Второй день KYIV MEDIA WEEK 2018: международная копродукция, революция в сериальной индустрии и как создают контент для онлайн-платформ

17-21 сентября в столице Украины проходит VIII международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK 2018, который традиционно собирает под одной крышей сотни экспертов из десятков стран. Количество мероприятий, проходящих в рамках форума, настолько большое, что охватить их все одному человеку просто физически невозможно. Но для тех, кто хочет «держать руку на пульсе» всех самых интересных событий форума, мы предлагаем ознакомиться с итогами второго для работы KMW 2018. Об итогах первого дня мы писали вот здесь.

Оригинальные форматы из стран Центральной и Восточной Европы

Второй день международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK начался с секции «Оригинальные форматы из стран Центральной и Восточной Европы: быть или не быть?». В обсуждении приняли участие: Иван Влаткович, вице-президент Pink Media Group, Ольга Слисаренко, главный продюсер развлекательных программ «1+1», Доминикас Кубилиус и Лаура Паукусте, продюсеры TymDrym, Ирма Екстите, ведущая шоу In the Dark на канале LNK (Литва) и Маша Вуйович, глава PR-отдела Pink International. Модерировал Станислав Кимчев, старший вице-президент по продажам CEETV.

Главный вопрос, который обсуждали спикеры – с какими трудностями сталкиваются разработчики форматов. Так, всего было выделено четыре пункта: высокий риск спада рейтинга и доли, большие инвестиции, вопрос окупаемости и международный потенциал. Что касается риска, то спикеры единодушны в том, что он очень велик, однако, стоит того, поскольку старый проверенный проект постепенно «угасает», а новый может оказаться куда популярнее. Большой объем инвестиций можно сократить за счет производства in-house, собственными силами, что в результате не требует лицензии и еще позволяет производить спин-оффы, а также продавать брендовые товары (например, игрушки, школьные принадлежности). Помогает и создание универсальных декораций, которые можно отдавать под другие проекты. Наконец, международный потенциал говорит сам за себя – в центре формата должна быть универсальная история, легкая адаптивность к реалиям по крайней мере ближайшего зарубежья. Так, если формат не получится продать сразу, по крайней мере можно заинтересовать соседей готовым проектов. К примеру, проект «Одруження наосліп» телеканала «Украина» продан на шесть территорий как готовый проект, и на одну территорию как формат.

На вопрос Станислава об успешной формуле формата, Иван и Доминикас сошлись во мнении, что залогом являются эмоциональные истории, такие, которые наверняка найдут отклик зрителя. Ольга же все-таки склоняется к тому, что важнее сама канва сюжета. В любом случае, не важно, сколько средств вкладывается в проект, он должен вызывать эмпатию.

Маша Вуйович также отметила, что тщательное исследование биографий участников их шоу The Community позволяет прогнозировать их действия, режиссировать на площадке в прямом эфире. Это выводит реалити на новый уровень, своего рода микс с традиционным скриптед.

Израильский и корейский опыт

Второй день международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK 2018 открылся кейсом «Сериальное производство: от локального до глобального. История Keshet», презентованным руководителем направления производства драмы и комедии одной из крупнейших израильских медиакомпаний Keshet Broadcasting Карни Зив. В своем докладе она рассказала, как компании удалось стать одним из лидеров создания сериальных форматов. Карни поделилась секретами, с помощью которых Keshet вышла за рамки локального производства и начала активно завоевывать пространство на международной арене. Наиболее яркий кейс Keshet – израильский сериал «Пленники войны» (Prisoners of War). Именно он стал основой для создания американского проекта «Родина» (Homeland), одного из главных хитов Showtime. Среди известных проектов, созданных для Keshet под руководством Зив, – драматический сериал «Под ложным флагом» (False Flag), который купила американская Fox International (это стало первым приобретением сериала телеканалом Fox не на английском языке).

Итак, для успешной реализации любого драматического проекта в первую очередь Зив отмечает важность работы с авторами (в данном случае, естественно, с израильскими). Ведь во главе всей дальнейшей работы по производству, постпродакшну, дистрибуции и т.д. стоит идея и ее сценарная реализация. Но не менее важно помнить и о дистрибуции уже готового продукта. Создавая собственный контент, компания не только формировала каталог, но и занималась его активной реализацией во всех направлениях, в том числе и за пределы Израиля, открыв представительства по всему миру: в США, Германии, Сингапуре и т.д. Ориентируясь на семейную аудиторию, которая на самом деле объединяет людей с разным отношением к деньгам, разных религий и разных этносов, Keshet поставила перед собой задачу максимально вовлечения зрителя в историю. Для достижения поставленных целей компания не боялась новаторских идей, рисков и экспериментов, что стало ее отличительной чертой среди израильских производителей телевизионного контента.

Карни Зив также презентовала аудитории три новых проекта, представленных ее компанией на международном рынке: «Когда герои летят» (When Heroes Fly), «Стокгольм» (Stockholm) и «Спящие медведи» (Sleeping Bears).

После выступления израильского продюсера, слово взяла корейская делегация KYIV MEDIA WEEK. Организованное под эгидой КОССА (государственное агентство в Южной Корее, которое занимается продвижением креативной индустрии страны) мероприятие прошло в формате презентации и скрининга популярных новинок южнокорейского контента с потенциалом международных продаж. Проекты представляли участники Content Market.

В частности, Jessie H.Y Shin представляла компанию KBS Media, выступив с презентацией фантастического сериала «Человек ли ты» и многосерийной комедии «Твой помошник по дому».

В свою очередь, Vera Park, представитель компании OCON, производящей анимацию более 20 лет, рассказала о работе компании на различных платформах при производстве полного метра и анимационных сериалов, а также обучающих анимационных приложений. Она презентовала анимационный полный метр «Пороро. Приключения на острове динозавров» и анимационный сериал «Суперзак» (26 эпизодов по 10 минут), транслируемый на SBS. Также спикер отметила, что в настоящее время ведутся переговоры о трансляции мультсериала в Китае.

Представитель компании CJ E&M, Albert Park, начавший презентацию с нарезки контента компании, представил два проекта. Реалити-шоу «Любовь с первой песни» о подборе пар на основе музыкальных вкусов, а также сериал «Беззаконный законник», повествующий о метаморфозе бандита, который после смерти матери становится на путь закона и пытается найти убийц.

Двуязычный нуар для Netflix

В секции «За рамками скандинавского нуара. Сериал One Night» продюсер и исполнительный директор компании Viafilm (Норвегия) Андерс Танген рассказывал об уникальном опыте создания сериала для американского ОТТ-гиганта Netflix.

Казалось бы, что такого необычного может быть в производстве сериала не для вещателя, а для онлайн-платформы? Как выяснилось, возникает довольно много вопросов.

Так, например, по закону страны локальные проекты для вещателей не могут становиться доступными в каталоге Netflix в рамках эксклюзивного первого VoD-окна дистрибуции. А значит, проект необходимо было произвести именно по заказу Netflix изначально на английском языке, чтобы он попал в каталог сразу, и другую версию – на норвежском языке для местного рынка.

Компания Тангена уже производила сериал «Лиллехаммер», где главный герой не говорит по-норвежски, и других актеров надо было подобрать так, чтобы они говорили по-английски без акцента. Это была единичная версия. One Night же снимался параллельно в двух вариантах со смежными актерами. При этом продюсеры практиковали съемки без репетиций, все с ходу, в реальном времени. Всего было 39 съемочных дней.

Как и многие другие продюсеры, Танген отметил необходимость универсальности истории, а также сделал акцент на том, что нужно очень хорошо продумывать хронометраж. Так, их новый сериал «Магнус» длится 20 минут, причем один эпизод, а это нестандарт для традиционного ТВ.

Свое кино в Европе: где локальное кино срывает топ-кассы?

Руководитель аналитического отдела компании Media Resources Management Артем Вакалюк представил доклад относительно успехов фильмов национального производства в странах Европы. Как оказалось, ни на одном из крупнейших пяти кинопрокатных рынков европейского континента (Франция, Великобритания, Германия, Испания, Италия) по результатам 2017 года фильмы локального производства не возглавили рейтинг самых кассовых релизов.

Ближе всех к заветному первому месту оказались Германия и Испания: немецкая комедия «Зачетный препод 3» (Fack ju Göhte 3), собрав в общей сложности $62,5 млн, оказалась на второй строчке кинопрокатного чарта Германии за прошедший год. Также на второй позиции в Испании разместилась комедия совместного испано-итальянского производства «Идеальные незнакомцы» (Perfectos desconocidos) с кассой $25,8 млн. Во Франции фантастический боевик «Валериан и город тысячи планет» (Valerian and the City of a Thousand Planets) копродукции Франции, Китая, Германии, Бельгии, США и ОАЄ с бокс-офисом $36,8 млн смог дотянуться лишь до третьей строчки кинопрокатного рейтинга. Такой же результат (третье место) в суммарном кассовом зачете за 2017 год и в Великобритании, где военная драма «Дюнкерк» (Dunkirk) совместного производства с США, Францией и Германией собрала $80,8 млн. А вот в Италии ленты локального производства вообще не попали в десятку наиболее кассовых релизов года.

Рейтинг наиболее успешных стран с точки зрения бокс-офиса лент национального производства возглавила в прошлом году Турция – там локальные ленты заняли 4 первые строчки кинопрокатного чарта за год (самой кассовой стала комедия «Реджеп Иведик 5» (Recep Ivedik 5), заработавшая $24,4 млн).

В Литве локальные фильмы разместились на первых трех строчках рейтинга самых кассовых релизов года. Лидером стала комедия «Три миллиона евро» (Trys milijonai eurų), собравшая $1,69 млн.

В Польше и Словакии картины локального производства заняли первую и вторую строчку чарта. В Польше уверенным лидером кассовых сборов стала романтическая новогодняя комедия «Письма к М. 3» (Listy Do M.3) с бокс-офисом $17,7 млн. А в Словакии на первой строчке рейтинга оказалась словацко-украинская копродукция: криминальный триллер «Межа» (Ciara) собрал в кинотеатрах страны $2,03 млн.

Также в список европейских стран, где фильмы местного производства стали лидерами кинопрокатного рейтинга за прошлый год, вошли Финляндия и Норвегия. В Финляндии военная драма «Неизвестный солдат» (Tuntematon sotilas) копродукции Финляндии, Исландии и Бельгии сумела собрать $15,6 млн. А в Норвегии историческая драма «12-й человек» (Den 12. mann) заработала $9,6 млн.

Мастер-класс от Лилии Ким

С запуском производственного офиса в Польше онлайн-платформой Netflix ожидается передел восточноевропейского рынка ТВ. Сценаристы и продюсеры будут пробовать продать свои проекты, а Netflix вынужден отбивать 30% каталога на локальный контент. Проще говоря, креативная индустрия региона и Netflix нуждаются друг в друге.

Как же написать сценарий на западный манер? Сценарист и писательница Лилия Ким дала несколько советов. В частности, если раньше, когда было одно лишь линейное телевидение, практика была стандартной – количество актов и «крючков» (cliffhanger’ов) напрямую зависело от количества рекламных врезок, зрителя нужно было заинтересовать перед рекламой, чтоб заставить вернуться по ее окончанию. Однако на платформах видео по запросу стандартных рекламных врезок нет, а потому с количеством актов и «крючков» можно и нужно играть. Особенно, если это касается проектов для «запойного смотрения», а на онлайн-платформах желательно, чтоб таким был каждый сериал.

Ввиду популяризации «запойного смотрения» необходимо цеплять не просто крючками, а создавать вселенную, в которой хотелось бы провести много времени. Нельзя дать зрителю выключить серию в любой момент. В частности, изменения касаются и персонажей: они должны быть многограннее, противоречивее, находится под пристальным вниманием в интимные, скандальные, постыдные сцены, а сама ситуация должна быть универсальной, понятной для любой территории.

В центре сюжета должны быть архетипические персонажи и так называемые квесты, истории. Их должно быть несколько наиболее близких для жителей нескольких, как можно большего количества стран – например, взросление ребенка и отношение с родителями и т.д. Узкая тема не нужна. Однако привычные сюжеты должны разрешаться по-новому, необычно.

В сценарном искусстве наблюдается тенденция роста количества битов на страницу скрипта. Так, в некоторых сериалах уже можно обнаружить по 5-8 битов на сцену, расписанную на 1-1,5 страницы (на английском), хотя в 1980-х такую плотность из расчета на эпизод можно было бы встретить во всем сезоне сериала в целом. И важно то, что можно показать картинкой, описывать именно картинкой, а не диалогами – это за рубежом называют lazy writing, и такой подход не приветствуется.

Наконец, можно начать с недорогих по затратам роликов для интернета, например, на YouTube. Если тема удачная, а контент интересный и хорошего качества, то высока вероятность, что ролики начнут «вируситься». И впоследствии на них может обратить внимание крупный медиаигрок. Важно понимать и обратную сторону, если ваш проект купят и захотят продолжения, то не обязательно дадут много денег – смысл много инвестировать в то, что выигрышно, смотрится при небольших вложениях.

Нюансы международной копродукции: немецкий опыт

Кинопродюсер и основательница немецкой компании Getaway Pictures Скади Лиз (Skady Liz) представила доклад, посвященный финансированию кино и копродукции в Европе.

До того, как была организована компания Getaway Pictures, Скади Лиз была сотрудником студии Тома Тыквера, Дани Леви и Стефана Арндтса X-Filme Creative Pool. В числе фильмов, над которыми работала Скади Лиз, имеются ленты самой разнообразной жанровой направленности – от исторических байопиков – до мелодрам и романтических комедий, абсолютное большинство из которых являются картинами совместного производства. Примечательно, что первой копродукцией, над которой работала продюсер, стала историческая драма «Монгол» режиссера Сергея Бодрова-старшего, над созданием которой трудились компании России, Казахстана и Германии. Лента – не единственная в фильмографии Лиз, снятая совместно с российскими киностудиями – в 2012 году состоялась премьера российско-немецкой комедии «Как назло Сибирь» (Lost in Siberia), съемки которой проходили в Мурманске и Санкт-Петербурге.

Сегодня в числе законченных проектов студии – фильмы «Забавные игры» Михаэля Ханеке, «Прощай, Бафана» (Goodbye Bafana) режиссера Билле Аугустома, получившая Berlinale Peace Award, драмеди Лулу Ванг Posthumous с Брит Марлиг в главной роли, а также альманах из известной серии – «Берлин, я люблю тебя» (Berlin, I Love You), в основание которого легли одиннадцать сценариев разных авторов и который стал немецкой картиной, в числе продюсеров которой оказалась и американская сторона.

Среди основных источников финансирования европейского независимого кино Лиз выделила гранты фонда Eurimages, подпрограммы Media программы Creative Euroрe, налоговые льготы и рибейты, предлагаемые иностранным продюсерам, а также сеть местных, региональных и национальных кинофондов.

По словам спикера, сегодня уже очевиден тот факт, что международные копродукции имеют намного больше шансов быть увиденными на максимальном количестве территорий, чем фильмы национального производства. Также копродукции имеют доступ к каналам финансирования, недоступным для лент национального производства. К примеру, когда Лиз работала над фильмом «Прощай, Бафана» (а это проект совместного производства Франции, Германии, Бельгии, Италии, ЮАР при участии Великобритании с бюджетом 10 млн евро), то продюсеры фильма собирали бюджет «по крупицам» из более чем 20 различных источников.

И совершенно другой была стратегия работы над готовящимся сейчас к премьере фильмом «Берлин, я люблю тебя». Продюсеры Getaway Pictures презентовали уже полностью разработанный проект двум продакшн-компаниям из США, которые и выделили в результате недостающую сумму денег (суммарный бюджет ленты составляет около 8 млн евро).

По мнению Скади Лиз, если проект «горячий», и его нужно сделать быстро, а также если продюсер уверен в его хорошем будущем бокс-офисе, то проще и лучше работать по второму сценарию. То есть обращаться напрямую к тем же, к примеру, американским продюсерам за недостающим финансированием, а не «собирать пазл» из десятков различных источников во многих странах. В ситуации же, когда финансирование осуществляется с десятков источников, лучше обратиться к агенту по сбору средств (collecting agent) – именно он проследит, чтобы каждая сторона копродукции придерживалась ранее достигнутых договоренностей относительно размеров и сроков финансирования проекта. В его зоне ответственности и дальнейший контроль за расходование средств и распределением прибыли. Очень важно еще на начальных этапах работы над проектом найти профессионального сейлз-агента. Он сэкономит много нервных клеток и поможет максимально реализовать коммерческий потенциал фильма на разных территориях и на разных платформах.

Опыт международной копродукции на примере «Гарета Джонса»

В рамках секции «Международная копродукция. Перспективы для Украины» украинский продюсер и сценарист Егор Олесов рассказал о том, как видят Украину иностранные партнеры: чего они опасаются, насколько готовы сотрудничать – в каких сферах и на каких условиях. И подробно рассказал о работе над триллером «Гарет Джонс» всемирно известного польского режиссера Агнешки Холланд, премьера которого состоится в 2019 году. Над лентой работают компании из 3 стран: польская Film Produkcja, украинские Kinorob и FILM.UA Group и британская Crab Apple Films. В финансировании проекта задействованы Польский институт кинематографии (Polski Instytut Sztuki Filmowej), Краковское фестивальное бюро (Krakowskie Biuro Festiwalowe) и Государственное агентство Украины по вопросам кино. Доля украинской стороны в бюджете размером €8,313 млн составляет 18,95%.

Итак, что привлекает зарубежных продюсеров в Украине: 1) соотношение цена-качество; 2) разделение рисков между партнерами; 3) хорошие локации; 4) привлечение допсредств, фонд кино и частные инвестиции; 5) новые таланты; 6) креативная составляющая; 7) опыт в создании собственного контента.

Однако при этом для партнера важны: безопасность в стране (ситуация нестабильная), cash и tax rebate (система до сих пор не запущена), прозрачность всех уровней производства (есть накладки, бюрократические, а также финансовые, например, невозврат НДС от потраченной суммы, поскольку в Госкино предоставляется проект с бюджетом за вычетом НДС), стандартизированность отчетной ведомости, англоязычный персонал (есть хорошие актеры, но без знания английского, и молодые актеры без опыта с отличным владением английского языка), единые стандарты производства (они слегка отличаются). Есть над чем работать.

Телесериалы – новый кинематограф. Нил Ландау

С воркшопом «Телесериалы – новый кинематограф» выступил известный американский сценарист, скрипт-консультант, продюсер Нил Ландау (Neil Landau) – человек с огромным опытом в сериальной индустрии. За его плечами работа над такими сериалами, как «Район Мелроуз» (Melrose Place), «ФАКультет» (Undressed), «Тайный мир Алекс Мак» (The Secret World of Alex Mack), «Молодые и дерзкие» (The Young and the Restless), «Дважды в жизни» (Twice in a Lifetime) и др.

Львиная часть доклада Нила была посвящена влиянию цифрового телевидения на мировой кинематограф. Телевидение сейчас перестало «обслуживать» интересы какого-то конкретного локального рынка (по крайней мере, это справедливо для рынков Северной Америки, Европы и ПанАзиатского региона). «Телевидение – глобальный бизнес. И каждое шоу, над которым мы работаем в США, нацелено на международную дистрибуцию», – говорит Нил.

Все началось в 2004 году, когда Джанет Джексон (Janet Jackson) в прямом эфире Super Bowl оголила свою грудь. И все хотели просмотреть этот момент еще раз, искали видео в интернете. В том же году был запущен самый дорогой на то время сериал Lost, пилот которого стоил порядка $10 млн. Ну а в 2005 году три бывших работника PayPal основали то, что перевернуло представление о традиционных способах доставки видео и стало самой крупный видео-платформой мира – YouTube. Именно этот период Нил Ландау считает поворотной точкой, после которой стало понятно, что доминирование кинематографа больше никогда не будет таким, как прежде.

И после этого, как говорится, «пошло-поехало»: стали появляться онлайн видеоплатформы, которые в корне поменяли способы потребления зрителем аудиовизуального контента. Именитые и культовые режиссеры, продюсеры и актеры, которых раньше даже под пытками затянуть в сериал не представлялось возможным, стали все чаще переходить из кино в сериальную индустрию. Количество сериалов стало расти, как на дрожжах (более 500 новых англоязычных сериалов в 2018 году только в США), создавая эффект «сериального пузыря», который, по мнению Ландау, достаточно скоро лопнет. Произойдет так называемый «цифровой дарвинизм» и выживут только лучшие сериалы: с более глубокими характерами персонажей, с более острыми конфликтами, с более закрученной интригой и, конечно, с более качественной картинкой.

Но это, как уверяет Нил Ландау, вовсе не означает, что ТВ вытеснит кино в ближайшем будущем. Скорее, произойдет некая конвергенция и синергия этих двух ранее считавшихся совершенно разными, но чем дальше, тем становящимися более похожими друг на друга сегментов рынка аудиовизуально производства – кино и сериалов.

Путь к «Оскару»

Уже под вечер второго дня KYIV MEDIA WEEK 2018 состоялась презентация американского режиссера, сценариста и продюсера, действующего члена Американской киноакадемии, а также участника и официального представителя исполнительного комитета премии «Студенческий Оскар» (Student Academy Award) Лоуренса Дэвида Фолдса.

Одной из центральных тем доклада стал вопрос отбора фильмов в категорию «Лучший фильм на иностранном языке» для участия в оскаровской гонке. По словам Фолдса, для того чтобы картина имела возможность попасть в конкурсную программу, она должна соответствовать нескольким формальным требованиям – хронометраж фильма не может быть менее сорока минут, одним из важных условий является неанглоязычный саундтрек, картина должна быть в кинотеатральном прокате в родной стране не менее недели, а главное – до участия в оскаровской гонке лента не должна быть в открытом доступе – в том числе запрещается ее размещение на стриминговых ресурсах, допускается только кинотеатральный релиз. Примечательно, что в этой категории могут участвовать не только игровые картины, но и документальные (от Украины ранее был подан докфильм Winter on Fire).

Спикер также рассказал, как именно происходит отбор фильмов, которые попадают в шортлист. Процесс происходит в несколько этапов – на начальном этапе специальная комиссия просматривает все отправленные фильмы от всех стран-участников, выбирая картины, которые попадут в лонглист. После – еще один исполнительный комитет выбирает основных претендентов, после чего все члены киноакадемии голосуют за лучший фильм.

Лоуренс Фолдс также представил аудитории фильмы, которые считает фаворитами последних лет – среди них драма производства ЮАР The Wound, бюджет которой составил всего $200 тыс., ливанская картина The Insult, чилийская драма Fantastic woman, а также победитель Берлинского кинофестиваля – драма «О теле и душе» венгерского режиссера Ильдико Эньеди. По словам Фолдса, Американская киноакадемия все время находится в поиске новых имен, задача же режиссера и продюсера сделать так, чтобы страна-участница отправила фильм на рассмотрение.

Отдельное внимание докладчик уделил также студенческому конкурсу, который функционирует с 1972 года. В разное время его победителями были Спайк Ли, Роберт Земекис, Трей Паркер, Кэри Фукунага и другие. По сей день победа в этом конкурсе – это практически гарантия успешной карьеры в будущем. Лоуренс Фолдс также подчеркнул, что участниками могут быть не только англоязычные картины студентов американских киношкол, часто в конкурсной программе представлены фильмы студентов-иностранцев, которые сняли свои работы на родном языке.

Революция в сериальной индустрии

В рамках международного медиафорума KMW 2018 шеф-редактор C21Media (Великобритания) Эд Уоллер (Ed Waller) выступил с докладом «Революция в сериальной индустрии: новая эра финансирования и дистрибуции», рассказав о последних тенденциях индустрии сериального производства на примере рынка США.

Так, согласно отчету компании O&O, сериальный бизнес развивается быстрее всех остальных продакшн-сегментов. К примеру, если в 2016 г. в мире на производство оригинальных драматических сериалов было потрачено в общей сложности $18 млрд, то к 2025 г. этот показатель может достичь отметки $36 млрд. То есть среднегодовой рост затрат на сериальный контент составит порядка 8% при том, что рост затрат на телевизионный контент вообще (включая новости, спорт, фильмы и тд) будет составлять около 5% в год – с $197 млрд в 2016 г. до $306 млрд в 2025 г.

В этом году количество новых англоязычных сериалов США впервые преодолеет полутысячную отметку (по прогнозам FX Networks достигнет 520). Для сравнения, в 2002 г. таковых было 182, а в не столь далеком 2011 году – 266.

Главным стимулятором роста являются онлайн-платформы (или SVoD-сервисы), тогда как традиционные вещатели постепенно выходят с рынка производства сериалов in-house. В период 2012-2017 гг. прирост количества сериалов в составе ОТТ и видео по запросу составил 680% (в абсолютных же цифрах этот показатель вырос с 15 до 117 за указанный период). В последнее время крупнейшие цифровые видеоплатформы (Netflix, Amazon и Hulu) активно наращивают объемы вложений в оригинальное производство – с $4,5 млрд в 2013 году до $13 млрд в 2017-м (имеются в виду исключительно затраты этих трех сервисов).

Вместе с тем американские гиганты активно поглощают медиагруппы и киностудии, и создается впечатление, что независимых (инди) продюсеров, вещателей и дистрибуторов на рынке-то практически и не осталось. Пример тому предложение The Walt Disney Co купить часть активов 21st Century Fox, и закрытие сделки по покупке Discovery Communications активов Scripps Networks Interactive. Это приводит к тому, что, к примеру, во время Upfronts американские телевизионные сети заказывают продолжение пилотов преимущественно только своим продакшнам (то есть входящим с ними в одну группу/ корпорацию), отсеивая при этом многие интересные пилоты, которые имели все шансы стать мировыми хитами. Вообще сама модель создания исключительно пилотов перед запуском сериалов в производство терпит крах, ведь онлайн-платформы заказывают продюсеру сериал целиком. Вопрос того, кого выберут в таком случае продюсеры – риторический. Именно поэтому в последние годы наблюдается активная миграция топовых управленцев (продюсеров, шоураннеров) от традиционных вещательных сетей с уймой ограничений, вызванных особенностями телевизионного программирования, к цифровым видеосервисам. Что будет дальше, покажет время, но уже сейчас можно совершенно точно констатировать: революция в сериальном производстве уже свершилась. По крайней мере в США.

Inspiration talk от Гисли Орн Гардарссона

В завершение второго дня международного форума KYIV MEDIA WEEK 2018 в формате inspiration talk выступил популярный исландский актер театра и кино, продюсер и режиссер, а также один из основателей проекта Vesturport ‒ гибрида театра и кинокомпании, отмеченного вниманием критиков и множеством наград – Гисли Орн Гардарссон.

В рамках своего выступления спикер рассказал о начале своей карьеры, а также о том, каким образом ему удалось выйти со своими проектами на международный уровень. Являясь выпускником актерского факультета Исландской академии искусств, а также имея солидный опыт занятий гимнастикой в юношестве, Гисли Орн Гардарссон после выпуска инициировал свой первый серьезный театральный спектакль по классической пьесе «Ромео и Джульетта». Желая применить в театральной постановке свой акробатический опыт, Гисли Орн Гардарссон создал «Ромео и Джульетту» с динамичными цирковыми элементами. В этом перформансе Гардарссон выступил в качестве режиссера, а также исполнителя главной роли. Изначально планировалось всего пятнадцать представлений. В 2002 году после одной из постановок труппу из тринадцати актеров пригласили в Лондон, где постановка произвела настоящий фурор. Вскоре спектакль был представлен и на театральной сцене Финляндии. После громкого успеха до текущего времени постановка была показана более четырехсот раз. Сегодня его театральные работы могут похвастаться сотрудничеством со множеством знаменитых артистов – среди них известный американский музыкант Ник Кейв.

Гисли Орн Гардарссон ‒ человек, добившийся успеха в целом комплексе профессий, связанных с кино и театром. Его работы отмечены множеством наград. К примеру, написанная им драма «Дети» в 2006 году получила награду за «Лучший сценарий» на Edda Awards ‒ главной кинопремии страны, присуждаемой Академией кино и телевидения Исландии (Icelandic Film and Television Academy). Годом позже он – уже как продюсер – получил Edda Awards в номинации «Лучший фильм» за драму «Родители». В том же 2007-м на Берлинском кинофестивале ему вручили премию EFP Shooting Star, которой международное жюри ежегодно награждает 10 лучших молодых европейских актеров и актрис в возрасте от 18 до 32 лет, уже успевшим прославиться в родных странах.

Добившись успехов на театральном поприще Гисли Орн Гардарссон получил предложения киноролей в проектах Исландии, Норвегии и Великобритании. Сейчас Гардарссон работает над телевизионным проектом «Черный порт» (Black Port) драматическим сериалом Vesturport, который рассказывает о жителях маленькой исландской деревушки, благополучие которых, полностью зависящее от рыбного промысла, рушится из-за регуляторных решений правительства. Хотя сериал еще находится в стадии разработки, в этом году он уже получил награду Series Mania в рамках питчинга Berlinale Drama Series Days.

Всего планируется создание восьми эпизодов шоу. Изначально запланированный бюджет на проект – $8 млн, но, по словам Гардарссона, фактически он составит $5,5 млн. Съемки проекта стартуют в марте следующего года. Также сейчас активно ведутся предпродажи – дистрибуцией занимается компания DR Sales, специализацией которой являются флагманские проекты из Скандинавского региона, в частности компания обладает правами на такие хиты, как Borgen и The Killing.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.