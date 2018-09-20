Nagra представила решение для Android TV, предназначенное операторам платного телевидения

Компания Nagra, специализирующаяся на решениях по защите контента, объявила о начале поддержки Android TV в рамках комплексной сквозной пользовательской экосистемы.

Начиная с 2014 года компания Nagra реализовала 15 технических проектов, связанных с устройствами на базе Android, благодаря чему доступ к услугам ОТТ и гибридного ТВ получили владельцы более чем 10 миллионов бытовых устройств по всему миру. Теперь же компания решила включить в пакет своих комплексных решений для провайдеров платного ТВ и поддержку системы Android TV.

В систему OpenTV Signature Edition – интегрированный и готовый для запуска пакет решений Nagra для OTT теперь включено и специальное решение Android TV Operator Tier.

Система OpenTV Signature Edition обеспечивает единый пользовательский опыт на всех экранах через единый пользовательский интерфейс, в котором сочетаются традиционные и современные варианты навигации по линейному контенту и контенту, получаемому по запросу.

«Использование комплексной телевизионной системы – такой, как OpenTV Signature Edition с поддержкой Android TV – даёт операторам платного ТВ невероятные возможности, которые помогают привлечь зрителей и монетизировать контент, – говорит старший вице-президент и руководитель отдела пользовательских продуктов в Nagra Хольгер Иппач. – На протяжении нескольких лет мы успешно продвигали решения для мобильных устройств и планшетов на базе Android, а теперь, с началом поддержки Android TV, мы можем помочь нашим клиентам извлекать выгоду из всего, что возможно предложить».

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