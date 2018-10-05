Европейский Парламент утвердил квоту на 30% европейского контента на платформах с видео по запросу

Европейский Парламент согласовал обновлённые правила, регламентирующие работу аудиовизуальных медиаресурсов. В правила внесены нормы, способствующие усилению защиты детей, ужесточающие правила размещения рекламы, а также квота в 30% европейского контента на платформах с видео по запросу.

По итогам окончательного голосования законодательные нововведения будут применены не только к вещателям, но и к платформам с видео по запросу и платформам для обмена видео (таким как Netflix, YouTube и Facebook), а также к живому потоковому вещанию на платформах для обмена видео.

Предлагаемая норма законодательства требует, чтобы 30% контента в каталоге платформ с видео по запросу составлял контента европейского производства. Также платформам рекомендуется способствовать увеличению количества европейской аудиовизуальной продукции – либо путём прямого инвестирования в производство контента, либо путём выделения средств для национальных фондов. Размеры вкладов каждой страны должны быть пропорциональны суммам доходов, которые получают платформы с видео по запросу в этой стране.

Согласно новым правилам, реклама может составлять до 20% от общих объёмов ежедневного вещания компании в промежутке от 6:00 до 18:00, что даёт вещателям возможность корректировать время рекламных блоков. Промежуток с 18:00 до 0:00 (прайм-тайм) также выделен как отдельный период – реклама может составлять максимум 20% от этого времени.

Провайдеры услуг аудиовизуальных медиа должны обладать всеми необходимыми рычагами влияния для борьбы с распространением контента, содержащего призывы к насилию, ненависти и терроризму, при этом сцены жестокости и материалы порнографического характера должны регулироваться особо жёсткими правилами. Платформы обмена видео отныне обязаны максимально быстро реагировать на жалобы пользователей, обнаруживших вредный контент.

Закон не предусматривает введение автоматической фильтрации уже загруженного контента, однако, по требованию Парламента платформы должны создать прозрачные, лёгкие в использовании и эффективные механизмы, дающие пользователю возможность сообщать о недопустимом контенте.

Новый закон содержит чёткие нормы, ограничивающие рекламу и продакт-плэйсмент в программах телевидение для детей и контенте, который доступен на платформах с видео по запросу.

Предполагаемые нововведения должны пройти формальное утверждение в Совете министров ЕС, после чего они вступят в силу. При этом странам – членам ЕС – даётся 21 месяц на то, чтобы после вступления данных норм в силу ввести их в национальное законодательство.

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