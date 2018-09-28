Vodafone запустил 4G-связь в Константиновке, Каменском, а также в населенных пунктах на юге и западе

Vodafone запустил 4G-связь в Константиновке, Каменском, а также в населенных пунктах на...

Vodafone расширил 4G-сеть в диапазоне 1,8 Ггц.

4G-покрытие появилось в Константиновке Донецкой области и Каменском Днепропетровской области, а также в населенных пунктах на юге Украины и в западных областях:

Херсонская область: Каховка и Новая Каховка.

Каховка и Новая Каховка. Николаевская область: Березанка, Харчатовка, Михайловка, Галицыново, Ингулка, Шевченково.

Березанка, Харчатовка, Михайловка, Галицыново, Ингулка, Шевченково. Ивано-Франковская область: Тысменица, Криховцы, Загвоздье, Пийло.

Тысменица, Криховцы, Загвоздье, Пийло. Черновицкая область: Великий Кучуров, Тарасовцы.

На сегодняшний день уже 15 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую, Черниговскую, Закарпатскую, Луганскую и Донецкую области. Оператор продолжает активное строительство.

После запуска 4G-абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HDTV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 25 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 46 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 18 рынках. По состоянию на 30 июня 2018 года Vodafone предоставляет услуги 534,5 миллионам абонентов мобильной связи и 19,9 миллионам пользователей фиксированного интернета.

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