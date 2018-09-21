Определён победитель конкурса идей развлекательных форматов SMALL WORLD. BIG IDEAS

17 сентября в рамках стартовавшего в столице Украины международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK 2018 прошел финал IV конкурса идей развлекательных форматов SMALL WORLD. BIG IDEAS. За победу в конкурсе на финальной стадии соревновались пять претендентов, которые питчили свои проекты перед международным жюри. Финалистами в данном году стали совершенно разные по жанру, тематике и форме проекты, так что жюри было ой как нелегко выбрать из такой разной пятерки один проект, достойный выйти на международную арену в каталоге одного из наиболее креативных формат-дистрибуторов SMALL WORLD.

Первым свою идею питчили Андрей Бабкин и Ольга Роенко (Украина), которые представили проект F*ck-Up and Win! («Облажайся и выиграй!»). Это шоу, на котором «эксперты» будут разбирать на составные части самые невероятные «провалы» и неудачи участников. Образно говоря, чем больше ты облажался, тем выше твои шансы на победу.

После этого Евгения Зинько (Украина) презентовала проект «Клуб «Заодно»» (The ‘At One’ Club). Главная идея проекта – объединить 12 разных людей с разными профессиями, знаниями, стремлениями в попытке решить стоящие перед каждым из них цели. Раз в неделю участники будут собираться на мозговой штурм, где совместно думают, какие действия нужно предпринять или какой опыт получить, чтобы достичь успеха. На протяжении недели герои снимают видео дневник, как они делают то, что решили на встрече. Видеодневники герои выкладывают в интернет, и за этим на протяжении 9 месяцев наблюдают зрители, которые также имеют возможность давать советы участникам.

Следующим на сцену вышел Павел Линевич (Украина) с презентацией проекта «Сын маминой подруги» (Son of Me Mother’s Friend’). 5 участников проекта (молодых парней и девушек) будут вместе жить на протяжении нескольких месяцев в отдельном доме. Каждый из них будет стараться «доказать своей маме», что он лучше, чем «сын ее подруги». Для кого-то это будет означать открытие своего бизнеса, кто-то будет доказывать, что «петь хип-хоп» — это тоже серьезное занятие и тд. Они (по желанию) будут помогать друг другу. В идеале, по окончанию проекта мамы поймут, что их дети лучшие. Но если же «дети» провалятся, то устроятся именно на ту работу, на которой их всегда хотели видеть их мамы.

Далее слово взял еще один финалист — Виктор Булыга (Украина), который представил проект «Брат за брата, сестра за сестру» (Brother for Brother, Sister for Sister). Главными героями данного проекта станут пары однояйцевых близнецов. Один из них будет «активным», второй – «пассивным». Активный близнец будет выполнять различные задания в шкуре своего брата-близнеца (или сестры-близняшки). Главная его задача – не раскрыть себя перед окружением «пассивного близнеца». Задания «активному» участнику будет давать «звезда-провокатор», которая вместе с «пассивным близнецом» будет «сидеть в засаде» в фургончике неподалеку. Если за весь день окружающие так и смогут «раскрыть подмену», близнецы выигрывают приз.

И, наконец, последним на сцену питчинга вышел Джокин Этчеверия (Jokin Etcheverria) из Испании с проектом President Me. На протяжении 12 недели участники этого реалити-проекта будут ездить по стране и агитировать население голосовать именно за них в качестве будущего Президента. Участники будут разбираться в проблемах, стоящих перед тем или иным округом/ городом/ районом. Будут новые программы развития страны, будут активные дебаты участников, будет все, что обычно бывает во время выборов, только без риска выбрать действительно не того главу государства на ближайшие годы.

Отметим, что в этом году на конкурс было подано около 40 от участников из разных стран. Максимально открытый формат конкурса позволяет представить идею в любом виде – от письменной задумки до готового и уже вышедшего в эфир продукта. При этом побороться за победу может абсолютно любой человек, ведь неважно, где он работает (в конкурсе участвуют и студенты, и пенсионеры), важно, чтобы его идея была свежей и интересной. И ставки при этом немаленькие, ведь три формата (два из Украины и один из Израиля), победившие на минувших конкурсах, стали известны уже всему миру и заинтересовали многих зарубежных вещателей. В этом году к форматам-победителям присоединился проект Виктора Булыги «Брат за брата, сестра за сестру».

Победитель конкурса SMALL WORLD. BIG IDEAS получил уникальные возможности для профессионального развития на глобальном рынке, а его формат – путевку в мир. И выдадут эту путевку не где-нибудь, а на крупнейшем международном рынке аудиовизуального контента MIPTV 2019, который пройдет с 8 по 11 апреля следующего года в Каннах.

Такую возможность подарит партнер конкурса – компания Small World IFT. Она стала эксклюзивным дистрибутором победившего формата: включит его в свой каталог (при необходимости – предварительно доработав) и презентует на всех основных международных рынках контента. Ну а международный партнер конкурса MIPCOM предоставит автору формата бейдж участника MIPTV. А кроме того, теперь, благодаря туристическому партнеру KMW 2018, компании КИЙ АВИА, победитель получил бесплатный перелет во Францию и проживание в Каннах на весь период участия в MIPTV.

Также инновационный партнер конкурса – национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий «Цитрус» приготовила победителю конкурса отличный подарок – очень функциональный малошумный квадрокоптер с компактным складным корпусом DJI Mavic Pro Platinum, который снимает полностью стабилизированное видео в формате 4K и способен передавать HD видео на дистанцию до 7 км. А одного заряда батареи хватит на съёмку длительностью до 30-ти минут. С таким гаджетом победитель SMALL WORLD. BIG IDEAS сможет все: снять уникальные кадры для своего нового шоу, фильма или просто запечатлеть для семейной истории собственную прогулку по набережной Круазет.

Напомним, что подать свою заявку на участие в конкурсе и стать обладателем всех призов может каждый. Следующий международный конкурс идей развлекательных форматов SMALL WORLD. BIG IDEAS состоится в сентябре 2019 года.

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