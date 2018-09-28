Национальный оператор увеличил территорию 4G-сети в пяти областях Украины, подключив города Глухов, Конотоп, Краматорск, Кропивницкий, Александрию, Светловодск, Смелу и другие населенные пункты.

27 сентября «Киевстар» подключил к 4G-связи 193 населенных пунктов в Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Черкасской областях. В том числе города Глухов, Конотоп, Краматорск, Кропивницкий, Александрия, Светловодск, Смела. Благодаря этому связь нового поколения стала доступна еще для 1 млн человек. Услуга работает в диапазоне 1800 МГц.

На сегодня более 20 млн жителей Украины в 3353 населенных пунктах могут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в сети 4G «Киевстар».

Благодаря 4G-абоненты могут пользоваться новыми преимуществами мобильного интернета, ведь с новой технологией средняя скорость передачи данных выше в 16 раз, а задержка в передаче информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн-телевидение высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети.

Кроме того 4G-сеть открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса и множества современных отраслевых решений, таких как M2M/IoT, Smart Home, Smart City, e-Government, онлайн обучение и т.д.

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