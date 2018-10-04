Запуск новой технологии мобильной связи в четырёх крупных городах США станет важной вехой в развитии 5G.

Компания Verizon открыла новый этап в развитии технологии 5G, объявив о запуске сети нового поколения.

Американский оператор услуг связи заявил о вводе в эксплуатацию сети 5G Home в четырёх городах США, что стало первым официальным запуском такой технологии в мире.

Таким образом, жители отдельных районов таких городов, как Лос-Анджелес, Сакраменто, Хьюстон и Индианаполис смогут ощутить увеличение скоростей закачки данных из сети, а также улучшение эффективности и надёжности связи.

Четыре перечисленных выше города были выбраны исходя из приверженности их муниципалитетов инновационной политике, а также в свете поддержки со стороны местных лидеров мнений. При этом житель Хьюстона по имени Клейтон Харрис стал первым в мире абонентом 5G сети.

Абонентам Verizon Wireless, подписанным на квалификационный тарифный план для смартфонов, пользование услугой 5G Home обойдётся в 50 долларов в месяц. Для всех стальных абонплата составит 70 долларов в месяц. При подключении и настройке пользователи получат бесплатно Apple TV 4K либо Chromecast Ultra.

«Первая в мире коммерческая сеть в стандарте 5G уже здесь», — заявил президент компании Verizon Wireless Ронан Дюнн.

«У нас сложилось невероятное партнёрство со многими ведущими технологическими компаниями мира, международными органами по регулированию технических стандартов, государственными чиновниками, разработчиками и нашими собственными клиентами, что даёт нам возможность развивать экосистему 5G быстрее, чем прогнозировалось. И вот появились настоящие пользователи. Это невероятное путешествие… а мы ведь только на старте!».

Сеть построена на базе стандарта 5G TF, который компания Verizon активно развивала и который она называет более быстрым альтернативным вариантом на фоне ожидания формального включения поддержки стандарта 3GPP 5G NR в сетевое оборудование, устройства, чипсеты и программное обеспечение.

При этом в компании Verizon заверяют, что как только её партнёры по технологии 5G начнут внедрять новые предложения на основе стандарта 3GPP 5G NR, она произведёт необходимую модернизацию сети, и это не повлечёт за собой дополнительных расходов для клиентов.

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