Блокчейн, интеллектуальная собственность, цифровые права, свобода и безопасность онлайн – в Киеве пройдут Дни украинского Интернета.
27 сентября состоится Youth IGF-UA для старшеклассников и студентов, где обсудят участие молодежи в процессах управления Интернетом, а 28 сентября – пройдет 9-й Украинский форум по управлению Интернетом IGF-UA.
Время: 27 и 28 сентября.
Место: Киев, ул. Дорогожицкая, 8, UBI HALL.
Регистрация на сайте мероприятия.
Эти мероприятия являются продолжением серии форумов, проводимых в различных странах мира с целью обсуждения наиболее важных проблем развития информационного общества, консолидации усилий органов власти, бизнеса, интернет-сообщества, профессиональной и академической элиты для ускорения внедрения в жизнь достижений информационных технологий, создания условий для всестороннего развития интернет-пространства в интересах общества.
На IGF-UA будут обсуждаться следующие темы:
- Свобода и безопасность в Интернете.
- Медиа в эпоху Интернета.
- Кибербезопасность.
- Вопрос DNS.
- Ребенок онлайн: безопасность и защиту.
- Защита интеллектуальной собственности в цифровом пространстве.
- Украина и реформа европейского законодательства в сфере электронных коммуникаций.
- Технология блокчейн.
- Защита цифровых прав.
Полная программа доступна на сайте IGF-UA.
Присоединиться К событию также можно присоединится в социальной сети Фейсбук. Хэштеги события – #дніукраїнськогоінтернету, #igfua.
Также в рамках Дней украинского Интернета пройдет неформальное мероприятие Цифропати для журналистов, правозащитников, общественных активистов, заинтересованных темой цифровых прав и безопасности онлайн. Детали и регистрация здесь.