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5G
Запуск новой технологии мобильной связи в четырёх крупных городах США станет важной вехой в развитии 5G.

Компания Verizon открыла новый этап в развитии технологии 5G, объявив о запуске сети нового поколения.

Американский оператор услуг связи заявил о вводе в эксплуатацию сети 5G Home в четырёх городах США, что стало первым официальным запуском такой технологии в мире.

Таким образом, жители отдельных районов таких городов, как Лос-Анджелес, Сакраменто, Хьюстон и Индианаполис смогут ощутить увеличение скоростей закачки данных из сети, а также улучшение эффективности и надёжности связи.

Четыре перечисленных выше города были выбраны исходя из приверженности их муниципалитетов инновационной политике, а также в свете поддержки со стороны местных лидеров мнений. При этом житель Хьюстона по имени Клейтон Харрис стал первым в мире абонентом 5G сети.

Абонентам Verizon Wireless, подписанным на квалификационный тарифный план для смартфонов, пользование услугой 5G Home обойдётся в 50 долларов в месяц. Для всех стальных абонплата составит 70 долларов в месяц. При подключении и настройке пользователи получат бесплатно Apple TV 4K либо Chromecast Ultra.

«Первая в мире коммерческая сеть в стандарте 5G уже здесь», — заявил президент компании Verizon Wireless Ронан Дюнн.

«У нас сложилось невероятное партнёрство со многими ведущими технологическими компаниями мира, международными органами по регулированию технических стандартов, государственными чиновниками, разработчиками и нашими собственными клиентами, что даёт нам возможность развивать экосистему 5G быстрее, чем прогнозировалось. И вот появились настоящие пользователи. Это невероятное путешествие… а мы ведь только на старте!».

Сеть построена на базе стандарта 5G TF, который компания Verizon активно развивала и который она называет более быстрым альтернативным вариантом на фоне ожидания формального включения поддержки стандарта 3GPP 5G NR в сетевое оборудование, устройства, чипсеты и программное обеспечение.

При этом в компании Verizon заверяют, что как только её партнёры по технологии 5G начнут внедрять новые предложения на основе стандарта 3GPP 5G NR, она произведёт необходимую модернизацию сети, и это не повлечёт за собой дополнительных расходов для клиентов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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