Глава британской спецслужбы GCHQ высказал мнение о том, что внедрение технологии 5G повлечёт за собой усиление угрозы кибертерроризма в силу того, что данная технология будет активно использоваться в работе критически важной инфраструктуры.

Глава британской специальной службы GCHQ написал статью в The Sunday Times, в которой он выразил свою обеспокоенность относительно внедрения сетей мобильной связи нового поколения.

Прогнозируется, что сфера применения технологии 5G выйдет за рамки привычных сегодняшних сфер использования мобильного широкополосного интернета. Данная технология найдёт своё применение в подключении различных устройств в систему IoT (интернет вещей), что должно оказать существенное влияние на различные сферы нашей жизни – начиная от сферы бытовых услуг до появления смарт-городов и самоходных автомобилей.

Основная проблема всех этих связанных сетей состоит в том, что они откроют множество точек уязвимости, и это может иметь непредсказуемые последствия.

Флеминг пишет:

«Эти изменения принесут нам немалую выгоду. Они трансформируют систему здравоохранения, помогут создавать смарт-города с эффективным потреблением энергии, увеличат продуктивность работы и внесут революционные изменения во взаимоотношения между бизнесом и потребителем.

Однако они также несут в себе риск, который – если его не замечать – сделает нас более уязвимыми перед террористами, враждебными государствами и опасными преступниками».

Основной проблемой для спецслужб является использование оборудования, созданного в других странах, которое может быть использовано враждебным государством для разрушения критической инфраструктуры.

Основной темой таких дискуссий является вопрос о возможности использования телекоммуникационного оборудования производства таких китайских компаний, как Huawei и ZTE. В частности, в Австралии и Америке ведутся дискуссии о том, стоит ли запрещать использование китайского оборудования при развёртывании сетей 5G.

Однако, как сообщало вчера издание Telecoms, даже такие западные компании как Nokia и Ericsson имеют связи с коммунистической партией Китая.

В Великобритании GCHQ и Huawei организовали совместный центр, в котором разведывательные службы тщательно проверяют всё оборудование, производимое компанией, прежде чем использовать его в критически важной инфраструктуре.

В прошлом в HCSEC часто вываляли незначительные проблемы, однако, они давали мало поводов для беспокойства. Так было до прошлого месяца, когда было официально заявлено о возможности лишь частично ликвидировать риски для национальной безопасности Великобритании.

Часть опасений HCSEC связана с использованием в продукции Huawei компонентов от сторонних разработчиков.

Говоря о предотвращении терроризма в целом, Флеминг вновь поднял вопрос о том, должны ли правительства иметь доступ к каналам, которые обычно используются для пропаганды и организации террора.

Бывший министр внутренних дел Эмбер Радд обращался к технологическим компаниям с просьбой о предоставлении правоохранительным органам возможности доступа по запросу к частной переписке. Это, по сути, требование открыть «чёрный ход» в системы связи, что может поставить под угрозу неприкосновенность частной жизни законопослушных граждан.

Флеминг считает, что «существуют возможности, позволяющие правительствам получать доступ к каналам связи, не вторгаясь в частную жизнь граждан», однако, не раскрывает подробностей.

Он говорит, что для этого необходимо будет наладить тесное и открытое сотрудничество между правительством и компаниями, а также разработать необходимые законодательные нормы, гарантирующие сохранение доверия. Основная проблема состоит в том, чтобы сохранить баланс между безопасностью и защитой частной жизни.

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