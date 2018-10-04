Глобальные спутниковые операторы учредили Альянс С-диапазона

Компании Intelsat, SES, Eutelsat и Telesat сформировали Альянс С-диапазона (CBA) – своего рода консорциум, который будет координировать действия по очистке средней полосы спутникового частотного спектра в США для дальнейшего её использования национальными операторами сетей 5G.

В совместном заявлении четырёх операторов, которые в совокупности контролируют 100% частотного спектра C-диапазона, используемого в США, утверждают, что создание CBA позволит совершить настоящий прорыв в переходе к рыночной модели управления частотным ресурсом и его перераспределения таким образом, чтобы защитить интересы действующих пользователей, а также защитить распространяемый контент от возможных помех.

Благодаря очистке частотного спектра можно будет освободить существенную – и весьма ценную – полосу частот, и в CBA надеются заработать миллиарды долларов на продаже данного ресурса. Впрочем, для этого необходимо будет ещё получить разрешение FCC.

«Альянс CBA сформирован для выполнения посреднических функций – как это описано в недавнем бюллетене FCC, где содержится предложение на основе рыночных подходов касательно того, каким образом можно очистить часть С-диапазона в США. Формирование CBA является существенным достижением, которое продемонстрировало согласованную работу отрасли на пути к реализации возможности доступа к этой средней полосе, что поможет США выиграть гонку в сфере внедрения услуг 5G», – говорится в заявлении.

Предложение, основанное на рыночном подходе, было разработано в ответ на инициированное FCC в августе 2017 рассмотрение, результатом которого стала выработка Уведомления о предлагаемой норме (NPRM), которое было официально одобрено FCC 12 июля 2018 года и опубликовано в Федеральном реестре 30 августа 2018. Данное предложение является отображением уникальной телекоммуникационной среды США и направлено на защиту услуг качественной и надёжной связи, предлагаемых спутниковыми операторами США в С-диапазоне американским вещателям, медиакомпаниям и компаниям, работающим в сфере передачи данных. Предложение обрисовывает коммерческую и техническую структуру, которая даст операторам наземной мобильной связи возможность быстрого получения доступа к части частот полосы 3700 – 4200 МГц в США, что позволит ускорить внедрение услуг на основе технологии нового поколения 5G.

В предложении также сказано, что в функции консорциума будет входить проведение технической и коммерческой имплементации процесса очистки спектра. Данный процесс необходим для перепрофилирования С-диапазона в свете его будущего использования для нужд 5G. Руководить CBA будет эффективный менеджер Билл Толпиджин, генеральный директор OTA Broadcasting, который станет генеральным директором CBA. Ветеран медиа-индустрии Престон Падден будет в Консорциуме руководителем отдела юридических вопросов и государственных отношений.

«Знаменательное событие на пути к реализации плана – формирование CBA – свидетельствует о том, что спутниковые операторы, предоставляющие услуги связи в С-диапазоне на территории США, согласовали все основные технические и коммерческие принципы, необходимые для запуска процесса очистки спектра. CBA будет гарантировать защиту существующих клиентов от возможных помех, поскольку новые беспроводные услуги будут развиваться с использованием очищенной части спектра».

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