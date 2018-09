Насыщенная неделя KYIV MEDIA WEEK (KMW) позади. В который раз медиафорум собирает украинское и международное сообщество искушенных знатоков медиаиндустрии, лидеров медиастрима, рекламщиков, журналистов, представителей творческих профессий, медиакомпаний и телевещателей. В этом году четыре сентябрьских дня в украинской столице порадовали гостей из Китая, Кореи, США, Израиля, Молдовы и других стран не по-осеннему теплой погодой.

17 сентября, в первый день форума с презентацией о загадочных FAANGS выступил Дэвид Чиарамелла (David Ciaramella), менеджер по коммуникациям международной медиаконсалтинговой компании «К7 Media» в Манчестере, которая проводит аналитические исследования о глобальных тенденциях в индустрии контента для крупных мировых медиабрендов.

Что такое FAANGS?

FAANG – это акроним пяти самых популярных и эффективных в мире техногигантов – Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. К слову, FAANG родился из оригинальной аббревиатуры FANG, в котором Apple не участвовала, когда Джим Крамер из CNBC придумал этот термин. В выступлении Дэвида Чиарамеллы, к FAANG присоединилась еще одна английская буква «S», с которой начинается название компании Snapchat, еще одного игрока в диджитал сфере современной мировой медиаиндустрии. Но сегодня FAANGS – это уже не только технологии, онлайн-видеоплатформы становятся дистрибьюторами контента и трендсеттерами глобальной телеиндустрии. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Snapchat активно закупают контент, покоряют новые территории и выстраивают стратегии ведения бизнеса, ориентируясь на потребности пользователей.

Facebook

Первым из этой шестерки Дэвид рассмотрел Facebook. Он отметил, что Facebook – это не телевизионная компания, а, прежде всего, платформа социальных медиа. Но не все знают, что у него есть свой персонализированный стриминговый видеосервис – Facebook Watch.

«Год назад Facebook Watch смогли впервые посмотреть американские пользователи соцсети. С конца августа оригинальный видеоконтент на площадке Facebook стал доступен по всему миру. Платформа для каждого творца и шоу – так владельцы сервиса позиционируют себя на рынке.

На сегодня Facebook уже выпустил трагикомедию «Sorry For Your Loss» («Соболезную вашей утрате»), премьера которой состоялась 18 сентября. Также он транслирует свои новостные сюжеты, спортивные программы, и различные реалити шоу, такие, например, как «Help Us Get Married» («Помогите нам пожениться»), где свадебное платье для невесты, место проведения свадьбы и другие свадебные атрибуты подбираются, исходя из онлайн голосования, проходящего еженедельно.

Судя по заказам компании, Facebook потратит от 1 до 2 млрд долл. на производство собственного контента для Facebook Watch к концу 2018.

Проблемой Facebook Watch, по мнению Дэвида Чиарамелла, является не только то, что это менее безопасная зона для рекламодателей, но также и продвижение платформы. Кроме того, согласно опросу, проведенному в прошлом месяце в Америке среди взрослой аудитории в смешанной группе, 50% пользователей никогда не слышали о Facebook Watch, 24% слышали об этом телесервисе, но никогда им не пользовались.

«Его потенциальные потребители – это пользователи соцсети. Они заходят на платформу, просматривают ленту новостей и выходят из нее, долго не задерживаясь для просмотра новостей или сериала на Facebook Watch», – отметил спикер.

Также, по словам выступающего, подкастер BBC назвал FB Watch первой платформой, которая не финансируется американским бюджетом.

Apple

Apple, как и Facebook, Дэвид условно назвал социальной медиаплатформой, но также добавил, что в первую очередь, это все же информационно-технологическая компания. Говоря о музыкальном сервисе Apple Music, менеджер «К7 Media» подчеркнул, что на данный момент количество пользователей, оформивших платную подписку, составило 40 млн. «Это показывает, что у них уже есть физическая масса, чтобы монетизировать массовую аудиторию, для которой они намерены запустить стриминговый сервис».

В этом году Apple подписала контракт со Спилбергом, который планирует переснять свою культовую классическую антологию 80-х годов «Удивительные истории» («Amazing stories»). Предполагается, что она станет одной из первых серий, которая будет разработана в рамках плана Apple по созданию оригинального программного контента.

В июне этого года компания объявила о копродукции и международном сотрудничестве с Canal+, совместно с которым Apple издала серию «Calls», адаптацию на английском языке французского короткометражного сериала Canal+.

Прямой, последовательный заказ продолжает восполняться, поскольку Apple не перестает создавать контент для еще не созданной оригинальной видео платформы.

Amazon

Amazon, предоставляющая контент по подписке на сервисе Prime Video, – одна из самых больших и глобальных платформ SVOD. На июнь 2018 в Prime насчитывалось 100 млн подписчиков. Amazon предоставляет различные услуги. Процентное соотношение по недавно проведенному опросу показало, что 80% покупателей пользуются услугами Amazon для товаров, 10% – для прослушивания музыки и 10% – просмотра видео. Среди присутствующих на презентации подписчиков Prime Video от Amazon Дэвид также насчитал несколько поднятых рук.

В 2018 Amazon потратил 5 млн долларов на создание оригинальных программ.

Среди новых фильмов, которые можно посмотреть по подписке на Amazon Prime – адаптация многосерийного «Джек Райан» («Jack Ryan»), сериал по франшизе «Властелин колец» («The Lords of the Rings») и др.

Гость из Великобритании также отметил, что Amazon сейчас активно ищет новые территории для трансляции контента оригинального производства, что будет консолидировать рынок и укреплять положение на международной арене. Таким образом, они будут выходить за пределы англоязычной аудитории.

Так, в марте Amazon вышел на рынок Индии с новыми реалити-шоу такими, как «Ремикс» («The Remix») – в сущности, это шоу является ремиксом песен Болливуда, и шоу о знакомствах «Череп и розы» («Skull and Roses»). Индийский рынок – второй по величине рынок после Китая.

Оригинальный контент Amazon продается в 15 странах по всему миру, среди которых Дэвид назвал Индонезию, Китай и Южную Корею.

Кроме того, для развития бизнес-стратегии и усиления своих позиций в категории спортивных программ, компания запустила первый сезон нового шоу «Eat.Win.Race», который повествует о кухне на велопробегах, закулисных сюжетах «Тур де франс» («Tour de France») и о том, какое «топливо» нужно для человеческого организма, чтобы сохранять выносливость в течение 21 дня гонки.

Netflix

Netflix – диджитал видеостриминг, в арсенале которого видеотека мирового масштаба, включающая в себя телевизионные и игровые шоу, а также фильмы. В 2018 компания планировала потратить 8 млрд долларов на производство программного контента, что больше оборота таких компаний, как CBS и HBO. Они продали в этом году больше оригинальных шоу, чем другие главные телекомпании США.

В Netflix говорят, что 85% из 8 млрд долл. в год идет на создание цифровых программ с производством около 700 новых эпизодов к концу года. В арсенале Netflix насчитывается 85% оригинального контента собственного производства, 7% библиотеки приходится на Reality TV. Ко 2-му полугодию 2018 на платформу подписалось 130 млн пользователей по всему миру. И это, учитывая то, что прошло меньше 5 лет со времени выхода первого коммерческого сериала «Карточный домик» («House of card») на Netflix.

Оглядываясь назад, можно вспомнить об одной из успешных копродукций компании Netflix и 4 channel «Конец ***го мира» («The End of the F***ing World»). Сериал транслировался на 4 channel в Великобритании в 2017 году, прежде чем стать самым популярным из многосерийных фильмов когда-либо транслировавшихся на платформе Netflix. В июле уже объявлено о выходе второго сезона полюбившегося сериала.

Новый формат, в который компания инвестирует в этом году – это несценарный сектор. Первым оригинальным несценарным шоу от Netflix стала документальная кулинарная серия «Стол шефа» («Chef’s Table»). Компания стремится занять нишевые темы на линейном ТВ – кулинарию, дизайн и пр. Последним из нашумевших релизов также стал 8-ми серийный «Темный турист» («The Dark Tourist») c журналистом Дэвидом Фарриером, документальная серия Netflix о феномене тёмного туризма.

Также гость из Великобритании подчеркнул, что в настоящее время хорошо известно, что на платформе нет семейного формата.

«Google – последний из традиционных FAANG»

«Разумеется, в первую очередь Google – это поисковая система. Однако корпорация, как владелец видеосервиса YouTube, является в некотором смысле и продюсером (стимулирует Ютуберов создавать контент), и покупателем данного контента (выплачивая гонорары видеоблогерам). Новая модель подписки на YouTube Premium, (предыдущее название YouTube Red) предоставляет неограниченный доступ пользователей к музыкальному стримингу, а также другим каналам и премиум шоу без рекламы за $9,99 в месяц. Такой пакет доступен подписчикам в США и Великобритании, по словам спикера, (но, в целом, им могут пользоваться как минимум в 17 других странах). В этом году Google начали менять возрастную политику, поскольку 14-летние не смогут платить за подписку», – такое предположение высказал спикер.

В данный момент компания нанимает высококлассных профессионалов таких, как Беар Гриллс (Bear Grylls) для участия в челендж-шоу и эпизодах в разных точках мира, а также ищет социально ориентированные, вдохновляющие программы. YouTube-платформа сейчас фокусируется на музыкальных шоу различного формата. Также компания расширяется в Индии и Японии.

Snapchat

Последним сервисом глобального видеостриминга, о котором поведал на презентации Дэвид Чиарамелла, стал Snapchat – мультимедийное мобильное приложение для обмена фотографиями и видео. Платформа предназначена для общения преимущественно молодежи до 25 лет, и мировые медиа гиганты стремятся заключить контактные сделки с диджитал площадкой, чтобы показывать снэк-видео для этой целевой аудитории.

По словам спикера, интерес к платформе вызван многомиллионной аудиторией пользователей мобильного приложения. Так, транснациональная медиакорпорация Time Warner заключила с платформой сделку на 100 тыс. долл. для производства Snapchat-шоу. Также с ней подписали договор американские компании MGM и NBC, а также телеканалы ESPN и MTV. Последние недавно пересняли «the Cribs» для платформы.

Кроме того, в марте 2017 NBC инвестировала в Snap 500 млн долларов. А Oxygen, американский кабельный и спутниковый канал, принадлежащий NBC Universal, стал спонсором нового шоу «True Crime/Uncovered». В шоу представлены шесть таинственных преступлений с разбором мотивов, доказательств полиции и пр. Snap в этом случае сделала ставку на то, что ужасные реалистичные истории станут хитом среди его молодежной аудитории и не ошиблась. Ранее NBC уже реализовывала на Snapchat различные программы, среди которых «The Voice», «SNL» и «E! News», «The Rundown».

