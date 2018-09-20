Какие проблемы возникли после перехода Украины на цифровое эфирное телевещание? Участились ли случаи пиратства и как им препятствовать? Как цифра повлияет на будущее рынка платного ТВ? Об этом поговорим далее.

Сегодня медиаэксперты и участники телеком-рынка положительно оценивают процесс отключения аналогового телевидения в Украине. Отмечается активная миграция абонентов из аналога в Т2 и онлайн, и даже незначительный прирост клиентских баз провайдеров.

Николай Фаендольд, коммерческий директор StarLight Digital, отмечает: «В Киеве есть тенденция небольшого роста абонентских баз кабельных провайдеров. Посмотрим, как будет в регионах. Мы когда-то собирались с киевскими провайдерами и анализировали, какие меры нужно принять, чтобы с аналога люди пришли к ним. И рассчитывали, что будет небольшой рост, потому что это Киев и здесь своя специфика. В то же время я наблюдаю тенденцию увеличения абонентского ARPU. Очень хорошо это видно на примере ОТТ-провайдеров: если еще год назад мы видели пакеты по 25-30 грн., то сейчас нет менее 47 грн.».

Также Николай подчеркнул, что рост ARPU заставил провайдеров задуматься над ценностью контента: «Многим стало понятно, что ценность контента вызвана двумя факторами: первый – производство. Но контент еще нужно правильно донести. На практике мы видим, что повышение цен происходит с минимальными потерями клиентов у тех провайдеров, которые вкладывают в маркетинг».

Однако не все участники разделяют всеобщую эйфорию относительно отключения аналогового вещания. Олег Елисеев, директор ООО «ТЕНЕТ», отметил, что сейчас происходит активный процесс перехода контент-трафика к глобальным платформам для размещения контента. Это также означает, что существует вполне реальная угроза для медиагрупп – стандартных производителей медиаконтента – потерять значительную долю рынка рекламы.

«Мы не строим радужных планов о существенном перетекании абонентов из аналогового эфира в платные технологии. Наши оценки – 1-2% конверсии. Больше верим в конверсию абонентов из традиционного (аналогового) кабеля в цифровые технологии IPTV и ОТТ (т.е. перераспределение абонентов внутри рынка). Очень верим в развитие ОТТ-сегмента, как драйвера рынка», – прокомментировал руководитель отдела департамента дистрибуции 1+1 Media Distribution Иван Примаков.

Еще одной опасностью по-прежнему остается пиратство. Этим вопросом в Украине активно занимается инициатива «Чистое небо», которая объединяет ключевых представителей медиарынка, заинтересованных в том, чтобы убедить общественность перестать спонсировать пиратов, обесценивающих своими действиями контент.

Катерина Федорова, руководитель инициативы «Чистое небо», поделилась видением ситуации: «Я считаю, что правообладатели начали бороться с пиратством более активно. В эту борьбу включаются не только правообладатели, но и провайдеры, и рекламодатели. На самом деле пиратство вредит не только бизнесу как таковому, а еще влияет на мнение потребителя, что контент можно взять бесценно, бесплатно».

Катерина также рассказала, как меняется поведение абонентов: они стали обращать внимание на существование разных типов приема сигнала, а также осознали необходимость выбора способа потребления медиаконтента.

В проблеме кражи контента есть одна особенность, которая усложняет борьбу с пиратством: общество поощряет такие действия. «Большинство людей считает, что телеканалы медиагрупп, в принципе, бесплатные и ТВ не стоит ни копейки. Нет культуры потребления», рассказывает Александр Арутюнян, директор ООО «Павутина.Нет».

Возникает вопрос: как же обеспечить ценность контента и поменять мнение общества? «Для того чтобы общество начало меняться, необходимо проинформировать его об этих изменениях и ценностях, которые формируются. В этом может помочь широкая социальная рекламная кампания. До конца этого года будет известно результаты конкурса на лучшую идею социальной рекламы, инициированного «Чистым небом». Такая реклама сможет убедить общественность в необходимости борьбы с пиратством, рассказать о его негативных последствиях», – говорит Екатерина Федорова.

Что касается уже принятых мер по борьбе с пиратством, Николай Фаенгольд поделился первыми результатами: 25 зарегистрированных случаев нелегального использования контента каналов, входящих в холдинг SLM, успешное блокирование плейлистов, прекращение трансляции телеканалов в мобильных приложениях, удаление объявлений на OLX, сотрудничество с платежными системами для блокирования пиратских счетов.

Другими мерами в борьбе с нелегальным использованием контента, по словам участников рынка, может стать кодирование Т2 и спутникового сигнала, разграничение бесплатного и платного контента, создание HD-версий каналов.

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