стран. В частности, в этой части списка представлены такие сайты как B9good.com, Cda.pl, Dytt8.net, Dy2018.com, Filmeseseriesonline.net, Indoxx1.com, Kinogo.cc, Pelispedia.tv и Fmovies.is.

Ресурс Fmovies.is/.to (также известный как bmovies) является в настоящее время одним из самых популярных в мире потоковых web-сайтов, обеспечивающих своим посетителям возможность доступа к популярным фильмам и телесериалам. Глобальный рейтинг сайта в сети Alexa – 627. Согласно данным агентства SimilarWeb, в июле 2018 года ресурс Fmovies посетило более 60 миллионов человек. В отчёте говорится, что в настоящее время услуги хостинга сайту предоставляет украинская компания Neterra, при этом он скрыт за службой обратного прокси, что препятствует возможности точного определения места его хостинга правообладателями. Сайт использует службу Cloudflare, которая маскирует месторасположение сервера. Доступ к данному ресурсу заблокирован по меньшей мере в четырёх странах мира – в Австралии, Дании, Малайзии и Сингапуре.

Отдельного упоминания заслужили также сайты, предлагающие возможность прямой загрузки контента, и платформы с видео. В списке представлены такие ресурсы, как Openload.co, Rapidgator.net, Uploaded.net, Rapidvideo.com, Streamango.com, Uploaded.net, Uptobox.com и российская социальная сеть VK.com.

Многие из этих платформ отказываются должным образом реагировать на направленные им требования об изъятии из сети незаконно размещённого контента, – жалуются в MPAA.

Заключительный раздел доклада посвящён пиратским устройствам и приложениям, в частности – потоковым сет-топ-боксам. Последние позволяют пользователям легко находить и смотреть потоковый пиратский контент. В частности, это такие устройства как 3DBoBoVR, TVPlus, TVBrowser и KuaiKan, которые особенно популярны в странах Азии.

И в дополнение к перечислению сайтов и служб, которые напрямую предлагают доступ к пиратскому контенту, голливудская группа также указывает на сторонних посредников, среди которых – провайдеры, предоставляющие услуги хостинга, и рекламные сети.

В этой категории отдельно выделены панамская хостинговая компания Private Layer и канадская рекламная сеть WWWPromoter. Обе эти компании упоминались ещё в прошлогоднем списке MPAA.

Полный текст доклада MPAA можно скачать здесь (в формате pdf). В USTR планируют использовать полученную информацию при формировании собственного списка «печально известных» рынков. Это поможет оценить существующую угрозу и формировать запросы к правительствам с требованием о принятии необходимых мер.

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