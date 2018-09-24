Инициатива «Чистое небо» провела конференцию, на которой обсудили борьбу с пиратством в Украине

Инициатива «Чистое небо» вновь собрала правообладателей на конференции «Борьба с пиратством в Украине. Что сделано — Что делать», на этот раз с индексом «2018». Встреча всех, кому близка тема защиты интеллектуальной собственности, прошла 19 сентября в рамках Kyiv Media Week.

Украина может и должна идти по пути креативной экономики. Создание собственного продукта интеллектуальной собственности, будь то фильмы, компьютерные программы, книги или сериалы – это создание тысяч высококвалифицированных рабочих мест, экологическое производство, развитие творчества, привлечение денег из-за рубежа.

Но когда воровство таких продуктов ставит развитие креативной индустрии под угрозу, как защититься? Что нужно делать, кто должен это делать, что уже было сделано и, самое главное, какие задачи стоят на ближайшее будущее? Как регулируется этот вопрос в отечественном законодательстве? Какие методы борьбы используются и с каким результатом? И как борются с пиратством наши соседи?

Катерина Федорова, модератор конференции и руководитель Инициативы «Чистое небо», предложила искать ответы, начав обсуждение с того, как вопросы защиты интеллектуальной собственности раскрыты в украинском законодательстве. Она объяснила, какая административная и уголовная ответственность установлена за нарушение права интеллектуальной собственности. А также перевела вопрос в практическую плоскость: какие меры принимаются и с какими результатами для правообладателей.

«Все нарушения права интеллектуальной собственности относятся к преступлениям частного обвинения. То есть, мы имеем право инициировать возбуждение уголовных дел только после того, как к нам обратились правообладатели и предоставили все соответствующие документы. Каждый год таких обращений у нас все больше и больше. Высокая активность по таким правонарушениям наблюдается во Львове, Киеве и Днепре. В 2018 году мы направили в суд более 30 дел, а также зафиксировали более 100 фактов правонарушений», – рассказал Заур Урусов, заместитель начальника управления Департамента Киберполиции.

Вячеслав Миенко, заместитель генерального директора по правовым вопросам 1+1 Медиа, управляющий партнер АО Smartsolutions Law Group, поделился алгоритмом противодействия: «Мы выделили для себя три основных тезиса, на которые нужно ориентироваться для построения эффективной стратегии борьбы с пиратством: постоянный мониторинг нарушений на рынке, комплексное решение по защите прав, объединяющее современные технологии и опыт адвокатов, а также активная координация действий правообладателя и рабочей группы на всех этапах до окончательного урегулирования спора». Среди инструментов борьбы он назвал возбуждение уголовных и административных дел, блокирование доступа к контенту в интернете, черные списки, обращение в государственные учреждения.

В свою очередь, Николай Фаенгольд, коммерческий директор StarLight Digital, подчеркнул: «Мы боремся с воровством и с ворами. В случае пирата, вор – это бизнесмен, который имеет высокомаржинальный бизнес, так как ничего не платит производителю контента. Мы боремся за честные и равные условия зарабатывания денег. У нас уже есть алгоритм защиты наших прав интеллектуальной собственности и наработанные шаблоны. Другим правообладателям необязательно заново придумывать велосипед, мы готовы делиться нашим опытом, информацией, инструкциями. Среди наших последних достижений – 27 зарегистрированных ЕРДР, по 5 из них проведены обыски, 6 дел направлено на экспертизу и 1 дело уже передано в суд».

О деятельности и успехах, особенно в сфере камкординга, рассказал Владимир Илинг, глава Украинской Антипиратской Ассоциации: «Основными вызовами пиратства мы считаем интернет-пиратство, незаконную демонстрацию фильмов и камкординг. За 2018 год мы добились закрытия 51 сайта, замены 42 хостингов и закрытия 10 кинотеатров. А также впервые было задержано камкордера и начато уголовное производство по ст. 176 УК».

На вопрос о том «Как бизнес поддерживает правообладателей. Трансформация технологий и форматов потребления контента, ее влияние на рынок и на защиту права интеллектуальной собственности» первой ответила Виктория Цомая, директор по маркетингу компании ВОЛЯ. Она отметила, что: «Пока экономика не начнет зарабатывать, будет воровство. Но правообладатели также должны пересмотреть свою ценовую политику. Если мы посмотрим, в каких сегментах правообладатели это уже сделали, то заметим, что в них пиратство практически исчезает».

О перспективах сотрудничества правообладателей и банков рассказал заместитель директора по операционным вопросам и информационной безопасности Украинской Межбанковской Ассоциации ЕМА Алексей Красюк: «В рамках совместного проекта ЕМА с «Чистым небом» планируется разработать порядок информирования банков и платежных сервисов о том, что на счета их клиентов поступают деньги за оплату нелегального контента. Поскольку эта деятельность запрещена, для финансовых организаций это будет сигнал к приостановлению сотрудничества с таким клиентом. ЕМА объединяет большую часть украинских банков и финансовых организаций-участников платежного рынка, поэтому у проекта есть хорошие перспективы».

Другой аспект борьбы с пиратством – блокировка рекламных объявлений о предоставлении нелегальных услуг, – озвучил Андрей Бичук, юрист сервиса онлайн-объявлений OLX. «OLX – это глобальный международный бренд. Поэтому компания не может оставаться в стороне и быть частью пиратской экосистемы. На все запросы мы реагируем оперативно и, пытаясь обеспечить равные условия для пользователей, работаем ради глобальной цели, от которой впоследствии выиграют все».

Блок об альтернативных методах борьбы с пиратством открыл Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента StarLight Digital (телеканалы СТБ, Новый, ICTV и другие). «За последний период нами было удалено или заблокировано 29 онлайн-трансляций наших телеканалов, 7 приложений для GooglePlay и AppStore, 762 объявления на OLX, 4 объявления о продаже STB и 2 официальных группы OTT-пиратов на Facebook, 61 плейлист, 87 видео об установке ForkPlayer. В нашей практике уже 19 успешных кейсов блокировки платежей нарушителям права интеллектуальной собственности с участием платежных систем Visa и Masterсard. Также мы гордимся новыми успехами в Instagram и началом сотрудничества с Инфомиром».

Андрей Бахталовский, Product Owner программы для мониторинга контента SUDUM, и Анна Андрющенко, директор по проектам Kinolife Distribution, рассказали о совместных успехах в борьбе с нелегальным распространением фильмов и эффективности SUDUM. По словам Анны, «Самая главная для нас проблема – это высокий уровень пиратства в интернете, а также неготовность людей платить за контент. Инвестируя в рекламу, мы автоматически рекламируем пиратские сайты, коды и ходим по кругу. Но за 2018 год SUDUM помог удалить 27 022 нелегальные видеокопии, выключить 9141 страницу из поиска Google и заблокировать 50 сайтов, которые использовали сомнительную корпоративную айдентику для рекламы сомнительных товаров и услуг».

В последней части конференции Директор по продаже продуктов Gemius в регионе EMEA&APAC Марта Сулкевич поделилась наблюдениями развития платных сервисов в Польше, приведя в пример легализацию одного из пиратских сервисов, который на сегодня уже насчитывает около 100 тысяч абонентов и зарабатывает легально. Также Марта рассказала об исследовании компании по сайтам из списка blacklists.org, с помощью которого можно оперативно выявлять размещение рекламы на сайтах, нарушающих права правообладателей. Поскольку бывает, что размещение рекламы на таких сайтах происходит по техническим ошибкам или из-за недобросовестных партнеров, то специальная опция емейл-уведомления поможет оперативно исправить ситуацию и избежать последствий. Среди результатов – представленный список топ-10 пиратских ресурсов для украинской интернет-аудитории.

Алексей Шульдешов, продюсер кинокомпании Star Media детально остановился на специфике убытков правообладателя и подсчетах убытков в YouTube, в диджитале, с теле-мейджорами и потери на международном рынке: «У нас более 5,5 тысяч часов собственного контента и более 350 тайтлов, которые необходимо защищать. Поэтому мы создали собственную структуру по защите контента, чтобы предотвратить потери прибыли в диджитале, уменьшение стоимости контрактов с мейджорами телерынка, снижение ценности продукта и репутационные потери».

В последнем выступлении Катерина Федорова рассказала об исследовании интернет-аудитории Украины, проведенном компанией Gemius специально для Инициативы «Чистое небо»: о наиболее посещаемых ресурсах; о том, готовы ли украинцы покупать доступ к контенту, и могут ли они отличить пиратское видео от легального. В результате: чаще всего пользователи в интернете смотрят видео (50%), причем отличить легальное могут 34% и аж 89% говорят, что бороться с пиратством нужно. Платить пока готовы лишь 14%, а уже платят около 7%.

«Ущерб от пиратства колоссален. А возможности бизнеса вследствие борьбы с нарушителями – ничуть не меньше. Так что же делать? Объединяться, обмениваться опытом, действовать параллельно и одновременно, пользоваться рекомендациями членов Инициативы “Чистое небо”», – резюмировала директор Общественного союза Инициатива «Чистое небо» Катерина Федорова, призвав всех к партнерству.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.