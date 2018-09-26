Пока проходит конференция «Дни Кабельного Телевидения и Медиа Индустрии Кавказа – 2018» в Тбилиси, Mediasat попросил Гурама Беруашвили, Председателя правления Союза Кабельного Телевидения Грузии, без сомнения патриарха кабельного ТВ Кавказа, рассказать подробнее о ситуации на телевизионном рынке Грузии.

Гурам, Вы стояли у истоков кабельного ТВ Грузии, расскажите, как формировался и развивался грузинский телерынок?

В Грузии, и в частности в Тбилиси, основы для строительства сети кабельного телевидения были заложены 40 лет назад, особенности были обусловлены сложными рельефными условиями Тбилиси и наличием так называемых «мертвых зон», из-за чего 30% населения не могли смотреть программы эфирного телевидения. В то время они назывались «многопрограммными телевизионными коллективными принимающими сетями» и передавали около десятка эфирных и спутниковых каналов. В дальнейшем аналогичные сети были созданы в разных городах страны. Значение кабельного телевидения стало очевидным в 1991 году, когда взорвали телевизионную башню, и единственным источником получения населением информации стало кабельное телевидение. В дальнейшем менялись география, технологии, законодательство, регулирование.

Именно в этот период кабельное телевидение и привлекло внимание эфирных вещателей и политиков. Первые поняли, что без попадания в пакеты операторов кабельного телевидения их надежды на рост рейтингов и получение рекламы будут напрасными. Вторые убедились, что без кабельного телевидения было бы трудно одержать победу на выборах разного уровня. Эфирные вещатели покупали оборудование для кабельного телевидения, чтобы разместить свои каналы в пакетах кабельных операторов, оплачивали вещание или предоставляли рекламное время. Заметьте, что в то время уже был принят закон «Об авторских и смежных правах».

Как регулируется рынок?

В 1999 году была создана и в 2000 году приступила к работе Национальная комиссия по коммуникациям Грузии. Это был значительный шаг вперед. Кабельное телевидение, которое до этого регулировалось Министерством связи, перешло под управление этой комиссии. В тот же период был создан Союз кабельного телевидения Грузии, который совместно с регулятором играл значительную роль в развитии телекоммуникационного пространства Грузии. Союз стал защитником интересов операторов кабельного телевидения, с 2002 года он осуществляет дистрибуцию телеканалов. При комиссии функционировал общественный консультационный совет, на котором рассматривался ряд вопросов и публично принимались решения. К сожалению, сейчас такого совета уже нет, а ведь его существование могло предотвратить возникновение множества конфликтных ситуаций. Наличие подобного совета соответствовало бы сегодняшним демократическим процессам и повысило бы доверие к комиссии.

Какие платформы платного ТВ присутствуют в Грузии?

В 2008 году в Грузии появилось первое цифровое кабельное телевидение, вещание осуществлялось с платформы DVB-T. В 2011 году начал работу «киллер» традиционного кабельного телевидения – IP-телевидение. Вскоре за ним последовало создание DTH-платформы.

Нужно отметить, что все платформы платного телевидения называются «транзиторами». Вид деятельности – «сетевые услуги». В дальнейшем я так и буду их называть. На сегодняшний день в Грузии функционируют 47 транзиторных компаний всех платформ. В том числе 3 платформы IP, 1 – DTH, 3 – DVB-T. По количеству абонентов первое место занимает IP-телевидение – 58%, на втором месте – платформа DTH с 19%, у платформы DVB-T – 15%, доля остальных традиционных транзиторных сетей – 7%. За последние 3 года 7 транзиторных компаний продали свои активы, 8 – объединились. Среди все транзиторов 30 компаний имеют менее 500 абонентов.

За последние два года несколько компаний обанкротились, многие находятся на грани банкротства, и они обанкротятся, если не изменятся подходы и не будут исправлены законодательные промахи и регулирование отрасли.

Какие основные проблемы отрасли Вы бы выделили?

Это демпинг, картельные соглашения и монопольное положение, то есть неравноправная конкуренция.

Законодательные недочеты (промахи) приводят к пиратскому распространению телеканалов нелицензированными лицами и обесцениванию национальной валюты.

Что касается первого, неравноправной конкуренции, то важно, чтобы крупные компании не допускали демпинговых цен и не субсидировали транзит вещания из других источников дохода. Для этого регулирующая комиссия должна выявить транзиторные компании, обладающие значительной рыночной долей, и установить для них специфические обязательства. На сегодняшний день регулятор этого не делает.

Расскажите о ситуации с услугой must carry, что о ней говорит грузинское законодательство?

В законе Грузии «О вещании» должна быть учтена подготовленная Союзом кабельного телевидения Грузии законодательная инициатива, которая в ближайшие дни будет рассмотрена парламентом Грузии: наряду с обязательным транзитом (must carry) мы включили пункт об обязательном предложении (must offer).

«Обязательный транзит» (must carry) разъясняется как обязательство оператора размещать конкретный телеканал в своей кабельной сети.

«Обязательное предложение» (must offer) – это обязательство вещателя сделать свой сигнал доступным для тех сетевых операторов, которые выразят такое желание. Оба обязательства служат интересам и требованиям населения страны на бесплатный доступ к разнообразной информации.

В нашем случае дело состоит в следующем: парламент Грузии в 2013 году с целью обеспечения демократии и плюрализма внес в закон о вещании изменения, согласно которым для кабельных, то есть транзиторных компаний, стало обязательным включение в свои пакеты всех общеинформационных телевещателей, то есть, ввел принцип must carry. Почему-то было упущено введение обязательного предложения, то есть must offer. Этим же законом было определено, что общеинформационным телевещателям предоставляется право требовать от транзиторных компаний сумму за распространение их программ. Согласно нынешней редакции закона телевещатели наделены правами, а операторы – только обязательствами, что ограничивает реальную конкуренцию в медиа и на телекоммуникационном пространстве.

В 2017 году два холдинга, которые включают шесть телеканалов (Рустави2, Имеди, Маестро, Комеди архи, Марао и GDS), решили воспользоваться этим законом и потребовали от транзиторных компаний оплату, создав посредническую компанию, которой передали право взимания средств с транзиторных компаний (кабельное ТВ). Один из этих двух холдингов оппозиционно настроен по отношению к властям, а второй – лояльно, оба явно противостоят друг другу и являются конкурентами. Они оформили друг с другом картельное соглашение и едиными усилиями начали наступление на транзиторные компании и потребовали от них значительные суммы за распространение своих каналов. В дальнейшем, встретив большое сопротивление, они сократили требуемые суммы наполовину, но транзиторные компании не согласны и на это. Ведь вопрос состоит не в том, сколько платить, а в том почему мы должны платить?! И я полностью разделяю их мнение.

Телеканалы получают рекламные средства согласно своему рейтингу, а рейтинги рассчитываются исходя из численности аудитории, поэтому роль кабельных, то есть транзиторных компаний в получении ими дополнительных доходов от рекламы в этом плане неизмерима. Эти два холдинга (всего шесть телеканалов) вещают в открытом эфире и через спутник и получают 80% долю рекламного рынка Грузии. Они дополнительно решили получить и долю от абонентских доходов транзиторных компаний. После нашей острой реакции они стали лавировать между двумя транзиторными компаниями-монополистами и оформили с ними договоры. Несмотря на рекомендации комитета отраслевой экономики парламента Грузии, адресованные комиссии по коммуникациям, решить вопрос в пользу конечного пользователя – абонента, комиссия это поручение не выполнила. Более того на все транзиторные компании наложила санкции и признала административными правонарушителями.

Сейчас выходит, что мы обязательно должны распространять их сигнал, а вырезать рекламу не имеем права. Если мы их отключим, то через неделю или, возможно, через один день они имеют право потребовать возвращения своих каналов в пакет операторов кабельного телевидения. Это лишено всякого смысла, и я назвал бы это рэкетом от имени закона, и этот рэкет открыто поддерживает регулирующая комиссия.

Законодательство, естественно, не должно запрещать платное вещание и не запрещает его. Функционирует множество специализированных платных каналов (развлекательных, спортивных, детских, художественных фильмов и другие). На сегодняшний день таких каналов 10, и они вещают в закрытой, или кодированной форме.

Я считаю, что под прикрытием обеспечения демократии и плюрализма в 2013 году была предпринята попытка подготовки искусственного уничтожения операторов кабельного телевидения в обход условий рыночной конкуренции. Реализация данного плана приведет к тому, что кроме нескольких компаний-монополистов все остальные транзиторные компании (малые и средние предприятия) будут ликвидированы, а это значительно повысит безработицу и нанесет ущерб пользователям, так как вместо пользования недорогими услугами небольших транзитных операторов закон принуждает абонентов пользоваться дорогостоящими универсальными услугами нескольких компаний-монополистов. Этот закон направлен не только на изгнание с рынка мелких и средних транзиторных компаний, но и против малых и средних вещателей. Это также ущемление интересов абонентов, так как мы вынуждены повысить абонентскую плату. Сегодня транзиторные компании являются заложниками с одной стороны вещателей и регулятора, с другой стороны – абонентов.

Между Грузией и Евросоюзом оформлено соглашение об ассоциации, которым Грузия обязуется ввести принцип must carry. Поэтому мы обратились к Союзу кабельного телевидения Европы. Мы получили от этой авторитетной организации подробный ответ, из которого предлагаю вам только две цитаты.

«Концепция обязательного транзита, цель которой – защитить вещателя от превышения полномочий со стороны дистрибьюторов или сетевых операторов, оказалась под давлением из-за того факта, что в некоторых случаях изменился баланс сил на аудиовизуальном рынке: транслировать отдельных вещателей обязательно, и распространители (операторы) не имеют права отказаться от их транзита. Так что вопрос касается не только возложенного на операторов обязательства обязательного транзита, но и обязательного (бесплатного) предложения (must offer), которое возлагается на вещателя.

Обязательное предложение (must offer) можно разъяснить как «зеркальное отражение» обязательства обязательного транзита: это обязательство, которое возлагается на вещателя, чтобы тот сделал специфический радио или/и телевизионный канал доступным для сетевых операторов, которые желают показывать его».

Еще одна цитата: «Этим законом вам предлагают приобретение такого товара, который зритель покупать не собирался» (так как каналы вещают в открытом эфире).

«В идеальной ситуации с обновленными регулирующими нормами на вещателей должна быть наложена уплата налогов в пользу кабельных сетей за показ их каналов».

Как я уже отметил выше, на днях парламент должен рассмотреть нашу законодательную инициативу о введении обязательного предложения must offer. Надеюсь, что комитет отраслевой экономики поддержит наши справедливые требования, и они станут законом.

На каком этапе находится борьба с пиратством?

В Грузии оно приняло невиданные масштабы. Раньше наш Союз более или менее успешно боролся с этой проблемой. Сейчас вместе с развитием интернета развиваются различные схемы и новые виды пиратства. В том числе это неавторизованные сайты, где всего за 4 доллара можно смотреть от 250 до 700 каналов. Т.н. абонент платит деньги, но кому платит и какой компании – не ясно. Пираты быстро меняют счета, неизвестно, где стоят их сервера.

Для всех уже стали доступными т.н. пиратские андроид-боксы, которые постепенно заменяют услуги кабельного телевидения. С помощью этого устройства вы совершенно бесплатно сможете получить любой канал и/или уплатив всего 2-3 доллара, дополнительно получить совершенно исправное обслуживание. Нечего и говорить об «НТВ Плюс», у них самое большое количество абонентов и их число составляет несколько сотен тысяч. Мы готовим иск против этой компании в международный суд, так как, по нашим данным, в этом деле замешано руководство «НТВ Плюс». На конференции в прошлом году была названа цифра – 14 миллионов лари в год, которые нелегально утекают из страны. У проблемы есть цепной эффект – крупные провайдеры стараются бороться с пиратством низкими ценами и различными сервисами, которых у средних и малых операторов нет. Поэтому они ищут бесплатные каналы и аннулируют договоры. А это влияет как на доходы операторов, так и на дистрибуцию, и в конце концов – на телеканалы правообладателей. Трудным становится выполнение взятых перед ними обязательств, а эти обязательства ежегодно растут.

Исходя из этого, борьба с пиратством входит в интересы государства, операторов, дистрибьюторов и правообладателей. Бороться с этой уродливой формой можно только совместными усилиями. Необходимо, чтобы телеканалы передавали больше юридических прав дилерам, что зачастую на протяжении многих месяцев сделать не удается.

Есть проблемы и с крупными авторизованными кабельными операторами, они умудряются создавать в оффшорной зоне компании (найти которые вообще не возможно) и представляют регулятору договоры на дистрибуцию 250 каналов. В том числе таких, представителем которых в Грузии является наш Союз. Этот дилер оформляет со второй оффшорной компанией договор на распространение этих каналов, а она оформляет с операторами соглашение о техническом обслуживании. В действительности за ними стоят одни и те же личности. Мы сотрудничаем как с регулятором, так и с финансовой полицией, но результатов нет.

Мы считаем, что необходимо ужесточить законодательство, создать отдельную полицейскую группу с надлежащим правами и финансированием, так как в службе мониторинга регулятора всего 7 сотрудников, и, естественно, они решить эту проблему не могут. В результате применения этого метода в Латвии, насколько мне известно, за последние шесть месяцев на 20% сократилось число пиратских абонентов. Исходя из этого, мы считаем, что без поддержки государства решить эту проблему невозможно. Наш Союз намерен созвать очередной съезд провайдеров и пригласить соответствующие госструктуры и представить свое предложение.

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