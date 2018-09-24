«Антигравитационные» пометки на полях: техно-тренды от соблазнительной панды-банды

Если название статьи вызывает у вас легкое недоумение, это временно. Пара строчек, и вы все поймете, будьте готовы к «приему пищи для размышлений» 😉
Не так давно, точнее две недели назад, Телекомпалата Украины провела очередную (уже третью) бизнес-игру #Антигравитация: прыжок в будущее в формате форсайта. В этот раз #Антигравитация набрала еще более серьезные обороты, в связи с чем потребовалась основательная подготовка как ведущих Сергея Бойко (BigData UA) и Елены Луценко (RETN), так и самих игроков. Суть игры заключалась в создании проекции будущего Digital-индустрии Украины, а именно – в прогнозе развития телеком-медиа рынка в 2025 году. Абсолютно все команды были сформированы заранее и до начала форсайта каждый приблизительно понимал, с какой задачей он столкнется во время игры.
Сегодня речь пойдет об идеях от самой технологически подкованной команды. Пусть вас не вводит в заблуждение игривое название «Спокуслива панда-банда», игроки взяли на себя тяжелое задание – описать интеллектуальные и технические решения, которые через 7 лет будут пользоваться успехом как у пользователей, так и у операторов/провайдеров телекоммуникаций, ну и фактически завоюют будущее!
Геройский состав нашей команды действительно впечатляет: Алена Киселева (iPay.ua), Александр Сербин (Huawei Ukraine) Максим Цивкалюк (DEPS), Александр Шиков (DTEL-IX) и Дмитрий Моисеев (ITbiz) – лидер команды. Эти люди решили поделиться с вами своими знаниями и прогнозами, так что грех этим не воспользоваться. Итак, приступим!
Технологии, которые будут наиболее востребованы в 2025 году во всех сферах жизнедеятельности человека, озвучил Дмитрий Моисеев:
- Internet of Things (по словам Дмитрия, к этому времени абсолютно все будет подключено к Интернету: от холодильника до утюга).
- Blockchain (другими словами «смерть коррупции»).
- Artificial intelligence (Дмитрий надеется, что через семь лет искусственный интеллект сможет забрать на себя некоторые задачи человеческого разума).
- Генная инженерия (да, человечество всегда будет стремиться к бессмертию, а технологии помогут ему в этом преуспеть).
- Альтернативная энергетика.
- Персонализация контента.
- Био-идентификация.
- Нейро-интерфейсы.
- Payment revolution (последний пункт, по версии команды, пересекается с двумя предыдущими пунктами: на нейронном уровне будет установлена связь между человеком и «системой» с целью его идентификации, что в свою очередь позволит осуществлять онлайн-платежи без дополнительных приспособлений, хм, а это надежнее и удобнее пластиковых карт и всевозможных гаджетов).
Технологии, которые будут в обязательном порядке использовать операторы телекоммуникаций в 2025 году, назвал Александр Сербин:
- Облачные технологии (все, что только возможно, будет перенесено в облака больших дата-центров с абсолютно стандартным «железом»).
- Универсальное ПО (то уникальное оборудование провайдеров, «заточенное» под определенный функционал, в будущем будет описано в виде программного кода).
- На смену Software Defined Network придет Intend Driven Network, архитектура строения такой сети станет более сложной, но управление ею станет проще благодаря искусственному интеллекту.
- Fixed Mobile Convergence (мобильные операторы будут интегрироваться с «фиксой», фиксированные операторы будут осваивать мобильную связь, в результате состоится консолидация рынка, где будут большие FMC-игроки, охватывающие весь фронт потребностей пользователя).
- Personalized Content (в зависимости от «хотелок» определенного потребителя, провайдер будет предоставлять контент, который удовлетворит эти «хотелки» там и тогда, когда нужно потребителю).
- OTT/Net Neutrality (по словам Александра, отмена сетевого нейтралитета, о чем серьезно подзадумались в США, поспособствует разрешению проблемы между ОТТ-сервисами и провайдерами: если ОТТ не согласен делиться, провайдер в отместку и вполне законно сможет зашейпить трафик или деградировать качество контента).
- 5G (ожидается, что эта технология полноценно запуститься к 2020 году, а еще через пять лет предположительно 15% от всех соединений будут относиться к 5G).
- IPVx (другими словами – эволюция IPV6 до 7, 8, 9 и так далее…).
- BigData (уже сейчас провайдеры владеют большим массивом неструктурированных данных, которые со временем научатся трансформировать в информацию → в знания → в действия. Зачем? Чтобы повысить собственную эффективность и реализовать технологию Personalized Content).
- Tokenization (об этом пункте, естественно, рассказала Алена Киселева: по ее словам, до сих пор очень большой процент абонентов оплачивает услуги офф-лайн, но наблюдая за последними тенденциями, есть надежда, что этот процент к 2025 году сократится до минимума).
- Business Model Changes – команда стойко убеждена в том, что можно ожидать концептуальные изменения в самой бизнес-модели оператора. В связи с увеличением онлайн платежей операторы теоретически *получив большую абонентскую базу и предложив ей удобный инструмент осуществления взаиморасчетов* могут по кэш-беку получать на много больше денег, чем от банального предоставления доступа к Интернету. Главная цель – удержание абонентов, предоставление им собственного платежного сервиса и получение своей награды за посредничество между ОТТ и пользователем.
И о том, каким требованиям должен соответствовать персонал оператора/провайдера в 2025 году, рассказал Александр Шиков:
- Количество сотрудников будет уменьшаться, а специализация – сужаться (другими словами, о пословице «и швец, и жнец, и на дуде игрец» можно забыть).
- Все больше задач будет отдаваться на аутсорсинг либо специализированным компаниям, либо напрямую вендорам.
- Сотрудники компании будут вынуждены всегда отслеживать инновации и как можно скорее имплементировать их в жизнь.
- С целью повышения абон-базы менеджмент должен быть проактивным.
- Реализация новых идей будет сводиться к подбору конкретных людей под конкретный проект.
- Главное требование – сотрудник должен будет постоянно обучаться, в противном случае – покинуть эту работу.
- Большая часть обязанностей персонала «переляжет на плечи» AI (с помощью финансовых, support и кучи других ботов).
Мы искренне благодарны всей команде за мешок лайфхаков и неимоверный труд, ребята задают тренды!
Дальше будет не менее интересно и полезно, так что не пропустите!