Третий день KYIV MEDIA WEEK 2018: Платное телевидение, радиовещание и борьба с пиратством в Украине

17-21 сентября в столице Украины проходит VIII международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK 2018, который традиционно собирает под одной крышей сотни экспертов из десятков стран. Количество мероприятий, проходящих в рамках форума, столь велико, что охватить их все одному человеку просто физически невозможно. Но для тех, кто хочет «держать руку на пульсе» всех самых интересных событий форума, мы предлагаем ознакомиться с итогами третьего для работы KMW 2018. Об итогах первого и второго дня читайте тут и тут.

Поддержка креативных индустрий

За последний год в украинском обществе появилось понимание и позиционирование креативных индустрий. Это связано с укреплением отечественного аудиовизуального рынка. Он вырос благодаря новому Украинскому культурному фонду, программам финансирования кино и международным подпрограммам поддержки и развития контента. Кроме того, Министерство экономического развития и торговли Украины разрабатывает экспортную стратегию креативных индустрий в рамках Экспортной стратегии Украины, утвержденной правительством 27 декабря 2017 года. Впервые такого рода документ предусматривает создание условий для развития экспорта именно креативной экономики.

19 сентября в рамках международного форума KYIV MEDIA WEEK состоялся круглый стол под названием «Поддержка креативных индустрий в Украине: что нового?». В мероприятии приняли участие директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова, директор British Council и британский культурный атташе Саймон Уильямс, заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук, глава Государственного агентства по вопросам кино Украины Филипп Ильенко, глава отдела коммуникаций секции развития фонда UNICEF Ukraine Анна Суходольская, глава программного отдела Украинского института Ирина Прокофьева, а также руководитель направления по развитию международной копродукции компании MRM Любовь Крохмальная, выступившая модератором дискуссии.

Основными темами для обсуждения стали стратегии развития представленных институций в среднесрочной перспективе, а также особенности требований, которые каждая из организаций предъявляет к соискателям финансирования.

Представитель КГГА Диана Попова отметила, что в Киеве с каждым годом появляется все больше интересных культурных проектов, но, к сожалению, удачная контентная стратегия не всегда соседствует с эффективной стратегией маркетинговой. Несмотря на это, госадминистрация заинтересована прежде всего в культурной, а не коммерческой составляющей и планирует расширять свое поле деятельности, поддерживая новые культурные инициативы. Среди проектов, которые за последние несколько лет получили финансирование от госадминистрации, – фестивали Kyiv Light Fest, Kyiv Art Week, «Крок», «Чилдрен кинофест», «Відкрита ніч», «Молодость», Docudays UA, Linoleum и др.

Саймон Уильямс в свою очередь согласился с тем, что часто возникает ситуация, когда люди, работающие в культурном секторе, не имеют опыта организации, ведения бизнеса и маркетинга, и одной из важных задач является информирование о существующих возможностях, а также обучение правильному способу подачи необходимых заявок в сроки. Как представитель British Council Уильямс подчеркнул, что большинство проектов, над которыми работает институция, предусматривают софинансирование (как от самого British Council,так и от Европейской комиссии), поэтому возможно получение гранта и для проектов, которые сотрудничают с другими организациями, в том числе и с государственными.

Следующим выступил заместитель министра культуры Юрий Рыбачук, заметивший, что в этом году в Украине впервые на законодательном уровне было дано определение понятию креативных индустрий. Также он отметил, что среди приоритетов Министерства культуры на следующие несколько лет – содействие созданию и распространению нового телевизионного контента, а украинские телевизионные продюсеры могут получить финансирование на производство телепродукта в рамках программы поддержки патриотического кино. Юрия Рыбачука поддержал и Филипп Ильенко, напомнивший, что тогда как задачей Министерства культуры является формирование политики в сфере кино, задачей Госкино является ее реализация. По словам Ильенка, основной целью Госкино является построение действующей киноиндустрии и установление системы правил, по котором она будет работать. Следующим необходимым шагом для реализации задуманного станет полноценное введение системы cash-rebate.

Анна Суходольская в свою очередь напомнила, что для UNICEF главной проблемой остаются проблемы детей, а организация имеет в первую очередь социальную направленность. Креативные индустрии рассматриваются компанией как способ достижения поставленных целей, а кино часто используется для адвокации прав человека. К примеру, среди реализованных при поддержке UNICEF проектов – фильмы про детей, которые пострадали от военных конфликтов. Суходольская акцентировала внимание на том, что организация готова финансировать социально значимые проекты, в том числе и совместно с другими организациями.

Дискуссионный блок закрыло выступление Ирины Прокофьевой, рассказавшей о поставленных задачах недавно введенного в работу Украинского института, подпадающего под юрисдикцию Министерства иностранных дел. Украинский институт задуман как отечественный аналог таких организаций, как Польский институт и Французский институт. Он займется формированием культурного имиджа Украины на международной арене и будет создавать возможности для представителей украинских культурных индустрий зарубежом. Пока Украинский институт находится на стадии формирования и программирования, но в будущем планирует стать коммуникационным хабом, который поможет в том числе украинскому контенту, используя международное сотрудничество, выйти на качественно новый уровень.

Скрининг детского контента от K7 Media

Менеджер по коммуникациям K7 Media Дэвид Чиарамелла (David Ciaramella), который является гостем форума KMW уже не первый раз, рассказал о новинках на рынке детского контента.

Среди них Чиарамелла выделил сериалы Sara e marti и Z4 по заказу Disney и научно-популярный сериал Nat Geo Lab по заказу сети Nat GeoFirst.

Кроме того, тенденция перехода с традиционного ТВ на другие платформы затрагивает и взрослых, и детей, поэтому сейчас тема мультиплатформенности актуальна как никогда прежде. Так, например, это касается комедийного сериала Boss Cheer, созданного для соцсети Snapchat, и детского телесериала The New Legends of Monkey, который входит в каталог Netflix, а на линейном ТВ транслировался в Австралии, а также Новой Зеландии. И количество территорий проекта, скорее всего, вскоре увеличится.

Есть и откровенно шокирующие новинки, нестандартные детские проекты, как японский анимационный сериал Butt Detective, где главный герой – частный детектив в виде задницы.

Радио в Украине: перспективы и проблемы перехода на цифру

В этот день в рамках международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK состоялась также панельная дискуссия «Радио в Украине: вызовы и перспективы», где впервые на KMW говорили о радио. Спикерами на дискуссии выступили специалисты в сфере радиовещания: Сергей Костынский, Владислав Севрюков, Катерина Мясникова, Владимир Гончаревский и Николай Чернотицкий. Основной темой дискуссии был переход радио на цифровой формат вещания.

Идея цифрового вещания уже была поддержана Верховной Радой. На конкурсной основе были выданы лицензии на вещание в первом мультиплексе 14-ти радиостанциям. На сегодняшний день вещание было осуществлено в тестовом режиме и в ближайшее время слушателей ожидает запуск цифрового радиоэфира.

Сегодня в Украине в вещательном радиодиапазоне работают порядка 250 частот, но не так давно появились новые, которые будут в скором времени выставлены на конкурс. При этом важно понимать, что с освоением свободных частот история появления на рынке новых станций закончится. Идея продвижения цифрового радиовещания в том, чтобы добавить новые частоты вещания, уже в цифровом формате, и предоставить возможность аутсайдерам попробовать свои силы, с новыми интересными кейсами.

Спикеры мероприятия дружно опровергли тезис о непопулярности радио. По мнению Катерины Мясниковой, более 80% населения слушают радио не менее 4 часов в день. Радио является прибыльным бизнесом на основе рекламной модели монетизации, имеет мощный движок в коммерческом плане, но является несколько недооцененным бизнесом в сегодняшней Украине.

При этом скорый переход на цифру вызвал некоторые опасения среди присутствующих спикеров. Существует определенный ряд проблем: с высвобождением частот рекламная модель работы радио может пошатнуться, украинский слушатель еще не оснащен цифровыми приемниками, за исключением 20 тысяч автомобилей, присутствующих на территории Украины.

В качестве примера проблем, с которыми могут столкнуться радиовещатели при переходе на цифру, была приведена Норвегии. В настоящее время это единственная страна, в которой радио полностью перешло на цифру. Но вместе с переходом радио там получило наихудшее покрытие со времен 1952 года, а потери аудитории составили порядка 10%.

Телевидение: платное и не совсем

В секции «Рынок Pay-TV в Украине» приняли участие Валентин Коваль, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Апостолос Триантафиллоу, региональний вице-президент Eutelsat в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии, Ярослав Пахольчук, исполнительный директор группы, директор направления платного телевидения «1+1 медиа», Федор Гречанинов, директор по стратегическому развитию StarLightMedia, Виктория Цомая, директор по маркетингу компании ВОЛЯ, Сергей Созановский, соучредитель FILM.UA Group, Вадим Сидоренко, генеральный директор компании «Триолан», Виталий Петров, руководитель отдела B2B продаж DIVAN.TV и Владимир Паниотто, генеральный директор КМИС. Модерировал Орест Билоскурский, маркетинг-директор медиагруппы StarLightMedia Group.

В ходе дискуссии был поднят главный вопрос – готов ли украинский зритель платить за телевидение? Если нет, то почему? Если да, то сколько?

Итак, по словам Паниотто, при поднятии планки всего на 30 грн к той абонплате, что украинцы на регулярной основе уже платят за кабель или другую платформу доставки телесигнала, лишь 15% опрошенных готовы платить. И 77,1% категорически против.

На готовность влияют как разговорный язык, так и образование, регион и место проживания, но больше всего, конечно же, материальное обеспечение. И вот его многим не хватает. По словам Вадима Сидоренко и Валентина Коваля, поднять стоимость нельзя, не зная, что именно стоит добавить в услугу. И это притом, что средняя цена билета в кино на один фильм минимум 45-50 грн, а пакет платного ТВ подразумевает не один фильм, а выбор тайтлов, которые явно не укладываются в рамки упомянутых 30 грн.

Стоит обратить внимание, что согласно последним данным у Netflix в Украине всего 576 тайтлов фильмов и 206 сериалов. При этом количество подписчиков по самым низким оценкам – 40 тыс., а самая низкая месячная абонплата – 7,99 евро. Это доход порядка 10 млн грн в месяц.

Игрокам медиа- и телекомрынка можно было бы попробовать объединиться и запустить ОТТ-сервис с украинским контентом – о таком варианте упомянул Созановский, но сам пока к такому не готов – однако Петров считает, что на украинском контенте далеко не уедешь.

Интересно, что до 2017 г. ТВ входило в услугу «Триолана» на бесплатной основе, затем стало платным – 15 грн в месяц, а теперь плата составляет 50 грн. И база абонентов сократилась всего на 40-50 тыс., до 420-430 тыс. При этом провайдеры особой угрозы со стороны ОТТ, например, того же Netflix, не видят, хотя Созановский заявил о том, что один «крупный игрок» заказал адаптацию контента на украинский язык, и уже готово около 1 тыс. часов субтитров. Что если это Netflix?

Молдова и Украина: новые горизонты сотрудничества

Одним из интереснейших событий третьего дня медиафорума KYIV MEDIA WEEK 2018 стал круглый стол, посвященный перспективам сотрудничества в сфере производства и дистрибуции аудиовизуального контента между Украиной и Молдовой. На мероприятии собрались представители высшего руководства обеих стран в сфере кино и телевидения.

Юрий Артеменко, глава Нацсовета Украины по телерадиовещанию видит целью своего ведомства в данном случае создать условия, чтобы бизнес из Украины общался с бизнесом из других стран: в частности из Молдовы, Китая, Кореи, Канады. Артеменко отметил, что хочет в ближайшем будущем открыть для Украины рынок Латинской Америки. «Важно ездить в другие страны с официальными визитами», – отметил глава госрегулятора и привел в пример три поездки Нацсовета – в Китай, Корею и Индию. – При этом, если бы Нацсовет не поехал в Китай, никто бы оттуда не стал говорить с украинским бизнесом». А сейчас есть уже первые совместные проекты.

Что касается Молдовы, члены украинского Нацсовета совершили поездку в Молдову, познакомились и пообщались с членами Координационного совета Молдовы, посетили киностудии, телеканалы. «Мне было приятно узнать, что очень многие форматы наши молдавские телевизионные коллеги покупают в Украине», – отметил глава украинского регулятора. Относительно кеш-рибейтов для производителей аудиовизуального контента, которые Молдова вводит с октября 2018 г. в размере 25%, она, конечно, выигрывает. Особенно с учетом того, что Украина так и не может пока ввести запланированные 16,6% рибейтов (нужно еще принять изменения в Бюджетный кодекс). Я вижу одно бесспорное сотрудничество с Молдовой – это развитие копродакшна. Надо найти правильные истории, которые бы нас объединяли. Ни Молдова, ни Украина, ни по бюджетам, ни по возможностям не проживут без копродукции», – уверен Артеменко.

Вероника Кожокару, член Координационного совета по телевидению и радио Молдовы, вкратце рассказала о телевизионном ландшафте Молдовы. Всего в стране насчитывается 65 телеканалов, из них с национальным покрытием – 5. Но сейчас все каналы находятся в кабеле, поэтому все 65 в принципе можно назвать «с национальным покрытием». Пока что каналы в основном занимаются ретрансляцией российских и румынских каналов. Но каналы в Молдове обязаны 8 часов эфира в сутки транслировать отечественную продукцию. Поэтому сектор производства локального контента будет в обозримом будущем значительно расти.

Вероника также отметила, что ее ведомство планирует в 2019 году организовать международную конференцию о копродукции и пригласила украинских коллег принять в ней участие: «Мы открыты к сотрудничеству и всегда поддержим наших коллег из Украины».

Юрий Рыбачук, замминистра культуры Украины, рассказал о приоритетах деятельности Минкульта Украины, одним из которых является поддержка развития креативных индустрий Украины. Минкульт обращает особенное внимание на налаживание сотрудничества с партнерскими организациями из других стран, в том числе и Молдовы. В прошлом году Украина и Молдова, в частности, подписали программу сотрудничества в сфере культуры. Такой диалог будет очень полезным, и позволит не только обменяться опытом, но и установить продуктивные отношения между нашими странами. Также

Валериу Жереги, глава Национального киноцентра Молдовы, предложил на следующих этапах переговоров подключить и Румынию. Именно через Молдову в данном случае Украина сможет легко выйти на сотрудничество с Румынией и наоборот. «Я говорил с представителями Киноцентра Румынии об этой возможности, и они очень открыты к подобному трехстороннему сотрудничеству». Основной фокус своей речи Валериу сделал на введении кеш-рибейтов в Молдове с октября этого года и подчеркнул, что одной из больших проблем, когда станут действовать кеш-рибейты, будет отсутствие профессионального состава «среднего производственного звена», который при этом сможет говорить и на английском. В настоящее время обсуждается пилотный проект образовательной программы для кинопрофессионалов, и Жереги надеется, что украинские профессионалы станут лекторами и преподавателями киноискусства для молдавских молодых кинематографистов. А в идеале – организовать еще и практику для молдаван на реальных украинских проектах, находящихся в производстве. Основной прицел при этом – развитие международной копродукции, в первую очередь с нашими ближними соседями: с украинской и румынской стороной.

Филипп Ильенко, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино, отметил, что текущий год стал очередным прорывом по количеству фильмов украинского производства в кинотеатрах, а также по успехам украинских фильмов на международных фестивалях. Это стало результатом запущенной несколько лет назад государственной политики по поддержке и продвижению украинского кино. То же самое (а именно – внезапное появление большого количества фильмов национального производства), по его мнению, скоро ожидает и Молдову, где подобные процессы в сфере господдержки были запущены в прошлом году. Хоть подобного опыта еще и не было, но Украина, по утверждению Ильенко, будет рада сотрудничеству с Молдовой в сфере совместного создания кино. Филлип Ильенко также отметил, что будет инициирован пересмотр размера планируемых кеш-рибейтов в сторону увеличения. Потому что если в Польше и Румынии предлагают 35% кеш-рибейта, в Молдове – 25%, то кому Украина будет интересна со своими 16,6%?

Димитру Цира – автор закона, который скоро имплементирует систему кеш-рибейт в Молдове рассказал собственно о самой инициативе. Продюсеры смогут претендовать на возмещение 25% квалифицированных затрат (возмещение будет проводиться в евро). Обращаться за кеш-рибейтом может только зарегистрированный в Молдове продюсер. Предусмотрена возможность дополнительных 5% рибейта, в случае продвижения Молдовы в произведениях. Вообще сама разработка системы молдавских кеш-рибейтов – это результат работы 11 месяцев. Был проведен анализ около 40 моделей, которые существуют в мире и выбрана наиболее приемлемая модель для Молдовы на данном этапе. Процедура – наиболее транспарентная, нацелена на то, чтобы не быть подверженной влиянию каких-либо личных мотивов и интересов участников кинопроцесса. Будет проведен культурный тест. После подписания контракта производство должно начаться в течение года и завершиться в течение трех лет. На кеш-рибейты смогут претендовать не только художественные, документальные и анимационные фильмы, но и сериалы, телевизионные программы и шоу, реклама и музыкальные клипы. Сейчас рабочая группа дорабатывает регламент и на следующей неделе он будет отправлен для утверждения правительством. В любом случае закон начинает действовать с 1 октября.

Борьба с пиратством в Украине: что сделано – что делать

Секция была поделена на несколько панельных дискуссий – модератором всех выступила Катерина Федорова, директор общественного союза «Инициатива Чистое небо». В первой дискуссии приняли участие Вячеслав Миенко, заместитель генерального директора по правовым вопросам 1+1 Медиа и управляющий партнер АО Smartsolutions Law Group, Николай Фаенгольд, коммерческий директор StarLight Digital, Владимир Илинг, Глава Украинской Антипиратской Ассоциации (УАПА), а также Заур Урусов, заместитель начальника управления Департамента киберполиции. Вместе они представили данные о результатах борьбы своих структур.

Так, по данным Киберполиции, в первой половине 2018 г. уже возбуждено 34 криминальных производства, в полтора раза больше, чем в 2016 г. Миенко добавил, что в 2018 г. контент украинских медиагрупп совсем отсутствует в топ-50 запросов Google, заблокирован сайт kinofilms.tv и более 30 аккаунтов в соцсетях, произведено 6 обысков и изъятий оборудования, заведено 23 уголовных производства , 2 дела в суде, более 15 приложений удалены с GooglePlay и AppStore. Вдобавок, по словам Фаенгольда, 20 провайдеров уличены в underreporting’е, 4 дела по факту продажи техники с ПО для доступа к пиратскому контенту, 27 уголовных производств и 5 обысков, 1 дело в суде. Наконец, Илинг рассказал, что за три года было закрыто 162 пиратских сайта и 50 кинотеатров. Впрочем, пока прецедента осуждения за пиратство не было.

Однако стоит отметить, что пока остается ряд минусов. Так, наибольшим можно назвать отсутствие инспекторов при Департаменте интеллектуальной собственности, которые смогут штрафовать за несоблюдение процедуры закона, что ведёт к усложнению процесса наказания за несоблюдение процедуры блокировки нелегально размещённого контента. Также сказывается длительный срок технических и экономических (финансовый ущерб правообладателей) экспертиз, недостаток квалифицированных специалистов в прокуратуре, а также взаимодействие правоохранительных органов разных стран в случае хранения пиратского контента на зарубежных серверах.

Кроме того, в другой секции Гречанинов говорил о двойных стандартах: например, провайдер может отключить доступ к пиратскому контенту, но опасается, что этого не сделает его «сосед», и тогда потребители уйдут к последнему. Поэтому пираты блокируются выборочно, а иногда проще вовсе договориться.

Тем не менее счета пиратов, работающих по безналу, блокируются. То же касается объявлений о продаже контрафактных товаров на OLX. А новая функция исследования gemiusAdReal от Gemius (работает и в Польше) автоматически ищет рекламу на сайтах, нарушающих права интеллектуальной собственности, ведь если лишить пирата дохода, то ему нет смысла вести деятельность такого рода. А узнаваемым брендам невыгодно терять «лицо».

К тому же украинская SUDUM не в последнюю очередь помогает с зашитой кинорелизов, например, лент «Кикбоксер возвращается» и «Бобот и энергии Вселенной». Только за 2018 г. из сети удалено 27022 пиратских копий различных тайтлов и 9141 страница заблокирована в Google.

Однако пока пираты постоянно ищут новые схемы, а украинцы 50% всего времени в интернете тратят на просмотр видео, и лишь 34% опрошенных (исследование «Чистое небо») могут отличить пиратский контент от легального.

Доку на ТВ

19 сентября на KMW также состоялся круглый стол «Больше документалистики на ТВ! Да, это работает», в котором приняли участие креативный продюсер ТРК «Украина» Елена Канишевская, режиссер документального кино и продюсер Стефан Сиоан, исполнительный редактор Current Time TV (Radio Free Europe/ Radio Liberty) в Чехии Кенан Алиев, менеджер по закупкам и внешнему производству Current Time TV (Radio Free Europe / Radio Liberty) Сергей Трофимов, директор шведской компании Palmgren Vision Йальмар Пальмгрен и исполнительный продюсер общественного канала UA: КУЛЬТУРА Лукьян Галкин. Модератором дискуссии выступил представитель международной платформы Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc) Алекс Ширяев.

Первым выступил Йальмар Пальмгрен, рассказавший об особенностях финансирования и потребления документального контента в скандинавских странах. В этом регионе на сегодняшний день существует развитая система поддержки документального кинематографа, а среди основных источников финансов – региональные фонды, кинокомиссии, телеканалы, а также дистрибуционные платформы. Шведское же телевидение давно занимается продюсированием документального кино для собственного эфира.

Сергей Трофимов, ранее работавший на общественном телевидении Эстонии, отметил, что эстонская система поддержки практически идентична скандинавской, так как брала ее за основу. В Эстонии на сегодняшний день существует три основных источника финансирования, которые фактически работают в связке – это эстонское телевидение, Эстонский киноинститут, который устраивает открытые питчинги проектов, а также Фонд культуркапитал. Часто после фестивального успеха того или иного документального проекта, фильм показывается на телевидении.

Исполнительный редактор Current Time TV Кенан Алиев, в свою очередь, рассказал, как канал работает с документальным контентом. На сегодняшний день в библиотеке Current Time TV находится более ста полнометражных документальных фильмов, в среднем каждую неделю происходят еще по две премьеры. Хотя «Настоящее время» не является каналом, который специализируется только на документалистике, все же соответствующее направление компании наиболее крупное.

Лукьян Галкин добавил, что для украинского общественного телевидения, в который входит большой пул региональных каналов, документальный контент может стать эффективным инструментом по содействию коммуникации между Западной и Восточной Украиной. Представитель телеканала «Украина» заметила, что в отличие от общественного телевидения крупные телеканалы склонны придерживаться определенной контентной политики, поэтому не адаптированный формат классической документалистики будет интересен только небольшому проценту зрителей.

Круглый стол завершился разбором кейса фильма режиссера Алисы Коваленко Home Games, продюсером которого выступил Стефан Сиоан. Короткометражная версия фильма об украинской девушке, которая пытается попасть в профессиональную футбольную лигу, получила гранты The Guardian, после чего фильм был доснят и сейчас ведется работа над несколькими полнометражными версиями истории. Стефан Сиоан отметил, что телевидение является для них стратегически важным партнером, а сейчас ведутся переговоры касательно показа проекта на американском телевидении.

Промо и прокат кино. Стратегия win-win

Одним из наиболее интересных мероприятий стал круглый стол «Промо и прокат кино. Стратегия win-win», на котором собрались представители кинопроизводственного (Полина Толмачева из FILM.UA GROUP и Андрей Ногин из FinalCut Media), дистрибуционного (Андрей Дяченко из Ukrainian Film Distribution и Роман Мартыненко из MMD), кинотеатрального (Наталья Байдан из «Планеты кино») и телевизионного (Виктория Корогод из ТРК «Украина») бизнеса нашей страны. Вместе они попробовали найти ответ на вопрос: что нужно делать, чтобы кассовые успехи украинских релизов стали нормой в обозримом будущем, и, чтобы украинское кино занимало топовые позиции не только в отдельные уикенды, но и во время подсчета наиболее успешных релизов за год.

В рамках круглого стола лидеры украинского продакшн, дистрибуционного и телевизионного рынков Украины огласили дату премьеры одного из самых масштабных готовящихся кинопроектов – исторического экшна «Захар Беркут» (The Rising Halk). Продюсер проекта Егор Олесов (компания Kinorob) сообщил, что картина выйдет в украинский прокат через год – 10 октября 2019 года.

Генеральным медиапартнером фильма выступит телеканал «Украина». Ленту, снятую по мотивам одноименной повести Ивана Франко, выпускает в прокат ведущий дистрибьютор национального кино – компания Ukrainian Film Distribution. Такое объединение лидеров рынка придает новый масштаб национальному релизу и позволит привлечь к проекту спонсоров и коммерческих партнеров. Создатели рассчитывают побить новый рекорд посещаемости украинского кино и привлечь на фильм в кинотеатры страны 700 тыс. зрителей.

События ленты происходят в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, уничтожая все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников – братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Вне себя от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако у небольшой общины горных охотников под предводительством Захара Беркута есть свой план, как навсегда остановить многочисленного врага. Режиссерами картины стали Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн. Фильм создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино в сотрудничестве с голливудскими продюсерами Джеффом Райсом, Раджей Коллинз и Юрием Карновским, представляющими американскую кинокомпанию Cinema Day. Сценарий написали Ярослав Войцешек и Ричард Ронат.

Фокус на анимации

19 сентября в рамках международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK Макс Ховард – гуру анимации, известный продюсер и консультант из Голливуда, провел мастер-класс на тему: «Итак, вы решили стать продюсером. Путеводитель по производству анимационных фильмов от Макса Ховарда». Макс поделился опытом, который он получил по пути от безработного британца до успешного американского продюсера. Он рассказал об отличиях продюсера кино от продюсера анимационных картин, на плечи которого возложен контроль абсолютно за всем: он отвечает за все аспекты производства, финансовые и административные моменты, координацию департаментов и т.д.

Также в этот день прошел круглый стол «Анимация в Украине: как обеспечить рост рынка», организованный в партнерстве с Украинской анимационной ассоциацией UANIMA. Участниками дискуссии стали глава Государственного агентства по вопросам кинематографии Филипп Ильенко, исполнительный директор UANIMA и продюсер студии «Червоний собака» Елена Голубева, директор анимационной студии Animagrad Егор Олесов, генеральный директор ГП «Укранимафильм» Дмитрий Лисенбарт, генеральный продюсер нишевых каналов «1+1 медиа» Иванна Найда, генеральный директор «Кинокомпании ММД» Роман Мартыненко, проектный менеджер Национального бюро программы ЕС «Креативная Европа» в Украине Анна Турло, а также эксперт Украинской ассоциации маркетинга Валентина Лаврененко. Модератором выступил главный редактор издания Platffor.ma Юрий Марченко.

Первой выступила Елена Голубева, рассказавшая о подписанном в сентябре прошлого года Европейском анимационном плане до 2020 года. Документ содержит рекомендации по развитию анимационного сектора, как для анимационных студий, так и для каналов, дистрибуторов, VоD-платформ, независимых инвесторов, национальных и региональных фондов, а также международных сейлз-агентов и министерств культуры. Согласно этому документу будут созданы специальные питчинги для анимации, а также инициированы новые программы финансирования на всех стадиях развития проектов.

Специальный доклад о состоянии украинского рынка анимации представила Валентина Лаврененко. Согласно представленным данным, объем рынка кинопроката в Украине составил $85-95 млн, в частности $14-15 млн заработал анимационный сегмент. По удельным показателям отставание Украины от европейского уровня в 3-10 раз, при этом потенциал рынка около $300 млн в пятилетней перспективе. Пока удельный вес украинской анимации остается низким, но есть тенденция к росту (европейский норматив – 20%). Структура же рынка кинопроката соотвествует европейским показателям (13-15% анимационных фильмов), но абсолютные значения пока низкие (менее одного человеко-посещения в год).

Егор Олесов, в свою очередь, отметил, что в анимации очень важно бесперебойное производство, когда в разработке все время находятся несколько проектов, а также подчеркнул необходимость не только следить за глобальными трендами, но и активно вкладывать в локальный человеческий ресурс. С ним согласился и Дмитрий Лисенбарт, добавив, что актуальность анимации – вопрос сильной истории и того, как она рассказана. Иванна Найда также отметила, что украинские каналы на сегодняшнем дне нуждаются в качественном анимационном контенте.

Филипп Ильенко напомнил, что Государственное агентство по вопросам кино всегда заинтересовано в поддержке новых перспективных анимационных продуктов, а среди уже профинансированных работ – имевшие успех у зрителя картины «Никита Кожемяка» и «Руслан и Людмила».

Представительница программы «Креативная Европа» Анна Турло также представила доклад о возможностях участия украинских анимационных проектов в конкурсах на соискание грантов от Европейского Союза, сделав ударение на питчингах Cartoon Movie и Cartoon 360.

Product placement в украинском кино. Как бренды выбирают фильмы и наоборот

В рамках секции «Спонсорство и продакт-плейсмент в кино. Реализованные кейсы и перспективы» опытом делились Юрий Черненький, начальник департамента маркетинговых коммуникаций «Киевстар», Марина Волкова, бренд-менеджер ТМ «Малиновка» и Диана Ахметова, руководитель медиапроектов Wargaming в СНГ.

Как бренды выбирают фильмы? Если объединить все мысли воедино, то исходя из таких факторов: сюжет сценария близок по теме (какая же свадьба без крепкого алкоголя? – Малиновка в фильме «Скажене весілля»), фильм раскрывает ценности бренда (в Wargaming хотели показать, что успешные мужчины играют в танки – фильм «О чем говорят мужчины 2»), отвечает ЦА бренда и создает хороший имидж – Киевстар в целом ряде лент.

А вот чего ожидают бренды от продюсеров: соответствие сюжета по синергии, бренд будет органично смотреться, изначально есть структурированная презентация, четкое понимание целевой аудитории и видение маркетинговой кампании, сделан запрос на бриф о ценностях и в результате предложение соответствующего жанра, а также понимание того, как бренд будет обыгран – визуально или устно и в какой пропорции.

По словам модератора Юлии Пилипенко, руководителя направления спонсорских проектов FILM.UA Group, product placement для украинских брендов обходится от 300 тыс. гривен. Но это очень эффективный инструмент, поскольку на фильм в кино в среднем придут 350 тыс. человек, еще 1 млн – зрители традиционного ТВ и порядка 10 млн контактов во время промокампании.

Стив Майнер: советы создателя «Чернокнижника»

Под конец третьего дня конференции перед аудиторией выступил (по скайпу) известный американский режиссер кино- и телепроектов Стив Майнер (Steve Miner), который рассказал о своем творческом пути, основных вехах своей карьеры и главных творческих достижениях. После окончания учебы в Нью-Йорке он начинал работать в постпродакшне, но изначально мечтал быть режиссером, понимая, что ничем другим в жизни он заниматься не может.

По мнению Стива, будучи режиссером и/или продюсером, большим преимуществом будет умение писать сценарии. Ведь, по большому счету, все начинается именно со сценария.

Один из первых фильмов Стива, где он попробовал свои силы в режиссуре в качестве помощника режиссера был «Пятница тринадцатое» (Friday the 13th), который при бюджете $550 тыс. собрал около $60 млн. Неудивительно, что после такого успеха перед ним открылись двери в «большое кино» в качестве режиссера. «После первого своего фильма в качестве режиссера я записался на курсы актерского мастерства, потому что крайне важно для режиссера понимать актеров, давать им возможность активно участвовать в фильме, творить на своем уровне», – рассказал Стив, посоветовав любому, кто хочет быть режиссером, пойти и поучиться на актера.

Стив Майнер снял множество картин, и некоторые из них уже вошли в историю кино, а мы помним их еще со времен видеосалонов: фильмы ужасов «Пятница 13-е» – 2-я и 3-я часть (Friday the 13th Part 2 and Part 3), «Дом» (House), «Чернокнижник» (Warlock) и др. Стив вспоминает, что снимал «Дом» не только как ужастик, но и как комедию, хотя студия, кажется, до конца была уверена, что это будет чистый хоррор. В кинозалах при просмотре картины слышался то смех, то вскрики ужаса, и это приносит наибольшее удовольствие, когда аудитория реагирует так, как ты задумал.

Стив за свою карьеру поработал, по его же словам, во всех жанрах. После своих хорроров Стив сменил амплуа и снял замечательную мелодраму «Вечно молодой» (Forever Young) с Мэлом Гибсоном. Дальше была романтическая комедия «Мой отец – герой» (My Father the Hero) с Жераром Депардье. Также Стив Майнер известен по телевизионным сериалам, среди которых «Чудесные годы» (The Wonder Years), «Их перепутали в роддоме» (Switched at Birth), «Сшиватели» (Stitchers) и др.

Стив полагает, что в последние годы работа на телевидении, работа над производством сериалов дает больше свободы и часто более интересна, чем работа в большом кино. Также Стив призывает профессионалов смотреть плохое кино, потому что именно на нем можно научиться, как не надо делать. А в работе над проектом очень важно, хоть и крайне сложно, сохранить свое видение, не зацикливаться на мелочах и сфокусироваться на задумке в целом.

Сейчас, по мнению Стива, у «горящих желанием снимать» просто-таки огромнейшие возможности. Можно начать снимать короткометражки на мобильные телефоны, можно заливать свои веб-проекты в сеть и сразу же их монетизировать. Нет лучшего времени для людей из нашего бизнеса, чем сейчас!

Вызовы европейских общественных вещателей

Одним из завершающих мероприятий третьего дня международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK стал круглый стол «Роль демократии и вызовы европейских общественных вещателей в эпоху постправды», организованный DW Akademie в рамках проекта «Поддержка Национального общественного вещателя Украины» (2017-2020). Проект финансируется Европейским союзом и Министерством иностранных дел Германии и проводится для содействия обменом мнениями о том, как повысить влияние общественного вещания в Европе. В дискуссии приняли участие Зураб Аласания, глава правления НОТУ, Андреас Вайзе (Andreas Weise), старший политический корреспондент ежедневного журнала Heute Journal, немецкая телекомпания ZDF, и Кирилл Савин – менеджер по Украине DW Akademie, выступивший в качестве модератора.

Основными темами события стали роль общественного вещателя в системе современных медиа, а также вызовы, с которыми каналам приходится сталкиваться. По словам Андреаса Вайзе, сегодня уже не так много людей доверяют традиционным медиа, а растущая дигитализация отбирает на себя молодую аудиторию. Тем не менее, по мнению Вайзе, цифровые платформы не смогут полноценно заменить традиционную журналистику, так как не в состоянии предоставить качественный фактологический материал. Зураб Аласания согласился с такой позицией, подчеркнув, что хотя сейчас фактологическая журналистика не так популярна, все же спрос на нее в будущем возрастет из-за все растущего объема fake news.

Андреас Вайзе также отметил, что даже во время обострения политической ситуации общественным вещателям необходимо оставаться нейтральными и следовать журналистским стандартам, в частности для телеканала ZDF важно выступать платформой, где каждый из политических игроков сможет высказаться. В свою очередь, Зулаб Аласания заметил, что хотя активное противостояние информационной агрессии может быть расценено более чем адекватно в данный момент, в долгосрочной перспективе по мере падения градуса накала ситуация может быть воспринята совсем по-другому.

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