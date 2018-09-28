С целью увеличения для зрителя количества тематических каналов в своем предложении компания Triolan, один из крупнейших провайдеров Украины, расширяет партнерство с «1+1 медиа», включая в перечень своей программной услуги три платных канала из дистрибьюторского портфолио 1+1 media distribution – Spike, Nickelodeon и Nick Jr.

Уже с 1 октября все пакеты провайдера пополнятся развлекательным телеканалом Spike, который будет транслировать культовые зарубежные сериалы и фильмы в жанре драмы, триллера, экшена и реалити. Также зрителям будет доступен детский развлекательный телеканал Nickelodeon, сетка которого построена с учетом интересов детей и подростков в возрасте от 3 до 16 лет, и Nick Jr. – телеканал, ориентированный на дошкольников и детей младшего школьного возраста (3-7 лет). Nick Jr. будет транслировать контент, который способствует развитию внимания и фантазии детей, а также учит позитивному отношению к окружающему миру и прививает семейные ценности. Данные телеканалы будут доступны во всех городах присутствия компании Triolan.

«Мы рады расширению взаимовыгодного сотрудничества с одной из крупнейших медиагрупп в Украине – «1+1 медиа», ведь мы стремимся предоставлять нашим клиентам еще больший выбор телеканалов, чтобы обеспечивать их доступом к новому премиального контенту. Телеканалы Spike, Nickelodeon и Nick Jr. интересны для зрителей, и их наличие в пакетах повысит нашу конкурентную способность. Тем более, что согласно нашей стратегии развития, с нового года мы планируем параллельно с плановым повышением цен расширить программное наполнение пакета. Кроме того, для абонентов, пользующихся мобильным приложением Triolan TV, телеканал Nickelodeon будет доступен в HD-качестве, и станет доступна удобная функция СatchUP. Нам важно побудить абонентов выбирать к просмотру лучшие телеканалы из доступных для Украины», – прокомментировал Вадим Сидоренко, генеральный директор компании Triolan.

«У компании Triolan правильно подобрано наполнение сети, поскольку, в первую очередь, оно составлено с учетом предпочтений и пожеланий клиентов. Предложенные телеканалы являются нишевыми мировыми брендами, и преимущество от их присутствия в пакетных предложениях провайдера абоненты смогут оценить уже с начала просмотра. Что касается изменения цен на пакетные предложения – это логический и последовательный шаг, ведь повышение качества предоставляемого контента требует дополнительного ресурса на его производство и трансляцию», – отметил Андрей Мальчевский, директор по дистрибуции и развитию сети вещания «1+1 медиа».

Согласно статистическим данным, Nickelodeon и Nick Jr. входят в ТОП-20 телеканалов по просмотрам на ведущих цифровых платформах, а также являются лидерами просмотров среди всех детских каналов за период с 1 января по 31 августа 2018 года.

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