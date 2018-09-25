В Украине появилось новое достижение разработчиков – цифровой видеомикшер Video Mixer/Switcher HD v1.0 – универсальное устройство для линейного монтажа с функциональными возможностями, покрывающими нужды от простой операторской до студии на телеканале… Услышав о прекрасном функционале этого устройства, мы обратились к Владимиру Перевертайло, инженеру средств радио и телевидения компании «РОКС», чтобы узнать подробности из первых уст.



– Как видеомикшер появился на рынке?

Наше предложение украинскому потребителю появилось в результате партнерской деятельности с фирмой Digital Video Lab. Это оборудование уже положительно зарекомендовало себя за границей. Было представлено на международных выставках CABSAT в Дубае, IBC в Амстердаме и др.

– Кому будет интересен видеомикшер Video Mixer/Switcher HD v1.0?

Он будет интересен как стационарным студиям, так и передвижным телевизионным станциям (есть мобильная версия устройства) благодаря набору функций, возможностей и дополнительных блоков устройства. Помимо основных потребителей данный видеомикшер вызывает интерес у студий и операторских, где требуется вещание с линейным монтажом: при прямых трансляциях спортивных мероприятий (например, футбольных или баскетбольных матчей), когда съемку целесообразно вести с нескольких камер под разными углами и выводить крупный план на большой экран, что также оказывается немаловажным при съемке презентаций, конференций, интервью, бизнес-тренингов, парадов, концертов и т.п. При этом сцену удается рассмотреть даже с самых дальних уголков аудитории. Соответственно все зрители остаются довольными такой организацией события. Мало того, видеомикшер подойдет не только для малой и средней, но и как резервный вариант для большой студии…

– Какие у него функции? Чем он выгодно отличается от других?

Прежде всего – это режим «многооконного просмотра»: если когда-то давно приходилось использовать для каждой картинки (для просмотра изображения с камер и эфирного сигнала) отдельный монитор, то сейчас это возможно сделать сразу на одном мониторе, на котором отображаются сразу все камеры. В этом устройстве это встроенная функция, отдельно ее докупать не нужно. Также преимуществом есть то, что многооконный просмотр можно назначить на любой из выходов микшера, при этом один выход (последний) по умолчанию задействован под этот режим. Еще одним прекрасным преимуществом есть возможность использовать для визуального контроля камер и других дополнительных источников сигнала видеомикшера самый обычный монитор с DVI/HDMI входом. Если многооконный режим назначить на SDI выход микшера, то в этом случае понадобиться монитор с SDI входом. Также в микшере предусмотрен режим замены заднего фона (синий/зеленый) – хромакей эффект. В устройствах других производителей используется ручная настройка этого эффекта, поэтому приходится регулировать все параметры самому, что очень утомительно и долго, так как переходя к настройке одного из параметров фона и при изменении одного из них, остальные надо донастраивать снова, добиваясь оптимального качества, и таких регуляторов на пульте управления немало. В предлагаемом же нами видеомикшере зашиты автоматические настройки для хромакей эффекта, и это очень облегчает работу, так как самому ничего настраивать уже не нужно, только применять эффект при необходимости. Замена происходит мгновенно. Вместе с тем работать можно сразу с двумя источниками видеосигнала, применяя к ним эффект замены заднего фона независимо друг от друга. И это не все. Можно также работать с эффектом картинки в картинке (четыре окна на общем фоновом видео, подложке). Два окна из этих четырех можно масштабировать на пол-экрана! Это удобно при трансляции бесед, дискуссий и пр. Такая функция доступна не во всех товарах аналогичного сегмента. Не так давно даже в нашем устройстве был доступен масштаб ¼ экрана. В микшере есть встроенные эффекты переходов (шторок), также доступны: резкая и плавная смена камер (для плавной можно отдельно использовать манипулятор Т-Bar) и переход в темный экран. Вместе с тем в микшере есть еще встроенные генераторы шаблонов: черное поле, цветные полосы, звуковой тон, т.е. все можно настроить даже «в полевых условиях» и весьма оперативно. Доступно наложение титров поверх основного сигнала. Источником титров выступает компьютер. ПО бесплатное, предоставляется в комплекте. Супер-компьютер для этих целей не нужен. Главное, чтоб видеокарта имела выход HDMI и железо поддерживало DirectX9.0c. Кстати, хотел бы еще отметить, что для работы с микшером даже и компьютер не обязателен, как в аналогичных устройствах, в которых без ПК не получится работать, и любой сбой ПК может вызвать сбои в эфире. В предлагаемом нами приборе ПК вообще может не понадобиться, если не использовать виртуальную консоль управления и не накладывать титры (на ПК обычно проводится только подготовка (начальная настройка) микшера, а уже дальнейшая работа и эфирный сигнал обеспечиваются сугубо при помощи «железа» микшера, т.е. сигнал, переходы и эффекты не страдают от возможных сбоев ПК!). Таким образом, дешевле взять наш микшер и работать с ним, как с родным, не докупая для него дорогие ПК, мониторы, консоли управления (которые иногда могут стоить дороже, чем сам микшер), у нас консоль поставляется в комплекте и основные вычислительные возможности обеспечиваются именно видеомикшером.

Еще у микшера есть встроенная память (для добавления логотипов или картинок, которые можно установить вместо камер как источников сигнала для эфира). Можно накладывать часы на изображение. Есть поддержка высокоскоростных карт памяти объемом до 256 Гб, на которые можно записать графические изображения и видеофайлы, а потом воспроизвести их в эфир, задействовав еще две функции микшера – видеопроигрыватели и слайды. Т.е. кроме камер как источников сигнала уже набирается немалое количество источников, с которыми можно полноценно работать в малой или средней студии.

– Расскажите о компании «РОКС». Какие направления пользуются наибольшей популярностью? Какие развиваете и планируете развивать?

Компания «РОКС» была основана в 1994 году. Начав с освоения рынка абонентских приемников спутникового телевидения и закрепившись на этом направлении, компания постоянно расширяла и продолжает расширять сферу своих производственных и исследовательских интересов, охватывая смежные отрасли. За время своего существования компания превратилась в динамичное коммерческое и промышленное предприятие, которое уделяет большое внимание научным исследованиям в области разработки и производства телекоммуникационного оборудования, многофункциональных СВЧ устройств для построения систем наземного телевизионного вещания MVDS , что помогает ей быть лидером на технологическом фронте. Компания «РОКС» использует передовые технологии и имеет квалифицированных специалистов. Сейчас наше оборудование работает в таких регионах, как Европа, Ближний Восток, Азия, Африка. У нас много планов развития бизнеса и техники. Мы делаем много для привлечения отечественных и зарубежных партнеров. Для этого наши инженеры разработали ряд предложений в виде технических и бизнес-проектов, в первую очередь для разработки и внедрения интерактивных мультимедийных систем, способных стать основными сетями для трансляции данных и приблизить население нашей страны и других технологически развивающихся стран к освоению преимуществ современного информационного общества. Мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству! Так, нашими партнерами на сегодняшний день являются украинская компания Crypton, испанская компания Televes, шведская компания SMW, корейская фирма MMCL, китайские компании Shanghai HeXu Microwave и Colable Electronics, немецкая фирма RF-Design и британская компания ETL и конечно же молдавская фирма DVLab, совместно с которой в настоящий момент мы открываем для себя новое направление – цифровые студийные видеомикшеры. Предлагаем ознакомиться с основными характеристиками Video Mixer/Switcher HD v1.0 в следующем видеообзоре:

Video Mixer/Switcher HD v1.0 имеет интуитивно понятное управление, оснащен двумя каналами «Chroma Key» (с оригинальными автонастройками), возможностью многооконного просмотра даже на обычном пользовательском мониторе… И это только начало из списка основных возможностей и преимуществ устройства, которое также включает: блок эффектов PiP и их пресетов (можно расположить до 4 окон на общей подложке, два окна – cмасштабировать на пол-экрана, что востребовано, например, при организации диалогов);

два канала видеопроигрывателей (два встроенных проигрывателя видеосюжетов с высоким качеством VC-3 с внешней SD карты);

два слайда (можно менять оперативно с пульта управления видеомикшера. Записать во внутреннюю память можно до 32 слайдов);

источники «BLACK» и «Color BARS»;

можно включить технологические слайды на всех входах микшера;

есть встроенный аудиоисточник сигнала 1 кГц (уровень 0 dB), предназначенный для тестирования и настройки по уровню звуковых каналов. Сопровождает внутренний источник ГЦП. Каждый из этих блоков всегда готов к работе и имеет те же права и возможности, как любой другой вход, и для них имеются соответствующие кнопки на консоли управления на линейках Preview и Program. Входы видеомикшера С учетом блоков видеомикшер обладает 17 входами, среди которых 8 SDI (BNC разъёмы) и 2 HDMI (DVI-D разъёмы). При этом для работы с аналоговыми источниками предусмотрена возможность настроить 4 входа (номера с 3 по 6) как CVBS.

Кадровые синхронизаторы по каждому видеовходу позволяют работать с несинхронными источниками сигналов. Входные сигналы звукового сопровождения также проходят через синхронизаторы, выравнивающие задержки, вносимые кадровыми синхронизаторами. Поддерживаемые видеоформаты: HD-1080p 50/25, 1080i 50.

SD-576i, CVBS 576i. Микшер имеет 4 аналоговых аудиовхода (разъемы XLR), которые настраиваться как 2 стереовхода, либо 4 моно. Выходы видеомикшера 2 HDMI выхода (разъемы DVI-D), один из которых постоянно задействован под многооконный просмотр (режим Multiscreen). Для работы в этом режиме можно использовать обычный пользовательский монитор. Второй HDMI и 4 SDI выхода можно настроить либо под Multiscreen, либо под программный выход (PGM), выход предварительного просмотра (PVW), программный выход без логотипов (Logo Free), программный выход без титров (Titles Free), или – на трансляцию сигнала любого из входов. Форматы: HD-1080i 50.

SD-576i. Обработка видеосигнала в микшере осуществляется с 10-разрядным разрешением и цифровой дискретизации 4:2:2. Кроме вложенного звука в цифровой видеопоток, микшер содержит 2 отдельных аналоговых аудиовыхода (разъемы XLR). Присутствует возможность регулировки динамического диапазона для цифрового и аналогового звука. Входные и выходные сигналы могут выбираться пользователем с номинальными уровнями 6, 12, 18, 24 dB (из экранного меню). Обработка аудиосигнала в микшере осуществляется с 24 и 20 разрядным разрешением (устанавливается в настройках).

Другие характеристики: Переходы: резкий (кнопка «CUT»), плавный (кнопка «Auto») со шторными спецэффектами (16 шаблонов) с функцией реверса и микширования, переход к черному полю (кнопка «FTB»).

резкий (кнопка «CUT»), плавный (кнопка «Auto») со шторными спецэффектами (16 шаблонов) с функцией реверса и микширования, переход к черному полю (кнопка «FTB»). Chroma Key . 2 независимых Chroma Key канала.

. 2 независимых Chroma Key канала. Титры. Титры накладываются на изображение с помощью HDMI-входа микшера (а также с помощью Linear Key (Fill и Key) через SDI-входы) и подаются с ПК, на котором они создаются в специальном программном обеспечении (на пульте управления используются кнопки «Titles PGM» и «Titles PVW»).

Титры накладываются на изображение с помощью HDMI-входа микшера (а также с помощью Linear Key (Fill и Key) через SDI-входы) и подаются с ПК, на котором они создаются в специальном программном обеспечении (на пульте управления используются кнопки «Titles PGM» и «Titles PVW»). Встроенные LOGO. 2 независимых логотипа. Один логотип может быть анимированным. До 8-ми логотипов можно загрузить в энергонезависимую память микшера с ПК, а затем включать два из них с помощью кнопок консоли управления «Logo 1» и «Logo 2».

2 независимых логотипа. Один логотип может быть анимированным. До 8-ми логотипов можно загрузить в энергонезависимую память микшера с ПК, а затем включать два из них с помощью кнопок консоли управления «Logo 1» и «Logo 2». Встроенные часы. Часы переключаются с помощью соответствующей кнопки на консоли управления «Clock».

Часы переключаются с помощью соответствующей кнопки на консоли управления «Clock». Встроенное хранилище слайдов. В энергонезависимую память микшера можно записать 24 слайда и включать их вместо любого из 10 входов – это так называемые технологические слайды.

В энергонезависимую память микшера можно записать 24 слайда и включать их вместо любого из 10 входов – это так называемые технологические слайды. Работа с внешними SD картами.

2 неподвижных изображения можно привязать к двум кнопкам консоли управления («Still 1» и «Still 2») и использовать их как 2 независимых внутренних источника сигнала. В качестве слайда может использоваться любое изображение формата JPEG,BMP,PNG,TGA размером 1920х1080 пикселей. На SD карту можно загрузить до 32 слайдов. Объем карты: от 16 до 256 Гб. Используются SD карты стандарта UHS (1 класса). Управление с ПК. Специальное программное обеспечение позволяет настраивать и управлять микшером при помощи компьютера по локальной сети. При этом все процессы видеообработки осуществляются микшером без задействования ресурсов ПК.

Специальное программное обеспечение позволяет настраивать и управлять микшером при помощи компьютера по локальной сети. При этом все процессы видеообработки осуществляются микшером без задействования ресурсов ПК. Консоль управления. Кроме функциональных многозадачных кнопок высокого качества, консоль управления также содержит манипулятор (T-Bar). Функциональные возможности консоли управления: осуществляет прямой доступ, управление, переключение и другие настройки с каждым внешним и внутренним источником сигнала микшера, формируя сигнал для эфира (аналогичными функциями обладает и программная консоль управления; удобное расположение и размер окон программ, предварительного просмотра и прямого эфира вместе с приятным и продуманным интерфейсом обеспечивают работу с устройством интуитивно понятной и быстрой). Опции. Encoder H.264, 4K Multiview (4 окна), резервный источник электропитания, блок камерного канала, а также беспроводная или проводная система связи Intercom. Беспроводное устройство «TALLY». На сайте «РОКС» есть более подробная информация о Video Mixer/Switcher HD v1.0, где также можно связаться с технической поддержкой в случае возникновения каких-либо вопросов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.