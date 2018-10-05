В Монако продемонстрировали работу первой сети 5G

Компания Monaco Telecom представила во время недавнего Монакского Яхт-шоу первую в Монако сеть мобильной связи нового поколения 5G. Партнёром проекта выступила компания Huawei.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), подключённый к сети 5G, летал над яхтами, снимая и транслируя панораму в режиме высокой чёткости с обзором в 360 на гарнитуру виртуальной реальности. Первые антенны уже установлены в Порту Геркулес. В ближайшие месяцы сеть будет достроена, что обеспечит охват 100% территории. И уже в 2019 году сеть будет готова к появлению первых смартфонов, совместимых с этой новой технологией.

Всё это будет способствовать более быстрой реализации в Княжестве проекта «Умный город», что обеспечит невиданное расширение объёмов использования Интернета, а также будет активно способствовать экономическому развитию страны, – заявили в компании Huawei.

«Данное сотрудничество призвано сформировать контуры цифрового будущего Монако. Сеть 5G станет ключевым фактором развития цифровой экономики и создания «умного города». Данное партнёрство облегчит и ускорит процесс превращения Монако посредством цифровых технологий в страну с лучшим качеством жизни в мире», – уверяет Мартин Перонэ, генеральный директор Monaco Telecom.

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