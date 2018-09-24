Блокчейн, интеллектуальная собственность, цифровые права, свобода и безопасность онлайн – в Киеве пройдут Дни украинского Интернета.

27 сентября состоится Youth IGF-UA для старшеклассников и студентов, где обсудят участие молодежи в процессах управления Интернетом, а 28 сентября – пройдет 9-й Украинский форум по управлению Интернетом IGF-UA.

Время: 27 и 28 сентября. Место: Киев, ул. Дорогожицкая, 8, UBI HALL.

Регистрация на сайте мероприятия.

Эти мероприятия являются продолжением серии форумов, проводимых в различных странах мира с целью обсуждения наиболее важных проблем развития информационного общества, консолидации усилий органов власти, бизнеса, интернет-сообщества, профессиональной и академической элиты для ускорения внедрения в жизнь достижений информационных технологий, создания условий для всестороннего развития интернет-пространства в интересах общества.

На IGF-UA будут обсуждаться следующие темы:

Свобода и безопасность в Интернете.

Медиа в эпоху Интернета.

Кибербезопасность.

Вопрос DNS.

Ребенок онлайн: безопасность и защиту.

Защита интеллектуальной собственности в цифровом пространстве.

Украина и реформа европейского законодательства в сфере электронных коммуникаций.

Технология блокчейн.

Защита цифровых прав.

Полная программа доступна на сайте IGF-UA.

Присоединиться К событию также можно присоединится в социальной сети Фейсбук. Хэштеги события – #дніукраїнськогоінтернету, #igfua.

Также в рамках Дней украинского Интернета пройдет неформальное мероприятие Цифропати для журналистов, правозащитников, общественных активистов, заинтересованных темой цифровых прав и безопасности онлайн. Детали и регистрация здесь.

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