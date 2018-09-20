IHS: YouTube будет уделять больше внимания подписчикам премиум-категории для увеличения прибыли

Для решения проблем растущей конкуренции на рекламном рынке в принадлежащей корпорации Google компании YouTube решили диверсифицировать бизнес-модель, проведя ребрендинг и расширив службу подписки YouTube Premium, а также приняв прочие меры для увеличения прибылей при сохранении позиции компании на рынке как ведущей в мире интернет-платформы с видео.

По прогнозам IHS Markit, в 2022 году ныне существующие рынки службы YouTube Premium принесут (за исключением музыкального пакета) доход в размере примерно 2 миллиардов долларов.

«До сегодняшнего дня рост рекламы в секторе онлайн-видео подпитывался за счёт перемещения рекламных бюджетов, частично – с традиционного телевидения – растущей волны, которая помогла росту всех основных платформ, – говорит исполнительный директор IHS Markit по вопросам цифровых медиа Дэн Крайан. – На определённом этапе данная миграция бюджетов замедлится, однако, битва за аудиторию будет лишь усиливаться, равно как и битва за рекламные расходы». Доход, полученный службой YouTube Premium в 2022 году, составит 7% от суммы в 27 миллиардов долларов, которую компания заработает во всём мире на рекламе. Почти три четверти (73%) доходов службы YouTube Premium будет поступать от подписчиков, проживающих на территории США, 13% — от подписчиков, проживающих в Европе, 6% – из Азиатско-Тихоокеанского региона, а Мексика и Канада принесут оставшиеся 9%.

YouTube сталкивается с растущей конкуренцией со стороны специализированных платформ – таких как Twitch и Instagram. Apple iTunes также притягивает внимание любителей музыкального видео, которые традиционно помогали платформе YouTube выделяться на фоне конкурентов, зарабатывающих на рекламе.

Методы монетизации контента, отличные от рекламной модели, позволят производителям контента получать более высокие доходы, сохранив их лояльность к платформе и, в конечном итоге, к аудитории. Это может быть, в частности, платная подписка на отдельные каналы, интегрированные магазины, а также недавно расширенная и прошедшая ребрендиг подписная служба YouTube Premium.

«В своей основе подписка на услугу YouTube Premium опирается на её позицию в качестве музыкальной платформы, что должно обеспечить рост и расширить её предложение, – говорит аналитик отдела домашних развлечений в IHS Markit Макс Синьорелли. – И это хорошо продуманный шаг, учитывая небывалый рост числа подписчиков Spotify и Apple Music, которые за первый квартал текущего года привлекали в общей сложности по 3.5 миллиона подписчиков в месяц».

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