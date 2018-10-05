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В Монако продемонстрировали работу первой сети 5G

Борис Скуратовский
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Monaco Telecom
Фото: Monaco Economic Board

Компания Monaco Telecom представила во время недавнего Монакского Яхт-шоу первую в Монако сеть мобильной связи нового поколения 5G. Партнёром проекта выступила компания Huawei.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), подключённый к сети 5G, летал над яхтами, снимая и транслируя панораму в режиме высокой чёткости с обзором в 360 на гарнитуру виртуальной реальности. Первые антенны уже установлены в Порту Геркулес. В ближайшие месяцы сеть будет достроена, что обеспечит охват 100% территории. И уже в 2019 году сеть будет готова к появлению первых смартфонов, совместимых с этой новой технологией.

Всё это будет способствовать более быстрой реализации в Княжестве проекта «Умный город», что обеспечит невиданное расширение объёмов использования Интернета, а также будет активно способствовать экономическому развитию страны, – заявили в компании Huawei.

«Данное сотрудничество призвано сформировать контуры цифрового будущего Монако. Сеть 5G станет ключевым фактором развития цифровой экономики и создания «умного города». Данное партнёрство облегчит и ускорит процесс превращения Монако посредством цифровых технологий в страну с лучшим качеством жизни в мире», – уверяет Мартин Перонэ, генеральный директор Monaco Telecom.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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