«Антигравитационные» пометки на полях: техно-тренды от соблазнительной панды-банды

Если название статьи вызывает у вас легкое недоумение, это временно. Пара строчек, и вы все поймете, будьте готовы к «приему пищи для размышлений» 😉

Не так давно, точнее две недели назад, Телекомпалата Украины провела очередную (уже третью) бизнес-игру #Антигравитация: прыжок в будущее в формате форсайта. В этот раз #Антигравитация набрала еще более серьезные обороты, в связи с чем потребовалась основательная подготовка как ведущих Сергея Бойко (BigData UA) и Елены Луценко (RETN), так и самих игроков. Суть игры заключалась в создании проекции будущего Digital-индустрии Украины, а именно – в прогнозе развития телеком-медиа рынка в 2025 году. Абсолютно все команды были сформированы заранее и до начала форсайта каждый приблизительно понимал, с какой задачей он столкнется во время игры.

Сегодня речь пойдет об идеях от самой технологически подкованной команды. Пусть вас не вводит в заблуждение игривое название «Спокуслива панда-банда», игроки взяли на себя тяжелое задание – описать интеллектуальные и технические решения, которые через 7 лет будут пользоваться успехом как у пользователей, так и у операторов/провайдеров телекоммуникаций, ну и фактически завоюют будущее!

Геройский состав нашей команды действительно впечатляет: Алена Киселева (iPay.ua), Александр Сербин (Huawei Ukraine) Максим Цивкалюк (DEPS), Александр Шиков (DTEL-IX) и Дмитрий Моисеев (ITbiz) – лидер команды. Эти люди решили поделиться с вами своими знаниями и прогнозами, так что грех этим не воспользоваться. Итак, приступим!

Технологии, которые будут наиболее востребованы в 2025 году во всех сферах жизнедеятельности человека, озвучил Дмитрий Моисеев:

Internet of Things (по словам Дмитрия, к этому времени абсолютно все будет подключено к Интернету: от холодильника до утюга).

(по словам Дмитрия, к этому времени абсолютно все будет подключено к Интернету: от холодильника до утюга). Blockchain (другими словами «смерть коррупции»).

(другими словами «смерть коррупции»). Artificial intelligence (Дмитрий надеется, что через семь лет искусственный интеллект сможет забрать на себя некоторые задачи человеческого разума).

(Дмитрий надеется, что через семь лет искусственный интеллект сможет забрать на себя некоторые задачи человеческого разума). Генная инженерия (да, человечество всегда будет стремиться к бессмертию, а технологии помогут ему в этом преуспеть).

(да, человечество всегда будет стремиться к бессмертию, а технологии помогут ему в этом преуспеть). Альтернативная энергетика.

Персонализация контента.

Био-идентификация.

Нейро-интерфейсы.

Payment revolution (последний пункт, по версии команды, пересекается с двумя предыдущими пунктами: на нейронном уровне будет установлена связь между человеком и «системой» с целью его идентификации, что в свою очередь позволит осуществлять онлайн-платежи без дополнительных приспособлений, хм, а это надежнее и удобнее пластиковых карт и всевозможных гаджетов).

Технологии, которые будут в обязательном порядке использовать операторы телекоммуникаций в 2025 году, назвал Александр Сербин:

Облачные технологии (все, что только возможно, будет перенесено в облака больших дата-центров с абсолютно стандартным «железом»).

(все, что только возможно, будет перенесено в облака больших дата-центров с абсолютно стандартным «железом»). Универсальное ПО (то уникальное оборудование провайдеров, «заточенное» под определенный функционал, в будущем будет описано в виде программного кода).

(то уникальное оборудование провайдеров, «заточенное» под определенный функционал, в будущем будет описано в виде программного кода). На смену Software Defined Network придет Intend Driven Network , архитектура строения такой сети станет более сложной, но управление ею станет проще благодаря искусственному интеллекту.

, архитектура строения такой сети станет более сложной, но управление ею станет проще благодаря искусственному интеллекту. Fixed Mobile Convergence (мобильные операторы будут интегрироваться с «фиксой», фиксированные операторы будут осваивать мобильную связь, в результате состоится консолидация рынка, где будут большие FMC-игроки, охватывающие весь фронт потребностей пользователя).

(мобильные операторы будут интегрироваться с «фиксой», фиксированные операторы будут осваивать мобильную связь, в результате состоится консолидация рынка, где будут большие FMC-игроки, охватывающие весь фронт потребностей пользователя). Personalized Content (в зависимости от «хотелок» определенного потребителя, провайдер будет предоставлять контент, который удовлетворит эти «хотелки» там и тогда, когда нужно потребителю).

(в зависимости от «хотелок» определенного потребителя, провайдер будет предоставлять контент, который удовлетворит эти «хотелки» там и тогда, когда нужно потребителю). OTT/Net Neutrality (по словам Александра, отмена сетевого нейтралитета, о чем серьезно подзадумались в США, поспособствует разрешению проблемы между ОТТ-сервисами и провайдерами: если ОТТ не согласен делиться, провайдер в отместку и вполне законно сможет зашейпить трафик или деградировать качество контента).

(по словам Александра, отмена сетевого нейтралитета, о чем серьезно подзадумались в США, поспособствует разрешению проблемы между ОТТ-сервисами и провайдерами: если ОТТ не согласен делиться, провайдер в отместку и вполне законно сможет зашейпить трафик или деградировать качество контента). 5G (ожидается, что эта технология полноценно запуститься к 2020 году, а еще через пять лет предположительно 15% от всех соединений будут относиться к 5G).

(ожидается, что эта технология полноценно запуститься к 2020 году, а еще через пять лет предположительно 15% от всех соединений будут относиться к 5G). IPVx (другими словами – эволюция IPV6 до 7, 8, 9 и так далее…).

(другими словами – эволюция IPV6 до 7, 8, 9 и так далее…). BigData (уже сейчас провайдеры владеют большим массивом неструктурированных данных, которые со временем научатся трансформировать в информацию → в знания → в действия. Зачем? Чтобы повысить собственную эффективность и реализовать технологию Personalized Content).

(уже сейчас провайдеры владеют большим массивом неструктурированных данных, которые со временем научатся трансформировать в информацию → в знания → в действия. Зачем? Чтобы повысить собственную эффективность и реализовать технологию Personalized Content). Tokenization (об этом пункте, естественно, рассказала Алена Киселева: по ее словам, до сих пор очень большой процент абонентов оплачивает услуги офф-лайн, но наблюдая за последними тенденциями, есть надежда, что этот процент к 2025 году сократится до минимума).

(об этом пункте, естественно, рассказала Алена Киселева: по ее словам, до сих пор очень большой процент абонентов оплачивает услуги офф-лайн, но наблюдая за последними тенденциями, есть надежда, что этот процент к 2025 году сократится до минимума). Business Model Changes – команда стойко убеждена в том, что можно ожидать концептуальные изменения в самой бизнес-модели оператора. В связи с увеличением онлайн платежей операторы теоретически *получив большую абонентскую базу и предложив ей удобный инструмент осуществления взаиморасчетов* могут по кэш-беку получать на много больше денег, чем от банального предоставления доступа к Интернету. Главная цель – удержание абонентов, предоставление им собственного платежного сервиса и получение своей награды за посредничество между ОТТ и пользователем.

И о том, каким требованиям должен соответствовать персонал оператора/провайдера в 2025 году, рассказал Александр Шиков:

Количество сотрудников будет уменьшаться, а специализация – сужаться (другими словами, о пословице «и швец, и жнец, и на дуде игрец» можно забыть).

Все больше задач будет отдаваться на аутсорсинг либо специализированным компаниям, либо напрямую вендорам.

Сотрудники компании будут вынуждены всегда отслеживать инновации и как можно скорее имплементировать их в жизнь.

С целью повышения абон-базы менеджмент должен быть проактивным.

Реализация новых идей будет сводиться к подбору конкретных людей под конкретный проект.

Главное требование – сотрудник должен будет постоянно обучаться, в противном случае – покинуть эту работу.

Большая часть обязанностей персонала «переляжет на плечи» AI (с помощью финансовых, support и кучи других ботов).

Мы искренне благодарны всей команде за мешок лайфхаков и неимоверный труд, ребята задают тренды!

Дальше будет не менее интересно и полезно, так что не пропустите!

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