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Nagra представила решение для Android TV, предназначенное операторам платного телевидения

Борис Скуратовский
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Android TV

Компания Nagra, специализирующаяся на решениях по защите контента, объявила о начале поддержки Android TV в рамках комплексной сквозной пользовательской экосистемы.

Начиная с 2014 года компания Nagra реализовала 15 технических проектов, связанных с устройствами на базе Android, благодаря чему доступ к услугам ОТТ и гибридного ТВ получили владельцы более чем 10 миллионов бытовых устройств по всему миру. Теперь же компания решила включить в пакет своих комплексных решений для провайдеров платного ТВ и поддержку системы Android TV.

В систему OpenTV Signature Edition – интегрированный и готовый для запуска пакет решений Nagra для OTT теперь включено и специальное решение Android TV Operator Tier.

Система OpenTV Signature Edition обеспечивает единый пользовательский опыт на всех экранах через единый пользовательский интерфейс, в котором сочетаются традиционные и современные варианты навигации по линейному контенту и контенту, получаемому по запросу.

«Использование комплексной телевизионной системы – такой, как OpenTV Signature Edition с поддержкой Android TV – даёт операторам платного ТВ невероятные возможности, которые помогают привлечь зрителей и монетизировать контент, – говорит старший вице-президент и руководитель отдела пользовательских продуктов в Nagra Хольгер Иппач. – На протяжении нескольких лет мы успешно продвигали решения для мобильных устройств и планшетов на базе Android, а теперь, с началом поддержки Android TV, мы можем помочь нашим клиентам извлекать выгоду из всего, что возможно предложить».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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