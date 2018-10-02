Реализация закона будет способствовать созданию дополнительного механизма для оказания борьбы с пиратством и нарушением авторских прав.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон (№4571) «О внесении изменений в статью 5 закона Украины «О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Президента.

«Целью данного закона является совершенствование процесса маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных. Благодаря повышению прозрачности процесса маркировки правообладатели смогут эффективно контролировать процесс выдачи марок и вовремя противодействовать мошенничеству и незаконному использованию этих защитных элементов», – уточняется в пресс-релизе.

В пресс-службе также акцентировали внимание, что реализация закона поспособствует созданию дополнительного механизма для борьбы с пиратством и нарушением прав субъектов авторского права.

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